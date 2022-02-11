Lian Li 2022 Digital Expo демонстрирует новые прототипы продуктов, которые скоро будут выпущены

LIAN LI Industrial, ведущий производитель корпусов и аксессуаров для ПК, объявил о мероприятии LIAN LI 2022 DIGITAL EXPO, которое пройдет 11 февраля в 9:00 по восточному стандартному времени на YouTube. Серия видеороликов, состоящая из двух частей, LIAN LI представляет новейшие продукты Lancool III, V3000 PLUS и UNI FAN SL INFINITY, а также представляет 2 прототипа с UNI FAN P28, STRIMER PLUS V2 и L-Connect 3 с полным обзором.

LANCOOL III: с момента своего первого появления на LIAN LI 2021 DIGITAL EXPO 2.0 прототип LANCOOL III получил множество обновлений. Ожидается, что LANCOOL III будет доступен в версии с RGB и без RGB, обе версии с 3 предустановленными 140-мм вентиляторами PWM.

Усовершенствованный прототип нового UNI FAN SL120 INFINITY выводит концепцию UNI FAN на новый уровень благодаря улучшенному внешнему виду, организации кабелей и совместимости.

UNI FAN P28 выводит концепцию блокировки UNI FAN на более высокий уровень производительности и снижает уровень шума, но по-прежнему имеет возможность добавления aRGB в качестве опции.

STRIMER PLUS V2 известный своей способностью улучшать RGB-дизайн любой сборки, STRIMER PLUS V2 содержит множество улучшений.