Lightyear выпустила крутой электрокар

У большинства современных электромобилей есть одна общая проблема — они не могут обеспечить вас достаточным запасом хода, чтобы вы с удовольствием ездили хотя бы пару дней, не говоря уже о длительных поездках между городами. Однако, в компании Lightyear придумали весьма интересное решение и представили свой автомобиль, который способен проехать на одном заряде 720 километров. Этого хватит, чтобы добраться от большого города к другому большому городу, не говоря уже о поездках по городу. Тем не менее, это всего лишь проект и до официального релиза еще очень далеко. Компании нужно сначала протестировать устройство и только потом уже отправлять его в продажу, да и цена пока что не известна даже приблизительно. Хотели бы себе такое авто?