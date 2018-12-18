Lineage 2: Revolution получила праздничное обновление

Разработчики мобильной игры Lineage 2: Revolution выпустили праздничной обновление своего проекта, в котором вы можете получить ездовое животное и костюм Санта-Клауса, который отлично смотрится как на орках, так и на эльфах с людьми. Да и на гномах тоже. Помимо этого, улицы будут украшены праздничными декорациями в честь надвигающихся праздников, а во Временном Разломе появится новое подземелье «Храм Творения». Для фанатов проекта, которые хотели получить какой-то новый свежий контент, это отличная новость — праздничные костюмы смотрятся крайне привлекательно, плюс можно немного разнообразить свой гардероб. И, конечно же, обязательно попробуйте новое подземелье — оно не только выглядит интересно, но и позволяет заработать ценный лут.