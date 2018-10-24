Лучшая сборка на AMD Ryzen 7 второго поколения. AMD Ryzen 7 2700X

Процессор

Собрать компьютер сегодня может буквально каждый второй пользователь — для этого есть масса сайтом с конструкторами и прочими подсказками. Однако, если вы хотите собрать действительно оптимальный ПК с адекватной стоимостью, то без советов со стороны знающих людей не обойтись. Сегодня мы постараемся рассказать вам важные детали о том, как собирать компьютер на Ryzen 7, объясним некоторые тонкости и посоветуем самые оптимальные железки. Думаю, многим эта информация будет интересна и полезна, даже если вы не собираетесь покупать компьютер прямо здесь и сейчас.

Материнская плата

В основе производительности нашей сборки лежит процессор AMD Ryzen 7 2700X, который по праву считают одним из лучших на текущий момент. Дело в том, что за свои деньги данная модель предоставляет просто шикарную производительность — можно не только в игры играть, но и монтировать видео, работать с фото и прочими тяжелыми вещами. Процессор построен на восьми вычислительных ядрах с шестнадцатью потоками обработки информации. Это громадная мощность на самом деле, которой хватит даже для проведения прямых трансляций на самых высоких параметрах. Собственно, из-за этого «камень» и пользуется таким повышенным спросом.Штатная тактовая частота процессора составляет 3,7 гигагерца, однако процессор отлично разгоняется. В сети есть масса информации о том, что даже на недорогом охлаждении можно спокойно погнать процессор до 4,5 гигагерца. Дальше нет смысла — температуры резко вырастут, а мощности вы получите лишь немного больше. Модель построена на новой технологии в 12 нанометров, энергопотребление здесь ниже, чем многие думали. И, что самое главное, при своей низкой стоимости модель легко уделывает главного конкурента в лице Intel. У «синих» процессор аналогичной мощности стоит почти вдвое дороже.

Видеокарта

Устанавливать наш мощнейший процессор мы будем в материнскую плату ASUS ROG STRIX X470-F GAMING. Это довольно новая модель, которую оснастили всеми современными технологиями и привлекательным дизайном корпуса. Да, когда собираешь мощный игровой компьютер за приличную сумму денег, что на внешний вид тоже хочется смотреть и наслаждаться. Это плата формата ATX на сокете AM4, а чипсетом выступает AMD X470. Собственно, это можно было понять из названия. Мы решили взять именно этот чипсет, потому что он более надежен и позволит раскрыть все возможности нашего процессора.Стоит понимать, что на A-чипсете можно гнать только память, на B-чипсете можно гнать и память, и процессор. Но, там слабые цепи питания, которые рассчитаны на определенные модели процессоров. То есть, вы можете взять материнскую плату на B450, но ваш процессор Ryzen 7 2700X на ней разогнать до своего предела не получится. Именно по этой причине мы решили взять чуть более дорогую материнскую плату и разогнать камень до предела. Добротные цепи питания, отдельные линии PCI-E — все это позволит создать максимально мощный компьютер. И, конечно, не нужно будет играться с частотами, подбирая стабильные параметры. Большим преимуществом платы является привлекательный внешний вид с большим количеством светодиодных подсветок. Светится в левой части декоративный кожух с логотипом линейки Strix, на северном мосту установлена декоративная панель, которая тоже интересно просвечивается. Текстолит черный, это пусть и не дает ничего в техническом плане, зато вы получаете более привлекательный внешний вид. В целом, модель очень крутая и если вы хотите получить лучшее на сегодняшний день, то обязательно обратите на эту материнскую плату внимание.

GIGABYTE AORUS RGB (GP-AR32C16S8K2SU416R)

В данной ситуации довольно трудно посоветовать видеокарту, так как у каждого свои цели. Если вы хотите просто играть в современные игрушки на FullHD разрешении, то берите GTX 1060 и все будет просто отлично. Если же есть желание работать с 4К разрешением, то нужно уже более мощное решение приобретать, не говоря уже о монтаже видео. Мы для своей сборки выбрали видеокарту Palit GeForce GTX 1080, которая отлично справится со всеми поставленными задачами. Здесь предостаточно производительности и для игр в высоком разрешении, и для работы с более казуальным контентом, и для монтажа сложных видеороликов.Мы выбрали видеокарту Palit, так как этот производитель зарекомендовал себя с лучшей стороны — отличное качество сборки, низкая цена и отличная система охлаждения говорят сами за себя. Данная модель заметно дешевле продукции других компаний, она компактная и вы сможете поставить видеокарту Palit GeForce GTX 1080 в любой корпус. При этом, два вентилятора легко справляются с поставленной задачей и позволяют вам разгонять продукт до своих предельных показателей. Это идеальный вариант, если тратить средства на поколение RTX пока что не очень хочется.

Блок питания

Оперативная память играет важную роль при сборке компьютера на процессоре AMD. Дело в том, что данная система сильно зависит от оперативной памяти если подобрать неправильный компонент, то можно потерять приличную долю производительности. Например, есть пользователи, которые покупают одну планку оперативной памяти и не используют двухканальный режим. В этой ситуации вы теряете в пропускной способности и система получается не такой мощной, какой могла бы быть. Так что обязательно выбирайте наборы с двумя планками в комплекте, а то и с четырьмя, если такая возможность есть.Для нашей сборки мы используем новый комплект GIGABYTE AORUS RGB GP-AR32C16S8K2SU416R, он состоит из двух планок по восемь гигабайт. Для современного компьютера 16 гигабайт ОЗУ предостаточно, но если вам этого будет мало, то можно спокойно приобрести два комплекта, к примеру. Важно, что система работает в двух канальном режиме и это обеспечивает вас повышенной пропускной способностью. И, конечно, внешний вид продукта тоже приносит определенное удовольствие — здесь имеется подсветка и красивые радиаторы. Для крутой игровой системы большего и не требуется.

В нашей сборке установлен довольно производительный процессор, который потребляет приличное количество энергии. Для того, чтобы такая система работала стабильно и без вылетов, нужно подобрать хороший блок питания. Вообще многие пользователи считают, что БП это самая скучная часть сборки компьютера и отводят на этот элемент меньше всего времени и личных средств. Это не очень правильный подход, ведь весь компьютер работает на блоке питания. Если он будет барахлить или у него будет недостаточно производительности, то у вас будут просто вылетать синие экраны смерти.В этот раз мы взяли за основу компьютера блок питания Thermaltake Smart BX1 RGB 750W. Это новая модель, которую оснастили самыми интересными технологиями и современной начинкой. Мощность, как вы уже догадались, составляет 750 Вт и этого будет предостаточно даже для того, чтобы разгонять процессор и видеокарту. Отметим наличие красивой подсветки — если у вас корпус с окном и там просвечивается блок питания, то эффект будет очень привлекательный. У производителя есть аналогичные модели с меньшей мощностью, но это уже риск. БП может работать на пределе возможностей, а это плохо для системы. Лучше иметь запас.