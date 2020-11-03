Лучшая экшн камера. GoPro HERO9 Black Edition (CHDHX-901-RW)

SJCAM SJ4000

Рынок экшн-камер в последнее время замедлил свой рост, так что кучи релизов, как ранее, мы уже не заметим. С другой стороны, выбрать идеальное решение все еще достаточно тяжело, так что советуем все же прислушаться к нашему совету, дабы получить шикарный продукт.

Xiaomi Mijia Seabird 4K motion Action Camera

Начать статью предлагаю с камеры SJCAM SJ4000, которая пусть уже достаточно давно на рынке, но при этом она отлично справляется с поставленными задачами за вполне разумные деньги. Собственно, именно по этой причине мы модель и рекомендуем — пользователь получает отличное устройство, которое позволяет ему опробовать рынок экшн-камер. То есть, если вы очень хотите снимать контент, но при этом платить много денег за камеру, которая вам, возможно и не пригодится, то лучше взять именно SJCAM SJ4000. Она отлично снимает видео, у нее качественная линза и вполне себе прочный корпус, который идеально подходит для активного использования в течение длительного периода.Да, стоит сразу отметить, что от камеры за такие деньги не стоит ожидать идеального качества картинки. Это бюджетная модель, она снимает в 1080р, изображение при этом достаточно светлое и яркое, чтобы пользователь мог при дневном освещении снимать хорошее изображение и получать от конечного контента удовольствие. Другое дело, что если вы не начинающий оператор, а уже довольно опытный пользователь с определенным бюджетом, то лучше присмотреться к более дорогим вариантам. Хотя, конечно, и этого вполне предостаточно, чтобы снимать видео, загружать его в социальные сети или заниматься экстремальными видами спорта.

DJI Osmo Action

Естественно, когда речь заходит о любой электронике, то всегда доходит разговор до продукции компании Xiaomi. Данный производитель на протяжении многих лет предлагает пользователям весьма продвинутые решения за разумные деньги, особенно когда речь заходит о продукции для фото или видеосъемки. В этом случае китайский гигант действительно легко уделывает потенциальных конкурентов благодаря недорогим датчикам изображения, линзам и прочим тонкостям. именно по этой причине мы можем смело рекомендовать данную камеру — за свои деньги она дает массу возможностей для съемки. Конечно, как и в случае с предыдущей моделью, производитель не даст флагманского уровня гаджета, но зато цена заметно ниже.Камера снимает на 12-мегапиксельный сенсор, время автономной работы составляет 1 час, снимать можно как в 4К, так и в более низком разрешении. Например, если у вас нет необходимости снимать в столь высоком качестве или вы понимаете, что монтировать контент потом довольно трудно, можно снизить разрешение видеосъемки. Более того, стоит сказать, что устройство очень легкое, его можно спокойно носить в руке или на специальном креплении даже не ощущая веса продукта, что не может не радовать. Вопрос лишь в том, сколько пользователь хочет снимать контента — если длительности автономной работы вам мало, то лучше подобрать более дорогой вариант.

Sony HDR-AS300

В своё время компания DJI выпускала лучшие квадрокоптеры на рынке — она делала действительно классные решения, которые снимали качественно, летали долго и обладали определенными мелочами, которых не было у потенциальных конкурентов. Теперь производитель решил выйти на рынок экшн-камер, представив новинку DJI Osmo Action, которая вполне готова сражаться с основными игроками рынка за звание лучшего продукта в мире. Производитель ради этого буквально слизал все лучшие решения, дабы реализовать их в своей камере. Например, камера оборудована двумя дисплеями, что позволяет комфортно снимать видео и видеть то, что расположено в кадре. Это на самом деле серьезное преимущество, так как пользователь действительно видит, что попадает в кадр.В плане качества съемки, естественно, тоже все очень хорошо — камера использует дорогой датчик изображения с разрешением 12 мегапикселей, у него достаточно хорошая линза с широким углом съемки, при этом имеется возможность записывать видео в разрешении 4К. Помимо этого, устройство может похвастаться большим набором различных преимуществ вроде дополнительного софта, а также легкого поиска различных аксессуаров — это тоже важный бонус, так как на некоторые недорогие камеры найти аксессуар почти нереально. Правда, стоимость у этого продукта тоже выше, чем у предыдущих моделей.

GoPro HERO9 Black Edition (CHDHX-901-RW)

Несмотря на то, что камера компании Sony уже достаточно давно находится на рынке, она до сих пор пользуется спросом у пользователей, которые хотят получить качественный продукт за разумные деньги. Главное преимущество данного продукта именно в качестве съемки — красивая яркая картинка точно понравится тем пользователям, которые планируют снимать видео на профессиональном уровне или около того. К примеру, множество популярных зарубежных блогеров снимают видео именно на такую камеру, что, несомненно, говорит об определенных преимуществах решения. Например, Sony HDR-AS300 использует качественный датчик изображения и дорогую оптику, что положительно сказывается на съемке видео.При этом устройство может похвастаться приличной автономной работой, достаточно привлекательным дизайном и легким корпусом. Вероятно, если пользователь хочет снимать видео с рук, то стоит отметить еще и то, что корпус удобен для этого занятия — гораздо удобнее, чем прямоугольные конкуренты. С другой стороны, крепить такую камеру на капот автомобиля, шлем или еще что-то достаточно тяжело, так что на это тоже стоит обращать внимание. Все же сразу стоит определить, ради чего вы заказываете себе камеру, чтобы потом подобрать самый оптимальный вариант. Но, конечно, это отличное устройство в любом случае.

Завершает нашу подборку лучшая, пожалуй, камера на текущий момент — GoPro HERO9. Это очень крутое решение, которое позволяет пользователю снимать видео в отличном качестве, при этом потенциальный покупатель получает важное преимущество — вы можете совершенно спокойно заказывать буквально любые аксессуары, так как для этой камеры их очень много. Да, фирменные модели стоят дорого, но можно найти адекватные варианты и получать от них удовольствие и банальный комфорт во время съемки. Конечно, это скорее второстепенное преимущество, но все равно приятно, когда аксессуары найти легко.В плане качества видеозаписи тоже вопросов никаких нет — производитель дает достаточно качественное решение, которое отлично снимает всевозможные спортивные состязания, поездки, путешествия, экстремальные виды спорта и прочие вещи, которые вам бы хотелось оставить в памяти или выложить в социальные сети. Стоит сказать, что благодаря высокому качеству картинки данная камера пользуется спросом у всех, кто может за нее заплатить — конкурентов на этом рынке у продукта просто нет. И если вы уже доросли до топовой камеры, то стоит обязательно брать.