Лучшая электрическая зубная щетка. Oral-B Pro 7000

Xiaomi Mi Electric Toothbrush

Выбор электрической зубной щетки — всегда довольно сложный процесс, который требует от пользователя много знаний. Не всегда можно просто зайти в интернет-магазин и выбрать модель по цене или популярности. В этом плане гораздо удобнее выбирать по подсказкам более опытных людей, знающих тонкости.

Soocas X3U

Компания Xiaomi довольно активно развивается сразу на нескольких рынках бытовой техники, так что пользователи, которые хотят получить себе что-либо за адекватные деньги, должны смотреть в сторону этого продукта. Производитель достаточно длительное время шел к запуску своей собственной электрической зубной щетки, а после релиза Xiaomi Mi Electric Toothbrush стала чуть ли не бестселлером на рынке. Пользователи получают от устройства море удовольствия, ведь за свои деньги это действительно одна из самых лучших щеток на рынке. Данное преимущество будет весьма полезным в том случае, если пользователь хочет получить недорогое устройство и просто попробовать.Например, не все пользователи готовы отдавать за зубную щетку электрического формата много денег, так как они не до конца уверены, что такой вариант им подойдет. И чтобы не тратить излишне много личных средств, пользователю может предложить весьма доступное решение. Данная щетка на одном заряде батареи способна проработать до 72 часов, чего предостаточно, чтобы вы могли с полным комфортом следить за собственной гигиеной и не думать о том, что в любой момент гаджет лишит вас такой возможности. Настоятельно рекомендуем присмотреться именно к этой щетке, так как она отлично справляется с поставленными задачами.

CS Medica CS-333

Отдельно хотелось бы похвалить зубную щетку Soocas X3U, которая тоже стоит вполне разумных денег, но при этом обладает достаточно привлекательным дизайном и может похвастаться одной крутой фишкой. В комплекте со зубной щеткой идет чехол, куда можно положить основной модуль и две сменные панели с головками для чистки зубов. Например, если вы едете в путешествие с женой или девушкой, то вы можете брать всего один такой чехол, так как головку можно сменить и у каждого пользователя будет своя зубная щетка. Это вроде и мелочь, но на самом деле многие пользователи именно ради этого и покупают данную модель. В путешествиях это действительно крутой бонус, позволяющий наслаждаться компактностью и легкостью.Также хотелось бы сказать, что в комплекте с зубной щеткой идет три насадки — одна стандартная, вторая отбеливающая, а третья — мягкая. Пользователь может подобрать тот вариант насадки, который ему больше всего нравится, чтобы ощущать комфорт и не портить десна, например, если стандартная насадка для вас слишком жесткая. В плане внешнего вида устройство тоже достаточно стильно выглядит, но стоит понимать, что при подборе щетки стоит смотреть именно на эти бонусы, а потом уже на дизайн, так как внешность продукта абсолютно никак не влияет на процесс чистки зубов. Это важно понимать.

Oral-B Pro 7000

Данная модель нам тоже крайне понравилась соотношением цены к качеству. Производитель тоже прикладывает в комплекте несколько насадок, которые позволяют пользователю не переживать о комфорте своей ротовой полости. Например, вы можете с полным комфортом использовать либо стандартную насадку, либо вариант для отбеливания. Также само устройство отлично справляется с поставленной задачей благодаря наличию сразу нескольких режимов работы. Например, есть режим, в котором устройство просто массажирует десна пользователя, что довольно приятно и полезно — стоматологи рекомендуют иногда массировать десна для того, чтобы они были здоровее. К счастью, в этом устройстве есть вполне приличная функция массажа.Конечно, устройство работает от аккумулятора, так что вы всегда можете спокойно заряжать устройство, наслаждаться его функциями в течение длительного времени, возить щетку в путешествия или в рабочие командировки. Это действительно удобно, так как не нужно переживать о приобретении батареек или чего-то в таком духе, так как заряда аккумулятора хватит на более двадцати использований. Это большое преимущество, которое дает вам все необходимые возможности в повседневной жизни. Да и за свои деньги это действительно шикарный продукт.

Philips Sonicare 2 Series gum health HX6232/41

Пожалуй, лучшим решением на современном рынке выступает зубная щетка Oral-B Pro 7000, которая пользуется невероятной популярностью по всему миру, при этом именно эту модель рекомендуют стоматологи. Преимущество решения в наличии полного комплекта бонусов — здесь даже есть таймер, который можно заводить на нужное время и чистить зубы по таймеру. Это полезно, так как обычно пользователи чистят зубы недостаточно долго, а с таймером промазать по времени почти нереально. Более того, в комплекте идет сразу пять насадок — каждая из них позволяет чистить зубы с комфортом, но у них разная структура и жесткость, так что и ощущения разные. Кому-то больше подойдет стандартный вариант, а кто-то отдаст предпочтение щетке с отбеливанием.Отдельно хотелось бы похвалить продукт за чехол — там помещается щетка с насадкой и еще две сменные насадки. Это удобно в случае путешествий — семья может взять одну щетку и каждому по насадке. Кроме того, вы можете в путешествии соблюдать свой план по чистке зубов. Добавляем сюда достаточно емкий аккумулятор, который отлично справляется с чисткой зубов на протяжении длительного времени, и получаем просто лучшее решение из всего, что только может быть. Именно эта модель вполне заслуживает звания лучшей. Но, правда, стоимость у щетки выше, так что подойдет она не всем.

Прямым конкурентом для данной щетки выступает модель от известной компании Philips, которая абсолютно всегда радовала нас качественными устройствами. Это, пожалуй, важнейший момент — пользователи обычно хотят получить довольно качественный продукт, чтобы пользоваться им многие годы. Все же щетка это не телефон или планшет — она не устаревает даже спустя десять лет. И если гаджет способен работать на протяжении этого времени без поломок, то это идеально. Особенно в том случае, если вы большой фанат дорогих вещей, которые долго выполняют свою работу. В этом плане данная модель крайне привлекательна, ведь она способна работать многие годы без каких-либо проблем.Как и все дорогие варианты, данная щетка работает от аккумулятора, так что пользователь в любом случае сможет зарядить своё устройство буквально в любой точке мира. Длительность автономной работы при этом позволяет заряжать щетку буквально раз в пару месяцев, в зависимости от частоты и длительности использования. Более того, стоит отметить, что в комплекте тоже идут дополнительные насадки, которые позволяют чистить ваши зубы с большим уровнем комфорта. Это важно, так как иногда десны плохо переносят грубые щетки. В данном случае у пользователя будет возможность выбора.