Лучшая сборка на AMD Ryzen 7 второго поколения. AMD Ryzen 7 2700X

2018-10-24, Автор - Влад Волошин; Продукт - AMD Ryzen 7 2700X; [76]
Собрать компьютер сегодня может буквально каждый второй пользователь — для этого есть масса сайтом с конструкторами и прочими подсказками. Однако, если вы хотите собрать действительно оптимальный ПК с адекватной стоимостью, то без советов со стороны знающих людей не обойтись. Сегодня мы постараемся рассказать вам важные детали о том, как собирать компьютер на Ryzen 7, объясним некоторые тонкости и посоветуем самые оптимальные железки. Думаю, многим эта информация будет интересна и полезна, даже если вы не собираетесь покупать компьютер прямо здесь и сейчас.

Процессор

В основе производительности нашей сборки лежит процессор AMD Ryzen 7 2700X, который по праву считают одним из лучших на текущий момент. Дело в том, что за свои деньги данная модель предоставляет просто шикарную производительность — можно не только в игры играть, но и монтировать видео, работать с фото и прочими тяжелыми вещами. Процессор построен на восьми вычислительных ядрах с шестнадцатью потоками обработки информации. Это громадная мощность на самом деле, которой хватит даже для проведения прямых трансляций на самых высоких параметрах. Собственно, из-за этого «камень» и пользуется таким повышенным спросом.
Штатная тактовая частота процессора составляет 3,7 гигагерца, однако процессор отлично разгоняется. В сети есть масса информации о том, что даже на недорогом охлаждении можно спокойно погнать процессор до 4,5 гигагерца. Дальше нет смысла — температуры резко вырастут, а мощности вы получите лишь немного больше. Модель построена на новой технологии в 12 нанометров, энергопотребление здесь ниже, чем многие думали. И, что самое главное, при своей низкой стоимости модель легко уделывает главного конкурента в лице Intel. У «синих» процессор аналогичной мощности стоит почти вдвое дороже.

Материнская плата

Устанавливать наш мощнейший процессор мы будем в материнскую плату ASUS ROG STRIX X470-F GAMING. Это довольно новая модель, которую оснастили всеми современными технологиями и привлекательным дизайном корпуса. Да, когда собираешь мощный игровой компьютер за приличную сумму денег, что на внешний вид тоже хочется смотреть и наслаждаться. Это плата формата ATX на сокете AM4, а чипсетом выступает AMD X470. Собственно, это можно было понять из названия. Мы решили взять именно этот чипсет, потому что он более надежен и позволит раскрыть все возможности нашего процессора.
Стоит понимать, что на A-чипсете можно гнать только память, на B-чипсете можно гнать и память, и процессор. Но, там слабые цепи питания, которые рассчитаны на определенные модели процессоров. То есть, вы можете взять материнскую плату на B450, но ваш процессор Ryzen 7 2700X на ней разогнать до своего предела не получится. Именно по этой причине мы решили взять чуть более дорогую материнскую плату и разогнать камень до предела. Добротные цепи питания, отдельные линии PCI-E — все это позволит создать максимально мощный компьютер. И, конечно, не нужно будет играться с частотами, подбирая стабильные параметры. Большим преимуществом платы является привлекательный внешний вид с большим количеством светодиодных подсветок. Светится в левой части декоративный кожух с логотипом линейки Strix, на северном мосту установлена декоративная панель, которая тоже интересно просвечивается. Текстолит черный, это пусть и не дает ничего в техническом плане, зато вы получаете более привлекательный внешний вид. В целом, модель очень крутая и если вы хотите получить лучшее на сегодняшний день, то обязательно обратите на эту материнскую плату внимание.

Видеокарта

В данной ситуации довольно трудно посоветовать видеокарту, так как у каждого свои цели. Если вы хотите просто играть в современные игрушки на FullHD разрешении, то берите GTX 1060 и все будет просто отлично. Если же есть желание работать с 4К разрешением, то нужно уже более мощное решение приобретать, не говоря уже о монтаже видео. Мы для своей сборки выбрали видеокарту Palit GeForce GTX 1080, которая отлично справится со всеми поставленными задачами. Здесь предостаточно производительности и для игр в высоком разрешении, и для работы с более казуальным контентом, и для монтажа сложных видеороликов.
Мы выбрали видеокарту Palit, так как этот производитель зарекомендовал себя с лучшей стороны — отличное качество сборки, низкая цена и отличная система охлаждения говорят сами за себя. Данная модель заметно дешевле продукции других компаний, она компактная и вы сможете поставить видеокарту Palit GeForce GTX 1080 в любой корпус. При этом, два вентилятора легко справляются с поставленной задачей и позволяют вам разгонять продукт до своих предельных показателей. Это идеальный вариант, если тратить средства на поколение RTX пока что не очень хочется.

GIGABYTE AORUS RGB (GP-AR32C16S8K2SU416R)

Оперативная память играет важную роль при сборке компьютера на процессоре AMD. Дело в том, что данная система сильно зависит от оперативной памяти если подобрать неправильный компонент, то можно потерять приличную долю производительности. Например, есть пользователи, которые покупают одну планку оперативной памяти и не используют двухканальный режим. В этой ситуации вы теряете в пропускной способности и система получается не такой мощной, какой могла бы быть. Так что обязательно выбирайте наборы с двумя планками в комплекте, а то и с четырьмя, если такая возможность есть.
Для нашей сборки мы используем новый комплект GIGABYTE AORUS RGB GP-AR32C16S8K2SU416R, он состоит из двух планок по восемь гигабайт. Для современного компьютера 16 гигабайт ОЗУ предостаточно, но если вам этого будет мало, то можно спокойно приобрести два комплекта, к примеру. Важно, что система работает в двух канальном режиме и это обеспечивает вас повышенной пропускной способностью. И, конечно, внешний вид продукта тоже приносит определенное удовольствие — здесь имеется подсветка и красивые радиаторы. Для крутой игровой системы большего и не требуется.

Блок питания

В нашей сборке установлен довольно производительный процессор, который потребляет приличное количество энергии. Для того, чтобы такая система работала стабильно и без вылетов, нужно подобрать хороший блок питания. Вообще многие пользователи считают, что БП это самая скучная часть сборки компьютера и отводят на этот элемент меньше всего времени и личных средств. Это не очень правильный подход, ведь весь компьютер работает на блоке питания. Если он будет барахлить или у него будет недостаточно производительности, то у вас будут просто вылетать синие экраны смерти.
В этот раз мы взяли за основу компьютера блок питания Thermaltake Smart BX1 RGB 750W. Это новая модель, которую оснастили самыми интересными технологиями и современной начинкой. Мощность, как вы уже догадались, составляет 750 Вт и этого будет предостаточно даже для того, чтобы разгонять процессор и видеокарту. Отметим наличие красивой подсветки — если у вас корпус с окном и там просвечивается блок питания, то эффект будет очень привлекательный. У производителя есть аналогичные модели с меньшей мощностью, но это уже риск. БП может работать на пределе возможностей, а это плохо для системы. Лучше иметь запас.

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