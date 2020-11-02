Logitech G и Riot Games представили игровую периферию в стиле League of Legends

Игровое подразделение Logitech G и разработчик игр Riot Games, объединились для разработки игровой периферии в стилистике популярной MOBA-игры League of Legends. Среди продуктов, игровая гарнитура, наушники-вкладыши, беспроводная мышь и коврик для мыши.

Вся периферия получила обозначение KDA - это внутриигровой термин, обозначающий убийство, смерть и поддержка. Периферия в стиле League of Legends уже доступна для заказа. Беспроводная гарнитура Logitech KDA G733 Lightspeed Wireless RGB продается за 129.99 долларов, наушники-вкладыши Logitech KDA G333 за 49.99 долларов, беспроводная игровая мышь Logitech KDA G304/G305 LIGHTSPEED стоит 59.99 долларов и коврик для мыши Logitech KDA G840 XL оценен в 49.99 долларов.
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