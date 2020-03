Lian Li выпускает STRIMER PLUS - новое поколение кабеля с RGB-подсветкой

Компания LIAN LI Industrial Co. Ltd., ведущий производитель алюминиевых корпусов и аксессуаров для ПК, представляет STRIMER PLUS, следующее поколение удлинительных кабелей RGB в 24-контактном и 8-контактном формате. Новый STRIMER PLUS имеет до 120 светодиодов для более ярких и сложных световых эффектов, и также обеспечивает легкую конфигурацию и гибкость.

Имеет в общей сложности 120 и 108 светодиодов, что обеспечивает беспрецедентный уровень яркости в 7 цветах и 18 режимах освещения, которыми можно управлять с помощью контроллера или синхронизировать с управляющим программным обеспечением RGB материнской платы.

Комбинируя скорость, цвета и режимы, STRIMER PLUS предлагает в общей сложности 84 отдельных световых эффекта, что делает его единственным продуктом RGB, необходимым для улучшения и персонализации любого ПК.