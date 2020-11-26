Лучшая электрическая щетка для чистки зубов. Oral-B Vitality 100 CrossAction

CS Medica CS-262

Гигиена зубной полости — довольно важный момент в жизни любого человека, так как восстановить чистоту зубов намного сложнее, чем придерживаться качественной чистки изначально. И, к счастью, если раньше электрические зубные щетки были довольно дорогим удовольствием, то сейчас это доступный продукт, который стоит приобрести. Тогда ваши зубы скажут спасибо за качественную чистку и удобство. Главное — выбрать правильную модель.

Oral-B Vitality 100 CrossAction

Стоит отметить, что многие пользователи с огромным трудом переходят с обычной зубной щётки на электрическую. Например, кто-то сомневается, что ему подойдет такое устройство, а кто-то переживает, что стоимость флагманской модели очень высокая, а если гаджет не подойдет, то щётку потом и не продашь на вторичном рынке, так как это средство личной гигиены. В данном случае мы настоятельно рекомендуем присмотреться к модели CS Medica CS-262, которая стоит чуть дороже тысячи рублей, но при этом предоставляет вам возможность с удовольствием следить за полостью рта и ощутить все преимущества электрической щетки.Да, это достаточно доступный продукт, так что ожидать от него богатой комплектации или каких-то дополнительных бонусов все же не стоит. Производитель просто предоставляет вам за минимальные деньги лучший набор всего необходимого. Есть два режима работы, две насадки в комплекте, удобный для хвата корпус и высокая частота оборотов насадки. При этом работает устройство от батареек, так что продолжительность автономной работы выше, чем у вариантов с батареей, плюс в случае чего вы просто вставите новую батарейку — ждать, пока устройство зарядится, не обязательно. За свои деньги это очень крутой продукт.

Xiaomi Mi Electric Toothbrush

Довольно популярная у начинающих пользователей щетка, позволяющая за весьма небольшую сумму открыть дверь в рынок электрощеток — стоимость устройства около полуторы тысячи рублей в зависимости от региона, при этом щетка довольно прочная и качественная, работает от встроенной батареи, обладает мощным мотором и качественной насадкой в комплекте. Она одна, тогда как у большинства потенциальных конкурентов две или даже три насадки в комплекте, но, с другой стороны, продукт может похвастаться более качественными материалами, которые дольше живут. И, естественно, через какое-то время вы вполне можете заказать себе новую насадку, чтобы пользоваться щеткой дальше.Из преимуществ продукта стоит отметить удобство и простоту — на корпусе всего одна кнопка, активирующая щетку, при этом зарядка происходит на станции с вертикальной установкой продукта (она идет в комплекте). То есть, вы просто берете устройство и чистите зубы — никаких режимов выбирать не нужно. Отдельно стоит упомянуть таймер, так как он здесь имеется, и сенсорный датчик нажима — он блокирует обороты щетки, если вы слишком сильно нажимаете на устройство в процессе чистки. Шикарное устройство начального уровня, которое можно порекомендовать абсолютно всем в качестве первой электрической зубной щетки.

Philips Sonicare 2 Series HX6232/20

Вполне естественно, что когда речь заходит о какой-либо бытовой технике, то пользователь сразу видит продукцию компании Xiaomi. Дело в том, что производитель достаточно активно работает на всех рынках, используя другие дочерние компании, и выпускает весьма качественные продукты за разумные деньги. Например, мы можем смело порекомендовать зубную щетку Xiaomi Mi Electric Toothbrush, которая стоит чуть две тысячи рублей, но за эти деньги пользователь получает довольно качественный продукт, которым можно пользоваться много лет без проблем. Это важный момент, так как зубную щетку вы будете менять не так уж часто.Из важных характеристик продукта стоит выделить мощный мотор, благодаря которому щетка совершает до 31 тысячи оборотов в минуту, а также батарею со 72 минуты автономной работы. Это безумно громадный запас, позволяющий заряжать щетку раз в двадцать дней активного использования. Собственно, если заряжать раз в две недели свою щетку, то переживать о зарядке не нужно никогда. При этом есть два режима чистки зубов, удобный корпус и защита от влаги по стандарту IPX7. Отличное устройство, позволяющее за разумные деньги попробовать щетку уровня чуть выше доступного. Некий переходной вариант от бюджетника к флагману.

Oclean X Pro

Среди флагманских моделей, которые стоят уже больших денег, стоит выделить устройство Philips Sonicare 2 Series, которое не просто так пользуется спросом у пользователей. Дело в том, что покупая флагманскую зубную щётку такого типа, пользователь совершает приобретение достаточно осознанно, ведь у него либо ранее уже была электрощетка более простого типа, либо он хочет сразу купить крутой продукт и привыкать к нему. Исходя из этого мы и рекомендуем Philips Sonicare 2 Series — это довольно продвинутое решение, которое оборудовано качественной насадкой, мощным мотором с высокими оборотами и несколькими режимами чистки. Это важно, если у вас, к примеру, чувствительные дёсна.В комплекте со щеткой сразу идет две насадки, так что пользователь сможет попробовать их и определить, какой из вариантов ему больше подходит, какой приносит больше удовольствия и меньше дискомфорта. После этого вы можете спокойно ставить устройство на зарядку и не переживать об уровне заряда, так как у гаджета имеется индикатор, демонстрирующий текущий заряд. И, конечно, несколько режимов позволяют более удобно настроить работу щетки, чтобы не навредить деснам. Но, конечно, за все эти преимущества пользователю нужно будет заплатить почти четыре тысячи рублей, что заметно дороже самых доступных вариантов в данной статье.

Наиболее продвинутой щеткой в статье выступает модель Oclean X Pro, которая обладает таким набором современных технологий, что даже страшно представить зачем зубной щетке столько всего. Например, на корпусе устройства имеется небольшой дисплей, который выводит текущий режим работы, информирует пользователя о важной информации и предоставляет данные о том, сколько заряда батареи осталось. Это действительно крутой бонус, так как не все пользователи могут разобраться с режимами без дисплея. Более того, стоит отметить, что в плане технических характеристик щетка своим конкурентам не уступает совершенно.От встроенной батареи устройство может работать до двух часов, чего предостаточно для почти месяца активной чистки зубов. После этого пользователь просто заряжает гаджет и вновь может работать с комфортом. Отдельно стоит отметить, что частота пульсации у данной щетки составляет 42 тысячи в минуту — это очень высокий показатель на самом деле. Но, правда, стоимость устройства достаточно высокая — она ниже, чем у флагманом известных брендов, но все равно довольно высокая. Большинству пользователей подойдут и более простые варианты.