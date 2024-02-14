Loongson 3C6000 создали специально для серверов

Компания Loongson, производитель процессоров из Китая, сообщил об успешном завершении разработки своего процессора 3C6000, который имеет 16 ядер и 32 потока. Данный процессор в компании считают ориентированным на серверы и центры обработки данных, плюс он уже совсем скоро будет готов к промышленному использованию и серийному производству. Более того, процессор теперь гораздо лучше работает с операционными системами в области промышленности, включая Windows, что сделало его привлекательным вариантом для китайских потребителей, которым, как показали исследования, важнее происхождение товара, чем производительность. Loongson отмечает, что китайский рынок серверов имеет огромный потенциал, и компания находится в отличном положении, чтобы извлечь из этого максимальную выгоду.

Преданность Loongson своей линейке процессоров абсолютно понятна, поскольку компания, несмотря на глобальные санкции и ограничения, добилась значительных улучшений в разработке, особенно в области производительности на одно ядро. Кроме того, у компании есть планы выпустить новые модели с большим количеством ядер на 32 и 64 ядра, но пока что это планы на будущее. Пока что сложно сравнить производительность этого решения с процессорами других компаний, но есть мнение, что это настоящий прорыв, потому что многие годы Китай сильно зависел от разработок западных производителей. Но теперь есть шанс стать полностью самостоятельными в этом вопросе.
SK Hynix создаёт собственную систему на кристалле…
Вчера от зарубежных инсайдеров появилась достаточно интересная информация — корейский производитель чипов…
Китайский процессор Loongson 3A6000 показал мощность уровня …
Сегодня сразу несколько инсайдеров сообщили, что процессор Loongson 3A6000, созданный для внутреннего рын…
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 в смартфонах Samsung не получил …
В официальных характеристиках процессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 указано, что одно ядро процессора по…
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX побил все рекорды бенчмарк…
Вчера компания AMD официально рассказала про рекордные показатели производительности для своего грядущего…
AMD Radeon 780M разогнали на 60%…
Процессоры AMD Ryzen 8000G оснащены самым производительным в мире встроенным графическим процессором, но …
AMD представила процессор Ryzen 7 5700…
Сегодня компания AMD официально заявила о выходе своего нового процессора Ryzen 7 5700, не имеющего встро…
Intel выиграла в суде и не будет платить 2 млрд долларов…
Компания Intel, ведущий производитель процессоров в мире, добилась значительной победы в суде — сегодня с…
Intel Core i3-14100 уже продают в Китае…
Китайские журналисты обнаружили, что ещё не анонсированный процессор Intel Core i3-14100 уже продаётся на…

МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2024
© MegaObzor