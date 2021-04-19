Лучшая кофемашина. Nespresso C30 Essenza Mini

Nespresso C30 Essenza Mini

Сегодня мы поговорим о том, какую кофемашину можно купить для домашнего использования за разумные деньги.

Krups Dolce Gusto KP 1701/1705/1708/KP173B Infinis

Начать хотелось бы с достаточно доступной и при этом привлекательной кофемашины Nespresso C30 Essenza Mini, которая при стоиомсти чуть выше 5 тысяч рублей обладает абсолютно всеми необходимыми для пользователя преимуществами. Например, данная кофемашина использует оригинальные капсулы Nespresso Original, которые крайне легко найти в интернете и стоят они разумных денег, так что стоимость одной чашки кофе будет заметно ниже, чем у более дорогих аналогов. При этом пользователь может регулировать порцию воды, что на самом деле достаточно важное преимущество, ведь у каждого гурмана свой вкус.Дополнительно стоит отметить, что данная модель может похвастаться корпусом из пластика, функцией отключения в случае, если вы устройство не используете, плюс среди напитков поддерживается эспрессо и лунго — других вариантов кофе здесь нет. А ещё этот гаджет предназначен для приготовления одной чашки напитка, так что для небольшой семьи или личного использования продукт подходит просто идеально. И, конечно, при такой стоимости у гаджета просто нет конкурента — обязательно стоит попробовать устройство, чтобы оценить более высокий уровень качества кофе. Эту модель, пожалуй, можно смело назвать лучшей на рынке.

Bosch TAS 1001/1002/1003/1006/1007 Tassimo Happy

Также настоятельно рекомендуем присмотреться к кофемашине Krups Dolce Gusto KP 1701, которая выглядит очень необычно и стильно. Важно отметить, что это тоже достаточно доступное решение, которое обойдется потенциальному покупателю в 5400 рублей — это очень дешево по современным меркам, хотя в плане качества напитка никаких проблем у пользователя не возникнет. Просто нужно понимать, что у гаджета компактный пластиковый корпус, который при всех преимуществах все же выглядит не так дорого и круто, как флагманы. Впрочем, на этом недостатки кофемашины заканчиваются, так как начинаются исключительно плюсы.Начать, конечно, стоит с капсул Dolce Gusto, которые стоят разумных денег и позволяют получать адекватный по качеству напиток за вменяемую сумму денег — цена одной чашки кофе получается заметно дешевле того, что можно приобрести в кофейнях, например. При этом вы можете готовить не только эспрессо, как предыдущая модель, но и капучино, латте макиато, ристретто и лунго. Хотя, конечно, если вы не знаете, что это такое, то лучше готовить обычное эспрессо — оно отличное по качеству и можно приготовить сразу большую чашку. За эти деньги качество сборки и самого аппарата превосходное, никаких претензий нет и быть не может. Особенно на фоне стоимости кофемашин от крупных производителей, которые стоят в десять раз дороже.

Philips EP2021 Series 2200

Когда речь заходит о качестве и надежности, то хочется сразу вспомнить какой-то известный бренд, который показал себя с лучшей стороны и годами продается просто отлично. Именно таким продуктом выступает данная модель — Bosch годами демонстрировала высокий уровень качества и с кофемашиной тоже не подвела. Данная модель представлена в четырех цветовых вариантах, так что пользователь может подобрать то, что ему нравится больше всего, при этом в техническом плане это простейший гаджет с ценником в 4200 рублей. Для пользователя, который хочет перейти от кофе «три-в-одном» из стиков на качественный напиток из капсул это лучший вариант, позволяющий понять разницу за минимальную сумму.Использует устройство капсулы Tassimo, который есть в наличии практически везде, они достаточно доступные и приятные на вкус, плюс пользователь получает возможность готовить как эспрессо, так и латте макиато и капучино. Да, набор возможных режимов работы не самый богатый, но пользователь при этом получает весьма приятную стоимость, качество и возможность готовит ьвкусный напиток. Настоятельно рекомендуем эту модель тем пользователям, которые приобретают устройство впервые и ещё не совсем понимают, нужна ли им кофемашина на кухне или не нужна. Это устройство за минимальные деньги даст ответ на этот сложный вопрос.

Philips EP5444/EP5447 5400 Series LatteGo

Если же пользователь уже попробовал доступные продукты и он понимает, что из себя представляет кофемашина, желая получить более привлекательный вариант, то настоятельно рекомендуем присмотреться к модели Philips EP2021 Series 2200. Это еще не флагманский продукт, а скорее представитель среднего класса, но пользователь получает гораздо больше возможностей, функций и особенностей, которые позволят наслаждаться вкусным напитком. Например, стоит отметить, что здесь используется уже не капсульная система, а зёрна с 12 степенями помола, которые потом при 15 барах превращаются в ароматный напиток в вашей чашке. То есть, это устройство гораздо более высокого технического уровня.Соответственно, пользователь может приготовить эспрессо, капучино или латте уже из зёрен, которые дают совсем другой уровень вкуса и аромата, есть даже возможность готовить капучино в ручном режиме, что очень круто, если вы умеете это делать. Также у вас есть гибкая настройка температуры конечного продукта, возможность контролировать крепость кофе, регулировка порции воды и, что самое приятное для семейного человека, можно готовить напиток сразу в две чашки. Даже емкость для молока, чтобы готовить кофе с молоком, имеется, а цифровой сенсорный дисплей с цветной картинкой это вообще что-то нереальное. Единственный минус — данное устройство стоит 24 тысячи.

Впрочем, для тех покупателей, которые не хотят начинать с базовых версий или просто уже понимают, что они хотят флагманскую модель, мы настоятельно рекомендуем присмотреться к Philips EP5444/EP5447 5400 Series LatteGo. Это действительно топовый вариант, который при этом стоит относительно адекватных денег — около 49 тысяч рублей. Вы не поверите, но у некоторых конкурентов цена может быть на тридцать тысяч выше, так что этот продукт вполне можно назвать адекватным по цене. А в плане функций, конечно, преимуществ немерено, так как производитель знает, как привлекать внимание потенциального покупателя.Данное устройство оборудовано большим сенсорным цветным дисплеем, на котором пользователь может выбрать ручные настройки для степени помола, крепости и температуры, либо же может выбрать автоматический режим для приготовления капучино, эспрессо, латте, флэт уайт, американо, ристретто и так далее. Естественно, здесь есть подача сразу на две чашки, есть возможность отключения в режиме неиспользования, есть множество дополнительных бонусов и прочный корпус, пусть и из пластика. Яркий представитель флагманского уровня, который своих денег стоит на триста процентов.