Лучшая плойка для волос. Philips BHB876/00 StyleCare Prestige

Щипцы Philips BHB876/00 StyleCare Prestige

Красивые и устойчивые локоны – мечта каждой представительницы прекрасного пола. Шикарную прическу с завивкой хочется иногда хочется сделать не только на праздник, но и в обычный день, чтобы порадовать саму себя и удивить окружающих. А поможет в этом плойка для волос. Но часто девушки расстраиваются, не зная, какой прибор выбрать, чтобы получить от него максимум пользы. Решить данную проблему поможет сегодняшний рейтинг лучших плоек для волос. Все модели указанные в нашем рейтинге отличаются между собой по комплектации, температурным режимам и покрытию пластин, но все они считаются лидерами по качеству.

Щипцы Philips BHB876/00 оснащены вращающимся нагревательным элементом диаметром 25 мм, что позволяет получить качественно и быстро завитые локоны.Устройство готово к работе уже через 30 с после включения. Независимые настройки температуры и времени укладки позволяют выбрать оптимальный режим для волос любого типа и длины. Модель обладает возможностью регулировать направление накручивания пряди.

Защитный корпус исключает получение ожогов в процессе работы и защищает нагревательный цилиндр от повреждений.

Щипцы Philips BHB876/00 имеют керамико-кератиновое покрытие, которое равномерно прогревается, придает волосам блеск и не пережигает пряди.

Автоматическое отключение устройства происходит через час после включения, что способствует безопасной эксплуатации.

Индикаторы на корпусе и звуковые сигналы оповещают о готовности к работе и завершении завивки локона. Длинный сетевой шнур обеспечивает свободу движения, а шарнирное крепление исключает скручивание и повреждение провода.

С этими щипцами для завивки легко создавать совершенные стойкие локоны. Благодаря инновационным защитным лепесткам пряди оборачиваются вокруг корпуса, будто над ними трудится профессиональный стилист. Каждая прядь завивается равномерно с одной и той же температурой, поэтому результат всегда идеален. И все это происходит автоматически — достаточно нажать на кнопку.

Щипцы BaByliss C1600E

Щипцы для завивки волос Babyliss C1600E Curl Secret Optimum дают возможность сделать красивую прическу, не выходя из дома. В этой модели реализована технология Auto Curl, позволяющая быстро достичь нужного результата.Вы можете настраивать температурный режим и время нагрева, чтобы подобрать оптимальный для ваших волос вариант и получить свободные локоны или упругие кудри.

Керамическое покрытие защищает пряди от негативного воздействия высокой температуры, помогая избежать пересушивания, а функция ионизации снимает наэлектризованность.

Устройство оборудовано тонкой ручкой, которая хорошо лежит в ладони. Важная информация о состоянии прибора выводится на LCD-дисплей. Благодаря шарнирному креплению сетевой шнур не перекручивается.

Щипцы DEWAL 03-020 Star Style

Щипцы для завивки волос Dewal Star Style 03-020 − это уникальное устройство, разработанное для создания эффектной укладки.Особенность этих щипцов заключается в тройной конструкции, которая позволяет получить эффект "гофре" на волосах с упругими локонами, имеющими правильную форму. При этом вам не нужно тратить много времени на укладку, ведь рабочая поверхность щипцов быстро достигает необходимой температуры: состояние прибора поможет отследить индикация нагрева.

Модель поддерживает настройку степени нагрева пластин от 60° до до 200°: работа щипцов возможна в четырех режимах.

Диаметр рабочих пластин составляет 19 мм в узкой их части и 22 мм в самой широкой части. Рабочая поверхность Dewal Star Style 03-020 поддерживает титановое и турмалиновое покрытие, с которым уменьшается воздействие горячих пластин на волосы, минимизируя вред, приносимый прибором волосам. Благодаря термостойкому наконечнику и подставке обеспечивается безопасное накручивание волос. Пластины можно фиксировать в закрытом положении.

Щипцы MOSER 4417-0051

Щипцы Moser MaxStyle 4415-0051 снабжены специальными пластинами для гофрирования. С их помощью можно получать длинные волны, увеличивать объём прядей и создавать стильные причёски с оригинальными эффектами.Керамическое покрытие рабочей поверхности всегда сохраняет гладкость и равномерно распределяет тепло, защищая волосы от пригорания. Плавающее крепление пластин помогает избежать случайного разрыва локонов при укладке.

Щипцы поддерживают постоянную температуру, выбранную пользователем. Это делает их подходящими даже для работы с тонкими и ослабленными волосами. Кроме того, они автоматически отключаются при длительном бездействии.

Термоизолированный корпус позволяет надёжно удерживать устройство, не опасаясь ожогов. Вращающееся крепление защищает провод от спутывания и заломов, а специальная петелька используется для подвешивания щипцов к крючку.

Щипцы Remington Ci5319

Создать упругие локоны, которые будут держаться в течение всего дня, можно с помощью щипцов Remington CI 5319. Температура нагрева модели регулируется вручную и варьируется от 140 до 210°С.Устройство подходит для работы с волосами любого типа и длины: восемь режимов позволяют завивать окрашенные, осветленные и тонкие пряди, а также жесткие, густые и непослушные. Стайлер автоматически выключится спустя 60 мин работы, что обеспечивает безопасность во время эксплуатации. Щипцы диаметром 19 мм позволяют легко создать тугие кудри. Благодаря термозащитной подставке модель можно разместить на поверхности любого типа.

Устройство Remington CI 5319 активируется за счет подсоединения к электрической сети. Рабочая поверхность стайлера изготовлена из керамики и турмалина, поэтому защита волос осуществляется на четырех уровнях.

Локоны приобретают здоровый вид, блеск и гладкость, поскольку при нагреве выделяются отрицательно заряженные ионы, нейтрализующие статистическое электричество. О готовности модели к работе сообщит световой индикатор. Ненагревающийся наконечник щипцов обеспечивает надежную защиту от ожогов.