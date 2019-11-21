Лучшая игровая приставка 2019 года. PS4 Pro

2019-11-21, Автор - Влад Волошин; [10]

PS4 Pro

На текущий момент это самая мощная консоль от японской компании Sony, которая буквально покорила рынок игровых приставок. Дело, что удивительно, не в железе или мощности приставки, ведь она проигрывает своему главному конкуренту, а в эксклюзивных играх, которые делают приставку настолько крутой. Достаточно раз взглянуть на God of War, чтобы другие проекты не казались вам интересными еще очень длительное время, не говоря уже про серию Uncharted или нового «Человека-паука». Именно благодаря играм консоль стала настолько популярной и мы настоятельно советуем брать именно ее, если у вас есть бюджет.
Стоит отметить, что на PS 4 Pro разработчики игровых проектов вводят новую функцию настройки графики — вы можете получить апскейл до 4К но на 30 кадрах в секунду или стабильное 1080р, но на 60 кадрах в секунду. Это позволяет балансировать между качеством картинки и плавностью изображения. Для геймеров, которые хотят пройти уникальные игры, созданные специально для платформы PS4, данная консоль является лучшим выбором — вы получаете наибольшую производительность в линейке, плюс можете играть в лучшие игры современности со стабильной картинкой. Что может быть лучше?

PS 4 Slim

Естественно, если денег на Pro-версию у вас нет, мы настоятельно рекомендуем посмотреть в сторону более доступной версии под названием Slim. Эта консоль не во всех играх выдает 1080р, чаще всего в нагруженных проектах разрешение все же либо на уровне 900р, либо проседает частота кадров. Однако эксклюзивные проекты спокойно играются даже на 30 кадрах в секунду, а их консоль выдает без каких-либо проблем и зависаний, так что вы сможете спокойно пройти все лучшие игры, созданные специально для этой платформы. Кроме того, PS 4 Slim заметно тише, чем старшая версия, что тоже важно и полезно, особенно если вы часто играете.
Да и компактность приставки тоже играет важную роль — PS 4 Slim очень удобно брать и носить к друзьям в гости либо вовсе брать с собой в путешествие. Она легкая, компактная, занимает минимум места в сумке или рюкзаке. Старшую версию таскать будет проблематично, так как она толще и тяжелее, а вот «слимку» — очень даже можно. Добавляем сюда низкую стоимость, особенно на версию с 500 гигабайтами памяти, и получаем идеальный вариант для тех, кто хочет за недорого попробовать мир игровых приставок или пройти эксклюзивные игры без большого удара по бюджету.

Xbox One X

На текущий момент Xbox One X является самой производительной игровой консолью на рынке — у нее довольно производительный процессор и графическое ядро, много оперативной и видеопамяти, плюс разработчики решили не делать консоль слишком уж тонкой и поставили туда довольно хорошую систему охлаждения. В итоге приставка достаточно мощная, при этом не издает шума вообще и выдает стабильную 4К-картинку во всех играх, которые выходят на рынке. Это круто, ведь даже картинка там лучше, не говоря уже про разрешение. Настройки графики позволяют выжать из игры максимум красоты.
С другой стороны, стоит понимать, что эксклюзивных игр на данной платформе почти нет — их очень мало, да и почти все можно запустить на компьютере, так что уникальных проектов всего парочку. Да и они не стоят внимания, если честно. Покупать данную консоль стоит разве что в том случае, если вы очень хотите 4К на своем новом телевизоре — тогда консоль покажет действительно хорошую картинку с высокими настройками графики. Да и играть в мультиплатформенные проекты тоже будет более комфортно из-за стабильной частоты кадров. Это вариант для тех, кто не гонится за эксклюзивами и хочет играть с комфортом в 4К.

Nintendo Switch

Особняком от двух крупнейших игровых платформ стоит Nintendo Switch — это тоже продукт японской компании, но это некий гибрид стационарной и портативной консоли. Вы можете подключить док-станцию к телевизору и получить высокое качество изображения вместе с достаточно удобными контроллерами, а можете взять приставку с собой в дорогу и играть в любой части мира во все проекты, которые есть на данной платформе. Это довольно серьезное преимущество, ведь ни на одной другой платформе играть в «Ведьмак 3» вдали от дома вы не сможете. Здесь же разработчики предоставляют вам шикарную возможность играть из любой точки мира.
Также стоит отметить, что на данной платформе есть много игр, которые созданы специально для Nintendo Switch и больше на других приставках не появляются. Это важный момент, ведь у многих геймеров есть желание купить приставку именно ради того, чтобы получить крутой продукт, которого нет у других пользователей. Да и возможность заказать тьму разных аксессуаров тоже не может не радовать — вы можете украсить свою консоль так, как хочется, либо же сразу купить лимитированное издание и выделяться из толпы. Nintendo Switch на текущий момент является очень интересным решением.

Nintendo Switch Lite

Помимо обычной приставки Nintendo Switch есть еще упрошенная версия, которая получила название Nintendo Switch Lite. Главное преимущество данной приставки в ее низкой стоимости и компактных размерах. Для пользователей, которые уже, допустим, имеют стационарную игровую платформу, будь то ПК или консоль, такое решение позволит не отвлекаться от игр даже вне дома. Устройство очень компактное и даже в чехле помещается в карман куртки или рюкзака, позволяя носить гаджет везде и всюду. Более того, вы спокойно можете взять приставку в самолет и провести полет без скуки.
Главный недостаток консоли в том, что ее не получится подключить к телевизору или монитору, чтобы сесть на диван и играть на большом экране. Такой возможности нет, ведь производитель хотел сделать гаджет максимально доступным и ради этого сэкономил буквально на всем — здесь нет съемных контроллеров, нет док-станции в комплекте и так далее. Вместо этого вы получаете более низкую стоимость и те же функции, что и на оригинальной модели. Если для вас стационарные функции не так важны, то можно смело сэкономить и получить даже более удобное устройство для повседневных игровых развлечений.

Sony PlayStation Classic

Уверен, среди наших читателей есть те геймеры, которые играли еще на здоровенных пузатых телевизорах и помнят, как правильно вставлять картридж в приставку. Именно для таких олдскульных игроков, которые лет двадцать назад уже прошли свои первые игры, была выпущена ретро-консоль Sony PlayStation Classic. Это некая реинкарнация оригинальной приставки, которая выглядит очень интересно и стильно, приносит массу радости и позволяет почувствовать ностальгию по былым временам. Конечно, эта приставка и рядом не стоит с вышеперечисленными моделями, но у нее тоже есть свой шарм и свои преимущества.
В приставке уже имеется встроенный накопитель с играми, которые вы сможете запускать прямо из меню — покупать картриджи для этого не нужно. Более того, помимо стартового набора игр загрузить что-то еще не выйдет. Если вы программист и можете перепрошить приставку, то все получится, но у большинства стандартный набор игр останется навсегда. Благо, их достаточно, чтобы вы могли с радостью играть и получать от этого море положительных эмоций.

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