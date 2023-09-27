Logitech представила игровое кресло Playseat Challenge X для гонщиков

В последнее время геймеры достаточно активно используют дополнительные контроллеры для запуска гоночных симуляторов, так как играть на геймпаде в гонки не настолько приятно, как на руле и педалях. При этом для того, чтобы использовать данную конфигурацию контроллеров, необходимо либо использовать какой-то специальный стол с крепёжными элементами, либо устанавливать всю периферию на своё рабочее пространство, что может иногда мешать. Всё же не всегда есть возможность использовать отдельный стол для установки только игрового компьютера и дополнительные периферии для запуска видеоигр, потому что пространство ограниченное иногда необходимо использовать один и тот же стол и для работы, для игры, особенно если ваше жилище очень небольшое.

Компания Logitech данную проблему решила, представив миру совершенно уникальное кресло, которое можно использовать в повседневной жизни и при необходимости просто складывать. То есть когда вы решили поиграть в любимую гонку, вы просто достаёте данное кресло из шкафа, в одно простое движение его раскладываете, после чего закручиваете несколько винтов без использования специальных инструментов, устанавливаете руль с педалями и можете играть. После этого, как вы поиграли, можно совершенно спокойно снять контроллеры, сложить буквально за минуту данное кресло и отправить его в шкаф. В данном случае геймер получает крайне удобное решение, которое при этом не занимает много места и совершенно не уступает по уровню комфорта обычным игровым креслам