Lian Li Strimer Plus - кабели с подсветкой

Какое-то время назад мы шутили о том, что на текущий момент в корпусе компьютера просто не осталось компонентов, в которых нет светодиодной подсветки. Однако теперь ситуация кардинально изменилась, так как оказалось, что мы даже не догадывались, какие могут быть компоненты с подсветкой в корпусе. В свет вышли кабели Lian Li Strimer Plus для блока питания, которые оборудованы своей собственной светодиодной подсветкой и обладают различными дополнительными декоративными преимуществами. Да, это обычный кабель, который вы подключаете к своему модульному блоку питания и потом к материнской плате, видеокарте и прочим элементам компьютера. И у этих кабелей есть своя собственная подсветка, которая выглядит очень привлекательно.