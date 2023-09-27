Logitech представила игровое кресло Playseat Challenge X для гонщиков

Компания Logitech данную проблему решила, представив миру совершенно уникальное кресло, которое можно использовать в повседневной жизни и при необходимости просто складывать. То есть когда вы решили поиграть в любимую гонку, вы просто достаёте данное кресло из шкафа, в одно простое движение его раскладываете, после чего закручиваете несколько винтов без использования специальных инструментов, устанавливаете руль с педалями и можете играть. После этого, как вы поиграли, можно совершенно спокойно снять контроллеры, сложить буквально за минуту данное кресло и отправить его в шкаф. В данном случае геймер получает крайне удобное решение, которое при этом не занимает много места и совершенно не уступает по уровню комфорта обычным игровым креслам