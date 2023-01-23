Loongson представила систему на кристалле LS2K2000

Когда речь заходит о китайских производителях процессором, многие пользователи с недоумением думают, что это какая-то шутка — ведь производят процессоры только Intel и AMD. Но на самом деле это не совсем так, потому что на территории Китая уже есть несколько моделей процессоров, которые производятся внутри страны по своей собственной архитектуре. В данном случае производитель в лице Loongson не использует лицензированные технологии других производителей или разработчиков, что делает процессоры куда более привлекательными для локального рынка, ведь они абсолютно независимы от санкций и прочих неприятностей. И сегодня в сети появились новости о новой системе на чипе под названием Loongson LS2K2000, которая расширяет ассортимент производителя.

Стоит сразу отметить, что Loongson LS2K2000 является достаточно простым чипом, у которого нет безумной производительности или чего-то в таком духе. производитель просто создал систему на кристалле, которая необходима для встраиваемых решений — соответственно, производительность здесь низкая, но и энергопотребление тоже. В результате получается интересный процессор с возможностью подключать различные периферийные устройства, работать с графикой собственного производства компании и выполнять огромный спектр задач. Отличное устройство для многих пользователей, которые не нуждаются в высокой производительности при выполнении повседневных рабочих задач. Интересно было бы посмотреть на тесты новинки.