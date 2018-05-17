Logitech G выпускает беспроводную игровую мышь G305

Logitech G анонсировала беспроводную игровую мышь Logitech G305 LIGHTSPEED Wireless, игровую мышь нового поколения, предлагающую беспроводную технологию LIGHTSPEED и датчик HERO (высокоэффективный оптический датчик) для всех пользователей.Logitech G305 использует эксклюзивную беспроводную технологию LIGHTTSPEED от Logitech G для игр, которая позволяет быстрее передавать данные, чем у большинства проводных мышей, а также революционного датчика HERO от Logitech G, способного достичь производительности следующего поколения, в 10 раз эффективнее по сравнению с энергоэффективностью мышей предыдущего поколения.Ожидается, что беспроводная игровая мышь Logitech G305 LIGHTSPEED будет доступна в глобальных магазинах розничной торговли в мае 2018 года, по рекомендованной розничной цене 59,99 доллара США.