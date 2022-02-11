Lian Li 2022 Digital Expo демонстрирует новые прототипы продуктов, которые скоро будут выпущены

LANCOOL III: с момента своего первого появления на LIAN LI 2021 DIGITAL EXPO 2.0 прототип LANCOOL III получил множество обновлений. Ожидается, что LANCOOL III будет доступен в версии с RGB и без RGB, обе версии с 3 предустановленными 140-мм вентиляторами PWM.
Усовершенствованный прототип нового UNI FAN SL120 INFINITY выводит концепцию UNI FAN на новый уровень благодаря улучшенному внешнему виду, организации кабелей и совместимости.
UNI FAN P28 выводит концепцию блокировки UNI FAN на более высокий уровень производительности и снижает уровень шума, но по-прежнему имеет возможность добавления aRGB в качестве опции.
STRIMER PLUS V2 известный своей способностью улучшать RGB-дизайн любой сборки, STRIMER PLUS V2 содержит множество улучшений.