Лучшая сборка для игр в 4К. NVIDIA GTX 1080 Ti

Технологии не стоят на месте и это очень круто. Лет пять назад мы покупали FullHD телевизоры уже по адекватным ценам, а 4К только начали обсуждать. Помню, как аналитики говорили, что 4К это слишком, что глаза не заметят такую плотность пикселей и что слишком уж дорого получается. Сейчас за долларов 600 вы можете купить крутой игровой монитор с 4К, который полностью устроит ваши потребности в играх и работе, за 800-1000 долларов можно вообще ракету купить с изогнутыми панелями, 144 Гц и так далее. но, это нас сегодня не интересует, мы решили собрать систему, которая для такого монитора (или телевизора) максимально адекватно подойдет.То есть, сегодня мы подберем систему из комплектующих, которые наша редакция считает качественными и надежными, для 4К гейминга. Это сейчас уже не новость и каждый третий геймер запускает игры в высоком разрешении, консоли выходят с поддержкой 4К. Это значит, что пора двигаться дальше и смотреть в сторону более продвинутых компьютеров с большим запасом мощности.Первое, что стоит присмотреть, это видеокарту. Мы смотрели в сторону GTX 1070 Ti, GTX 1080 и GTX 1080 Ti от NVIDIA, но выбор пал все же на самую старшую модель. Дело в том, что у GTX 1070 Ti, например, в некоторых играх на ультра-настройках графики в 4К кадры часто падают ниже 60 FPS. Например, в GTA V, а это очень оптимизированная игра, бывают просадки до 48 кадров, при средней частоте 52 кадра в секунду.

Мы принимаем за эталон 60 кадров и только GTX 1080 Ti может обеспечить вам стабильную частоту кадров в 4К разрешении. Именно эту модель мы вам и посоветуем, при том в референсном исполнении.Почему именно в founders edition? Все дело в стоимости — компании-партнеры подняли цену на свои видеокарты из-за майнеров, которые скупают любую модель как горячие пирожки. Например, от GIGABYTE карта этой же модели стоит около 80 тысяч рублей, что крайне дорого даже в том случае, если вы планируете собирать очень крутой и мощный компьютер.

Оригинальная же модель от NVIDIA лишь немного уступает в плане производительности, зато на официальном сайте ее можно купить за адекватные деньги, без накрутки от партеров и магазина розничной продажи. Советуем вам именно этот вариант карты, он идеален для игр и стоит недорого.Теперь давайте о процессоре поговорим. Выбирать модель нужно с учетом того, что у нас очень мощная карта, которая должна раскрывать себя на сто процентов. Бывает ситуация, когда берут к слабому процессору мощную карту, а она потом упирается в мощность CPU и выдает 70% от своей мощности.

Нам это не нужно, тем более когда каждый лишний кадр важен. Мы возьмем процессор Intel Core i7-7820X, который построен на восьми вычислительных ядрах с высокой тактовой частотой. Нам на бюджетной карте легко удалось взять частоту в 4,5 гигагерца, чего с головой хватит для современных игр и приложений для обработки фото и видео.Данного процессора точно хватит с запасом на то, чтобы вы не только играли в 4К игры, но и монтировали видео, занимались прямыми трансляциями, обрабатывали фото в огромном разрешении с полнокадровых фотоаппаратов.

То есть, абсолютно все возможности у вас имеются, нужно лишь правильно подобрать охлаждений, чтобы процессор не перегревался. Но, об этом мы поговорим потом, а сейчас давайте подберем нашему игровому монстру материнскую плату.Материнской платой у нас будет служить ASRock Fatal1ty X299 Professional Gaming i9 XE. Это довольно крутой вариант, который и стоит немалых денег, но это того стоит. И, что самое главное, это необходимость — нужны качественные цепи питания, нужно иметь прочную конструкцию и радиаторы на цепях питания, нужен адекватный BIOS. Все это и даже больше здесь имеется. Плата подходит для Skylake и Kaby Lake процессоров, чипсет X299, то есть наш процессор сюда подходит.

Будет возможность его разгонять по множителю, это открывает безграничные возможности. В сети я нашел разгон до 5 гигагерц, но для этого нужно хорошая система охлаждения. Да и не всегда нужно гнать процессор до максимальных своих возможностей, особенно если вы планируете только играть, а не работать.Помимо основных преимуществ системы, можно отметить еще крутой набор приятных мелочей, которые будут кому-то полезны, а кому-то просто поднимут настроение. Например, здесь есть клавиши на самой плате, которые отвечают за перезагрузку BIOS.

Если вы решите настроить его как-то по-своему и у вас ничего не получится, можно просто перезагрузить его кнопкой. Плюс, есть подсветка, красивые декоративные элементы. Мелочи, но когда покупаешь такую дорогую плату, то почему бы не получить приятный внешний вид.Подведем предварительный итог по основным комплектующим нашего компьютера. За видеокарту, материнскую плату и процессор нужно отдать 120 тысяч рублей. Это далеко не самые дорогие модели, мы выбирали по наилучшему соотношению цены к качеству.Следующим важным элементом компьютера является блок питания. Для нашей системы нужен мощный блок с высоким сертификатом, чтобы добиться стабильной работы. Идеальным вариантом будет Thermaltake Smart DPS G Gold 750W.

Это модульный блок, так что вы можете подключить необходимые вам кабели, а лишние просто оставить в коробке, чтобы внутри корпуса все выглядело более привлекательно. Благодаря сертификату 80 PLUS Gold и 750 Вт мощности, вы можете с уверенностью подключать свои комплектующие и не переживать о повышенных нагрузках.Теперь давайте выберем систему охлаждения. Идеальный вариант — СВО на три секции. Это сделает корпус более тихим, но и нашему мощному процессору даже в разгоне будет хватать охлаждения. Все же, ставить дешевую башню я бы не советовал, ведь она негативно скажется на шуме и не даст нужного уровня охлаждения.

Я выбрал THERMALTAKE FLOE RIING RGB 360 TT PREMIUM EDITION — три секции радиатора, отличные тихие вентиляторы, подсветка, регулирование скорости вращения и так далее. Это лучшее СВО на рынке, как мне кажется.Оперативной памятью нашего компьютера будет выступать Team Night Hawk RGB DDR4. Это комплект на 16 гигабайт, которого хватит для игрушек и работы. Нужно понимать, что даже на ультра-настройках графики игры максимум тянут 10-12 гигабайт оперативной памяти.

Если у вас есть ресурсы, то конечно можно взять и поставить больше оперативной памяти, например два таких комплекта, но если лишних денег все же нет, то хватит и два планок. Отличительная черта в том, что они светятся и у вас будет возможность красиво настроить цвета, чтобы внутри все смотрелось максимально интересно.Заключительным элементом нашей сборки будет корпус. Я выбрал Thermaltake Core P90 TG, так как у нас уже есть два элемента этого бренда, да и новинка все же выглядит стильно. Вы можете выбрать любой другой корпус, так как этот момент на производительность никак не влияет.

Главное помнить про поток воздуха — если ваша система не будет нормально продуваться, то могут возникнуть проблемы с перегревом. У этой модели нет стенок, так что вы можете спокойно разгонять процессор и не думать о том, что что-то пойдет не так.Итоговая стоимость нашего компьютера для 4К гейминга составляет рублей. За эти деньги вы получаете очень мощный компьютер, на котором можно не только играть, но и работать.