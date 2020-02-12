Logitech анонсировала новую веб-камеру StreamCam

Logitech представила новую веб-камеру StreamCam, которая разработана для создателей контента, имеет автоматическое слежение и систему стабилизации изображения. Камера поддерживает захват видео до 1080p 60fps с диагональю поля зрения 78 ° и оснащена двойными фронтальными микрофонами с фильтром шумоподавления, светодиодным индикатором реального времени, прорезиненной пластиковой рамкой и тканью вокруг объектива.

StreamCam также обеспечивает дополнительное удобство переключения в портретную или альбомную ориентации без необходимости перенастраивать крепление. Корпус камеры можно просто вынуть и положить обратно в кадр для съемки видео Full HD в формате 9:16, которое, как отмечает компания, «идеально подходит для рассказов в Instagram и Facebook».

Веб-камера имеет 5-футовый (1,5 м) кабель USB-C для подключения к ПК с Windows 10 и macOS, а также два крепления и специальная трехмесячная лицензия XSplit для клиентов, которые покупают StreamCam на официальном сайте Logitech.