Logitech представила клавиатуры G413 SE и G413 TKL

Logitech анонсировала пару новых проводных механических клавиатур G413 SE и G413 TKL. Первая представляет собой полноразмерную клавиатуру стоимостью 79,99 долларов США, а вторая — модель, в которой отсутствует цифровая клавиатура для более компактной конструкции, и она стоит 69,99 долларов США. G413 SE и G413 TKL интересны по нескольким причинам. Например, в отличие от многих других клавиатур Logitech, общий профиль клавиатур относительно занижен. Корпуса выполнены из простого алюминиево-магниевого сплава с черным матовым покрытием и простым логотипом Logitech G в правом верхнем углу. Между тем, колпачки клавиш имеют простой черный дизайн и изготовлены из прочного пластика PBT с прозрачными буквами, которые пропускают белую подсветку клавиатуры.

В отличие от оригинального G413, новые клавиатуры также используют довольно стандартный набор переключателей Cherry MX, а не собственные переключатели Romer-G от Logitech. Переключатели G413 SE и G413 TKL на самом деле не производятся Cherry — представитель Logitech Дерек Перес сказал мне, что это переключатели Longhua — но здесь важно то, что они будут совместимы со сменными колпачками на случай, если вы захотите настроить клавиатуру. Переключатели описываются как «тактильные», что означает, что они должны быть похожи на переключатель Cherry MX Brown. И, повторюсь, их цены начинаются с 69,99 долларов, что относительно доступно для механических клавиатур, производимых известными производителями.