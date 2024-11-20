Лучшее приложение для Apple Vision Pro закрывается

Сегодня появилась информация о том, что Lapz, приложение для Apple Vision Pro, которое позволяло смотреть гонки Формулы-1 в смешанной реальности, приостановило свою работу после того, как компания F1 попросила прекратить использование её контента. В сообщении, опубликованном в Discord-канале Lapz, команда заявила, что приостановила распространение приложения через TestFlight, пока изучает возможности лицензирования с различными гоночными лигами и технологическими партнёрами. Стоит отметить, что изначально приложение Lapz было лишь концептуальным решением, которое разработал всего один разработчик — у него не было большой команды или издателя. Однако проект привлёк много внимания, после чего разработчик всё же собрал команду специалистов и создал раннюю версию приложения, запущенную через TestFlight в июле текущего года.

Приложение Lapz использует веб-интерфейсы для отображения гонок на виртуальном экране, а также позволяет фанатам Формулы-1 отслеживать положение гонщиков на трёхмерной карте. Само приложение является бесплатным, но для его использования тестеры должны подключить свою подписку F1 Pro. Соответственно, требование компании закрыть приложение пока что не совсем понятно, ведь пользователи платят за платную подписку официального издателя, чтобы затем смотреть гонки в бесплатном приложении. В данном случае разработчик не получает никакой прибыли от своего приложения, но, видимо, это всё равно кого-то не устраивает.