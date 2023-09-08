Lotus представила самый быстрый на планете электрокар Emeya 2024

Вчера компания Lotus официально представила электрический гиперкар Emeya 2024 — четырёхдверный седан мощностью около 1000 лошадиных сил и возможностью разгоняться до 100 км в час менее чем за три секунды. Lotus утверждает, что данный автомобиль в исполнении Grand Tourer является одним из самых быстрых GT в мире, так что после запуска в производство в начале 2024 года Emeya будет конкурировать с другими спортивными автомобилями класса люкс — Audi E-tron GT и Porsche Taycan. К сожалению, компания Lotus не раскрыла многих наиболее важных технических характеристик вроде ёмкости батареи или запаса хода на одном заряде.

Компания лишь сообщила, что Emeya будет отдалённо похожим транспортным средством на первый электрокар компании Lotus — внедорожник Eletre, запас хода которого, по оценкам EPA, составляет около 500 километров. Более подробная информация про автомобиль ожидается в четвёртом квартале этого года. Вероятно, с учётом двухмоторной компоновки, ёмкость аккумуляторной батареи превысит 100 кВт*ч, но в компании Lotus это никак не подтвердили, так что остаётся лишь предполагать, как производитель поступит в конечном итоге. При этом инсайдеры заявили, что мощность силового агрегата автомобиля составит 905 лошадиных сил при крутящем моменте в 985 Нм. Крайне интересное транспортное средство, которое сможет порадовать поклонников скорости, вот только стоимость тоже пока что никто не сообщает. Вероятно, это будет дорогой суперкар.