Лучшая игровая сборка в 2018 году. Palit GeForce GTX 1060 Dual

Видеокарта

При сборке добротного игрового компьютера стоит в первую очередь вложиться в видеокарту. Для большинства современных игр хватит и i3 нового поколения, так что процессор мы оставим на потом, а вот про видеокарту нужно поговорить. Для нашей лучшей сборки на 2018 год я взял видеокарту Palit GeForce GTX 1060 Dual. У производителя есть схожая модель, только JetStream, но они между собой в плане характеристик не отличаются практически. Можно смело выбирать по наименьшей стоимости или дизайну, но мне больше нравится именно Dual, так что возьмём её.Конечно, для современных игр нужно брать вариант на 6 гигабайт. Стоит такая карта 19775 рублей, можно поискать дешевле — даже на Яндекс.Маркете есть масса вариантов за 19 тысяч и дешевле, но там такие магазины, что я рекомендовать не могу. Самая дешевая карта из адекватного места стоит 19775 рублей в России, где будете брать её вы я не знаю. Может на CU закажете, там чуть дешевле.

Процессор

Почему именно на 6 гигабайт? Всё просто — 3 гигабайт GTX 1060 просто не хватит на графику тяжёлых ААА-проектов. Например, та же GTA V на ультра-настройках требует 3,5 гигабайта памяти. соотвественно, «младшая» версия карты не даст вам всей красоты, тогда как вариант на 6 гб стоит на три тысячи дороже, но и памяти дает предостаточно, с запасом.Ядром нашего компьютера будет процессор Intel Core i5-8400. Это самый оптимальный вариант на сегодняшний день — всего за 12 тысяч рублей вы получаете шесть вычислительных ядер и шесть потоков, «холодный» процессор и 2,8-4,0 гигагерц тактовой частоты. Можно было бы даже взять что-то более слабое с четырьмя ядрами, но мы решили брать процессор с запасом на монтаж видео, запуск всевозможного софта для прямых трансляций и так далее. То есть, с заделом на будущее.Громадным преимуществом модели является то, что здесь используется сокет LGA1151, а под него легко найти недорогую материнскую плату, плюс процессор очень слабо нагревается даже при максимальных нагрузках. Здесь уровень TDP составляет 65 Вт! Да, нет возможности гнать по множителю, но у нас и так довольно высокая производительность получается, плюс материнские платы на Z-чипсете для Coffee Lake стоят слишком дорого, оно того не стоит, как мне кажется.

Материнская плата

Это идеальный вариант для сборки игрового компьютера, который будет служить ещё и для каких-то второстепенных целей вроде работы с видео, фото, стримами и так далее.Собственно, выбор процессора плавно перетекает в выбор материнской платы. Мы решили не брать процессор с индексом К, так что и материнская плата нам нужна более простая, без возможности разгона. Мне очень понравилась новинка Biostar B360GT3S Ver. 6.x, так что рекомендую именно её. Не нужно смотреть на внешний вид платы, она действительно не такая красивая, как многие привыкли, но и платить за лишние навороты не нужно. Да и у нас здесь есть все необходимое — слот под видеокарту имеет металлическую окантовку, что повысит прочность конструкции и не даст видеокарта выломать слот. Собрана плата из качественных материалов, текстолит черного цвета — все как мы любим.Я выбрал этот вариант из-за новизны и доступности — плата достаточно компактная, у нее нет подсветки, зато вам не нужно будет тратить на нее слишком много денег.

Оперативная память

Даже если в вашем корпусе есть окно, а у нас оно будет, заметить саму плату довольно трудно, так как видеокарта и охлаждение обычно перекрывают все ее красоты. Мы выбирали максимально доступный вариант, который не стыдно порекомендовать. Но, конечно, вы можете выбрать любой доступный вам вариант мат.платы.Сейчас на рынке есть масса вариантов планок оперативной памяти, которые могут порадовать вас красивой подсветкой или какими-то невероятно красивыми радиаторами. Но, в этом нет особого смысла — платить лишние шесть-десять тысяч рублей за подсветку в планках оперативной памяти не самое оптимальное решение. Если у вас неограниченный бюджет, то конечно можно не экономить, но я рекомендую на эти деньги лучше SSD приобрести. Мы для своей сборки выбрали память Kingston HyperX Savage DDR4 — набор из двух планок по 8 гигабайт, то есть 16 ГБ в наборе. Работает память на частоте 3000 МГц, CL равно 15.Это идеальный вариант оперативной памяти на сегодняшний день — она облачена в радиатор с низким профилем, так что даже башня встанет без проблем, при этом надежность у данного производителя на самом высоком уровне.

Блок питания

И, конечно, если вам 16 ГБ покажется мало, можно взять два таких набора — этого вам явно с головой хватит на ближайшие пять лет. Брать память одной планкой на 16 ГБ вместо двух по восемь я не советую, все же работа в двухканальном режиме иногда дает преимущества в рабочих программах, пусть не всегда это можно заметить. В играх прироста производительности почти нет, но лишние пару кадров не помешают.Хотя многие пользователи, подавляющее большинство, уделяют выбору блока питания минимум времени, я настоятельно советую потратить часик и посмотреть на необходимые вам характеристики и высчитать необходимую мощность.

Охлаждение

Для нашей сборки я взял Thermaltake SMART DPS G Gold 650W, хотя многие скажут, что можно было взять более бюджетную модель. Можно, конечно, но это очень крутой вариант, на который производитель дает 7 лет гарантии. Это громадное преимущество, ведь на большинство бюджетных моделей гарантию дают на год или три, а здесь целых семь. Придаёт уверенности в качестве приобретаемой железки.Помимо этого, здесь Gold сертификат, то есть КПД будет заметно выше, да и модульная система тоже пригодится. Лишние кабели просто бросаем в коробку и корпус будет более изящно оформлен, можно не переживать о тьме проводов, мешающих закрыть крышку корпуса. Это небольшой, но все же плюс.Для нашего процессора не нужно покупать очень мощную СВО или башню, так что я решил взять Deepcool CAPTAIN 240EX RGB. Это достаточно доступная модель, всего 7100 рублей, которая позволяет сделать корпус тише, при этом получая отличные температуры даже при нагрузке.Помимо этого, такая вот штука позволит вам не загромождать передний пал материнской платы и в корпусе с окошком видеокарта с помой выглядят красивее, чем здоровенная башня, закрывающая все вокруг.

Корпус

Это небольшой плюс, да и я взял СВО не за красоту, а за стоимость и тишину с охлаждением. Вместо этой модели можно легко взять любую бюджетную систему за 2-3 тысяч рублей, а то и дешевле, так как наш процессор и так греется очень слабо. Напишите в комментарии свою идеальную систему охлаждения для этой сборки.Заключительным элементом нашей системы выступит корпус Thermaltake Versa N25. Он достаточно доступный, при этом материалы качественные, шасси плотное и не выглядит как консервная банка.На фронтальной стороне расположено два вентилятора, вы сюда можете поставить свою СВО, например, и будет шикарное охлаждение всей системы. имеется боковое окно, которое позволит наблюдать за красотой нашей системы, плюс внутри предостаточно места для организации кабелей и всех компонентов системы.

За свои деньги отличное решение, как мне кажется.