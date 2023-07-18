Logitech будет выпускать гаджеты для стримеров

Компания Logitech International сегодня официально сообщила о приобретении стартапа Loupedeck, компании из Хельсинки, специализирующейся на создании программного обеспечения, которые делает творческий процесс более быстрым и интуитивным для стримеров, создателей контента и геймеров. «Это приобретение дополняет портфель продуктов Logitech и ускоряет наши амбиции в области программного обеспечения, позволяя клавиатурам, мышкам и другим устройствам стать более удобными и продвинутыми, создавая лучший опыт для аудитории Logitech». Приобретение Loupedeck дополнительно усиливает возможности компании Logitech в предоставлении премиального опыта и приложений для создания контента для геймеров, стримеров и других креативных специалистов.

Стоит отметить, что в последнее время многие крупные производители компьютерного железа начали активно работать в этом направлении — они делают упор на софте и различных сервисах, а не только на клавиатурах, мышках и прочих интересных моментах. Всё дело в том, что когда геймер купил мышку, то на следующие пару лет получать с него прибыль уже не выйдет, тогда как если продавать софт с подпиской, то его будут покупать постоянно и прибыль, соответственно, тоже будет идти на постоянной основе. Это важный момент на самом деле, потому что такого рода сервисы меняют индустрию и Logitech, видимо, решила быть первой среди крупных компаний в данной области. Интересно, как теперь преобразится бренд.