Loongson 3C6000 создали специально для серверов

Компания Loongson, производитель процессоров из Китая, сообщил об успешном завершении разработки своего процессора 3C6000, который имеет 16 ядер и 32 потока. Данный процессор в компании считают ориентированным на серверы и центры обработки данных, плюс он уже совсем скоро будет готов к промышленному использованию и серийному производству. Более того, процессор теперь гораздо лучше работает с операционными системами в области промышленности, включая Windows, что сделало его привлекательным вариантом для китайских потребителей, которым, как показали исследования, важнее происхождение товара, чем производительность. Loongson отмечает, что китайский рынок серверов имеет огромный потенциал, и компания находится в отличном положении, чтобы извлечь из этого максимальную выгоду.

Преданность Loongson своей линейке процессоров абсолютно понятна, поскольку компания, несмотря на глобальные санкции и ограничения, добилась значительных улучшений в разработке, особенно в области производительности на одно ядро. Кроме того, у компании есть планы выпустить новые модели с большим количеством ядер на 32 и 64 ядра, но пока что это планы на будущее. Пока что сложно сравнить производительность этого решения с процессорами других компаний, но есть мнение, что это настоящий прорыв, потому что многие годы Китай сильно зависел от разработок западных производителей. Но теперь есть шанс стать полностью самостоятельными в этом вопросе.