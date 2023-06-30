Loongson обеспечила многопоточность китайскому процессору 3A6000

Информационное издание Phoronix со ссылкой на информацию из последних патчей Linux 6.5 сообщает, что китайский производитель процессоров Loongson представит свои процессоры следующего поколения серии 3A6000 с поддержкой одновременной многопоточности. Введение технологии SMT позволит удвоить количество потоков, обрабатываемых этими процессорами одновременно. Реализация SMT от Loongson в процессорах следующего поколения серии 3A6000 будет аналогична таковой у AMD и Intel, позволяя одному физическому ядру процессора обрабатывать два потока одновременно. Следовательно, четырёхъядерный процессор 3A6000 для клиентских ПК сможет обрабатывать восемь потоков одновременно, а 32-ядерный процессор 3D6000 для серверов сможет обрабатывать 64 потока одновременно.
Кроме введения технологии SMT, патч от Loongson также включает поддержку 128-битных инструкций расширения векторной обработки и 256-битных инструкций расширения передовой векторной обработки для новых процессоров. Хотя как LSX, так и LASX являются компонентами микроархитектуры LoongArch, пока что не совсем понятны преимущества данных технологий в случае с процессорами прошлого поколения. Кроме того, представители Loongson предполагают, что будущие процессоры на базе архитектуры LoongArch 6000 будут иметь такую же производительность по инструкциям на такт, как и процессоры на архитектуре AMD Zen 3. Если это действительно так, то на китайском рынке существенно возрастёт конкуренция.