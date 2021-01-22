Лучшая веб-камера. Logitech StreamCam

Logitech StreamCam

В период коронавируса многие пользователи стали чаще использовать различные видеосервисы, позволяющие общаться с друзьями или коллегами по работе удаленно. Да и самих сервисов стало больше — выбирай сколько влезет. Вот только для комфортного общения в сети нужна веб-камера, чтобы вы видели собеседника и он вас тоже. Мы решили помочь с выбором подходящей модели, чтобы каждый смог купить качественный продукт под свой бюджет.

Canyon CNS-CWC5

Начать хотелось бы с достаточно свежей и интересной веб-камеры, которую многие пользователи на Западе полюбили ещё до того, как она стала популярной у нас. Основное преимущество продукта в том, что он очень компактен,стоит адекватных денег и при этом дает качественную картинку. Все же если вы решили купить веб-камеру для видеосвязи или стримов, то лучше получить более качественное изображение. Впрочем, у Logitech StreamCam проблем с картинкой нет и не будет, так как производитель на рынке периферии уже столько, что даже страшно представить. И этот опыт конвертируется в качество и надежность продукции.При разрешении 2 мегапикселя веб-камера отлично снимает в разрешении 1920 на 1080 точек, чего предостаточно, чтобы вы могли снимать видео, вести стримы, общаться с другими пользователями по видео и всё в таком духе. С другой стороны, нужно понимать, что данная камера помимо качественного изображения оборудована неплохим креплением — вы можете установить камеру как на экран, так и на стол, а подключается устройство к компьютеру по кабелю USB 3.1. Шикарный продукт на самом деле, который, без сомнения, можно назвать лучшим на рынке. Правда, стоит он дороже двенадцати тысяч, но это вполне понятная цена.

Xiaomi Xiaovv

Конечно, мы понимаем, что далеко не всем пользователям по карману достаточно дорогая веб-камера флагманского уровня, так что мы решили подобрать и более доступные варианты. Например, модель Canyon CNS-CWC5 пользуется повышенным спросом у пользователей благодаря адекватной стоимости, достаточно привлекательному дизайну и качеству передачи изображения. Для многих этого хватит — не все же из нас стримеры с огромной аудиторией, кому-то просто хочется пообщаться с друзьями и родными с других частей планеты. В этом плане модель справляется на отлично — разрешение сенсора тоже составляет 2 мегапикселя, разрешение при этом 1920 на 1080 точек.Отдельно хотелось бы отметить, что веб-камера оборудована встроенным микрофоном, который отлично передает звук при разговоре — это удобно, если у вас, например, нет микрофона, а на столе стоят только колонки без гарнитуры. В этом случае встроенный микрофон сэкономит немного денег, хотя, конечно, качество записи у него не шибко высокое. При этом подставка тоже выполнена из достаточно качественного пластика, она позволяет ставить камеру на стол или вешать её на монитор, благодаря чему получается достаточно качественная компоновка рабочего стола. При своей стоимости это действительно крутой продукт, на который нужно обратить внимание.

Creative Live! Cam Sync 1080p

Скорее всего, никого не удивляет тот факт, что компания Xiaomi обосновалась абсолютно во всех сегментах электроники. Конечно, нужно понимать, что далеко не всегда именно Xiaomi производит тот или иной продукт — частенько местные китайские компании просто платят часть прибыли гиганту, чтобы продаваться под его брендом и привлекать к себе внимание. Но, с другой стороны, если веб-камера Xiaomi Xiaovv обладает стильным дизайном и привлекает качеством видеосвязи, то какая разница кто именно ее производил. Главное, что пользователь получает за вполне адекватные деньги качественный продукт, которым можно пользоваться каждый день.Естественно, не стоит ожидать от камеры, которая стоит дешевле двух тысяч рублей, что она будет снимать феноменально четко. Здесь установлен вполне достойный датчик изображения с разрешением 2 мегапикселя, картинка снимается в разрешении 1920 на 1080 точек, при этом нет никаких проблем с резкостью или задним планом. Да, необходимо хорошее освещение, чтобы пользователя было хорошо видно, так как сенсор маленький и света на него поступает довольно мало, но это проблема любых подобных камер, а не только этой модели. Более того, среди конкурентов при одинаковом качестве картинки у Xiaomi Xiaovv самая низкая цена, что, на самом деле, тоже играет важную роль.

Genius QCam 6000

Компания Creative тоже находится на рынке достаточно давно и весьма активно выпускает различные особенные продукты, среди которых засветилась и свежая веб-камера Creative Live! Cam Sync 1080p. Собственно, уже по названию можно догадаться, что производитель использует матрицу с разрешением 1920 на 1080 точек, которая снимает достаточно достойно, чтобы камеру можно было порекомендовать нашим читателям. Опять же, нужно понимать, что производитель делает ставку на доступность, так что ждать нереального качества не стоит — всё более просто, но не сказать, что изображение разочарует.У данной модели тоже есть встроенный микрофон и он тоже записывает звук достаточно плохо, так что рекомендовать его как основной, конечно, проблематично, но если выхода нет — можете пользоваться. Например, если у вас вдруг перестал работать основной микрофон, а хочется пообщаться, либо же если вы не пользуетесь гарнитурой и хотите общаться через колонки. Дизайн корпуса у гаджета при этом вполне привычный — есть ножка, на которую можно устанавливать камеру, плюс на нее же можно вешать гаджет на монитор, дабы настроить оптимальный угол обзора. Функция распространенная, но менее важной она от этого быть не перестала, так как расположить веб-камеру на столе иногда просто нереально трудно.

Завершать подборку будет веб-камера Genius QCam 6000, которая выделяется на фоне потенциальных конкурентов разве что дизайном. То есть, все камеры в данной подборке, кроме первой, конечно, снимают примерно одинаково — у них разрешение 1920 на 1080 точек, при этом картинка достаточно резкая и контрастная, чтобы собеседник вас хорошо видел. И у данной модели всё точно так же, как и у конкурентов — тот же сенсор, то же разрешение, разве что с MacOS камера не работает, но это не такая уж и проблема на самом деле. Более того, встроенный микрофон здесь тоже имеется, так что при необходимости им можно воспользоваться.Также очень понравился дизайн камеры, хотя у него тоже есть недостатки. Например, потенциальный покупатель может выбрать один из трех вариантов цветовой раскраски — черный, желтый или красный. Этого достаточно, чтобы получать удовольствие от визуальной составляющей продукта, но вот подставка под камеру довольно низкая. Да, вы можете повесить камеру на экран, можете поставить её на стол, но придется открывать подставку, чтобы поднять камеру на столе на нужную высоту. Это для кого-то может стать проблемой. Но, с другой стороны, при такой стоимости мелкую проблему мы вполне простим.