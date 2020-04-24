Лучшая электробритва. Philips S3134 Series 3000

На рынке достаточно много различных электробритв, которые способны не просто брить человеку лицо, но и приносить при этом весьма приятные ощущения. Если вы большой фанат подобной техники или только думаете о том, как бы приобрести себе подобное устройство, то давайте изучим ассортимент и выберем то, что выглядит наиболее интересно. Благо, на рынке есть из чего выбирать, а мы знаем, как правильно это делать. Итак, давайте окунемся в мир электробритв, чтобы понять, какая модель лучше всего нам подходит. Готовы?

Xiaomi Enchen BlackStone Electric Shaver

Пользователи уже давно привыкли к тому, что компания Xiaomi выпускает доступные продукты, которые при своей низкой стоимости совершенно не уступают конкурентам от именитых брендов. Как им это удается нам не совсем понятно, но это и не очень важно — главное, что производитель делает классные продукты и мы можем их приобрести. Например, электробритва Xiaomi Enchen BlackStone Electric Shaver выглядит крайне привлекательно, обладает всеми необходимыми компонентами и при этом стоит намного дешевле своих потенциальных конкурентов.
Конечно, стоит понимать, что такая бритва не будет брить настолько же чисто и гладко, как вариант за тридцать тысяч рублей от именитого бренда. С другой стороны, не каждый может себе позволить дорогущий вариант, особенно если это первая в жизни пользователя электробритва. В этой ситуации гораздо разумнее отдать деньги именно за Xiaomi Enchen BlackStone Electric Shaver, чтобы за небольшую сумму попробовать, насколько электробритва подходит пользователю, устраивает ли покупателя то, как она бреет и так далее. Это лучший вариант на тот случай, если вы очень хотите впервые попробовать такой тип бритв.

Philips S3134 Series 3000

Компания Philips делает одни из лучших электробритв на рынке — достаточно взять одно устройство производителя и вы уже никогда не захотите покупать какую-то другую модель или что-то от другого бренда. В этом, как нам кажется, заключается сильнейшее преимущество компании. Она предлагает пользователю максимально качественный надежный продукт, который проработает намного дольше гарантийного срока, при этом пользователь все это время будет получать море наслаждения от происходящего. А потом, когда придет время брать новую модель, пользователь обязательно возьмет новинку от этой же компании, ведь сила бренда действительно влияет на выбор.
Из всех более-менее доступных электробритв компании нам больше всего нравится модель Philips S3134 Series 3000, которая обладает всеми необходимым преимуществами при довольно адекватной стоимости. Если вы по каким-то причинам боитесь покупать вариант от Xiaomi, то можно смело обратить своё внимание на эту новинку. Она шикарно выглядит, обладает тремя головками, есть тьма режимов и возможность подбривать виски. Конечно, Philips S3134 Series 3000 не сравнится с флагманской серией, котор бреет идеально чисто, но за свои деньги это отличный вариант, у которого в сегменте практически нет конкурентов. Не зря трехтысячную серию считают самым оптимальным решением на рынке.

Panasonic ES-RT37

Также нам понравилась модель Panasonic ES-RT37, которая обладает целым рядом преимуществ и при этом стоит вполне адекватных денег. Для нас это важнейший параметр, так как понятно, что бритва за 30 тысяч рублей будет идеальным выбором с отличным набором преимуществ, но мы пытаемся за минимальную сумму выбрать наиболее оптимальный вариант. И Panasonic ES-RT37 именно таким вариантом и является, ведь у компании отличный уровень качества, просто шикарный набор различных собственных технологий и фишек. Например, у этой бритвы имеется автономное питание с длительностью автономной работы в 54 минуты.
Этого с головой хватит, чтобы мужчина даже с густой щетиной смог полностью побриться без необходимости дополнительно подзарядить устройство. Для людей с менее пышной бородой этого заряда хватит на два, а то и на три раза использования. Конечно, устройство умеет брить как при влажных условиях, так и на сухую кожу, что тоже весьма приятно, есть несколько насадок, которые позволяют с большим комфортом бриться, есть корпус, который не боится воды. То есть, вы можете мыть бритву под краном, можете бриться прямо в душе под струями воды и не переживать о том, что устройство выйдет из строя.

Braun 300s Series 3 (2016)

Конечно, если речь идёт про качественные электробритвы, то не рассказать про третью серию от компании Braun было бы кощунством. Это отличный продукт, который обладает сеточной системой бритья и двумя плавающими головками. Благодаря этому устройство достаточно чисто бреет лицо пользователя, при этом владелец ощущает максимум комфорта и удобства. Особенно такое устройство подойдет тем, кто хочет использовать гаджет и дома, и в путешествиях, и в командировках. Дело в том, что бритва Braun 300s Series 3 (2016) работает как от встроенной батареи, так и от сети. Это удобно, ведь вы никогда не останетесь без подзарядки электробритвы.
Поставляется бритва в двух вариантах — в красном и черном цвете. Собственно, оба варианта выглядят достаточно привлекательно, пользователю лишь нужно выбрать то, что ему больше по душе. В плане характеристик ничего удивительного нет, но за свои деньги это просто шикарное устройство для повседневного использования. Гаджет не боится воды, у него нет проблем с активной чистой и постоянным использованием, есть различные насадки в комплекте и крайне удобная форма корпуса. сили давно хотели себе электробритву именно такого формата, то обязательно стоит попробовать.

Panasonic ES-LL41

Электробритва Panasonic ES-LL41 является неким переходом от начального уровня к среднему — это уже более продвинутое решение с тремя бреющими головками, но цена все еще достаточно адекватная, чтобы пользователь мог не переживать о подрыве бюджета. Далее, стоит отметить, что бритва тоже умеет брить как при сухой коже, так и при использовании различных пенных средств и гелей для бритья, в этом нет ничего удивительного. И, конечно, работает устройство от встроенной батареи, заряда которой хватает на пятьдесят минут. Этого с головой хватит мужчине для того, чтобы бриться активно и чисто, ещё и останется немного заряда.
В плане дизайна корпуса Panasonic ES-LL41 тоже достаточно привлекательно выглядит — корпус отлично ложится в руку, его удобно держать и использовать по назначению, плюс у пользователя нет необходимости тратить время на тщательную чистку корпуса. Ведь у бритвы Panasonic ES-LL41 есть защита от влаги, так что пользователю достаточно взять и промыт устройство под краном, чтобы избавиться от ненужного мусора. Это довольно приятный бонус, так как очень часто мужчины бреются в душе, где на бритву точно попадет вода. И, конечно, стоит отметить высокое качество исполнения продукта и достаточно качественный комплект поставки. За свои деньги это шикарная электробритва.
Комментарии и отзывы Philips S3134 Series 3000
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