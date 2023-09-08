Lotus представила самый быстрый на планете электрокар Emeya 2024

Компания лишь сообщила, что Emeya будет отдалённо похожим транспортным средством на первый электрокар компании Lotus — внедорожник Eletre, запас хода которого, по оценкам EPA, составляет около 500 километров. Более подробная информация про автомобиль ожидается в четвёртом квартале этого года. Вероятно, с учётом двухмоторной компоновки, ёмкость аккумуляторной батареи превысит 100 кВт*ч, но в компании Lotus это никак не подтвердили, так что остаётся лишь предполагать, как производитель поступит в конечном итоге. При этом инсайдеры заявили, что мощность силового агрегата автомобиля составит 905 лошадиных сил при крутящем моменте в 985 Нм. Крайне интересное транспортное средство, которое сможет порадовать поклонников скорости, вот только стоимость тоже пока что никто не сообщает. Вероятно, это будет дорогой суперкар.