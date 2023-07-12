Linux заняла 3% ПК-рынка

На текущий момент можно уверенно заявить, что операционная система Windows является доминирующей на рынке ПК, если не учитывать технику Apple, естественно. Безусловно, существуют альтернативы, но большинство коммерческих приложений на рынке работает под управлением Windows, и это имеет смысл для обычного пользователя, который хочет просто купить компьютер и работать с ним. Однако пользователи Linux часто мечтают о будущем, когда Linux начнёт доминировать на рынке ПК и начнётся реальная конкуренция, которая обычно приводит к серьёзным апгрейдам на рынке. Но пока что этот сценарий выглядит слишком нереалистичным, так как большинство людей используют предустановленную или установленную в ручном режиме операционную систему Windows.

Впрочем, сегодня мы узнали, что Linux преодолела отметку в 3% доли рынка после 30 лет активного развития — это самая высокая доля рынка, которую Linux когда-либо завоёвывала, и операционные системы на базе ядра Linux теперь составляют 3,07% всего рынка. Данные опроса, проведённого StatCounter, показывают, что Windows удерживает 68,23% от мирового рынка компьютеров, macOS — 21,32%, операционная система ChromeOS имеет долю в 4,13%, в то время как остальные неизвестные операционные системы удерживают 3,24%. Стоит отметить, что популяризация Linux может быть связана с выпуском Steam Deck, которая работает на дистрибутиве SteamOS 3.0, основанном на Arch Linux. Но это всё равно очень хорошие новости.