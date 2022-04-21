Lincoln представила роскошный электромобиль Star

Lincoln представила роскошный кроссовер Star, который оснащен электрической силовой установкой. Это первый электромобиль Lincoln.

Star более гладкий, чем существующая линия Lincoln, и включает в себя светящиеся элементы экстерьера. Передний багажник прикрыт электрохромным стеклом, которое в движении становится прозрачным. Передние стойки и стойки D (задние) изготовлены из металла и напечатаны на 3D-принтере.

Интерьер включает в себя специальные задние сиденья. Бренд рекламирует «омолаживающие настроения», которые синхронизируют дисплеи, звуки и даже ароматы, чтобы успокоить или взбодрить вас.

Гигантский панорамный передний дисплей занимает всю ширину автомобиля. Под ним находится гораздо меньший экран управления. Star подключается к другим транспортным средствам и городским сетям и будет оснащен системами помощи при вождении и парковке, а также для предотвращения аварий.

Характеристики силовой установки пока не подтверждены. Lincoln планирует выпустить четыре модели электромобилей к 2026 году.
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