Лучшие Android приставки. Xiaomi Mi Box S

Android TV приставка – это небольшая умная коробочка, позволяющая смотреть фильмы онлайн прямо из интернета, устанавливать различные Android приложения, скачивать торренты, просматривать на телевизоре веб-страницы и даже играть в игры.

Сейчас существует очень много моделей подобных устройств, отличающихся между собой набором функциональных особенностей, и чтобы каждый пользователь смог сделать оптимальный выбор, мы подготовили рейтинг лучших Android приставок 2020 года.

ТВ-приставка Xiaomi Mi Box S

Медиаплеер XIAOMI Mi Box S — многофункциональная модель, которая снабжена операционной системой Android 8.1. Он способен синхронизироваться с компьютером или телевизором и воспроизводить музыку, фильмы, интернет-трансляции.
В беспроводном режиме сопряжение осуществляется за счет встроенных модулей Wi-Fi и Bluetooth. Конфигурацией предусмотрены мощный четырехъядерный процессор, 2 ГБ оперативной памяти и flash-накопитель объемом 8 ГБ. Технология Miracast позволяет транслировать на монитор видео с различных портативных носителей информации.

Модель оснащена выходом для наушников, а также интерфейсами HDMI и USB для подключения внешних устройств.

Управление осуществляется дистанционно за счет пульта или при помощи голосового ассистента.

Встроенная интеллектуальная система анализирует контент, который чаще всего воспроизводит пользователь, и на основании предпочтений самостоятельно формирует плей-лист. Медиаплеер XIAOMI Mi Box S имеет компактные размеры, что позволяет носить его в кармане куртки или брюк.

ТВ-приставка Rombica Smart Box Z1

Медиаплеер Rombica Smart Box Z1 — это не просто умная электроника, а инструмент, благодаря которому вы сможете расширить возможности своей техники.
Устройство работает на базе операционной системы Android 9.0, что обуславливает возможность установки самых новых версий приложений.

Плеер, выполненный в дизайне черного цвета, отличается компактностью: его высота 2 см, ширина — 11,4 см.

Медиаплеер дает возможность просматривать и редактировать файлы мультимедиа с помощью доступного программного обеспечения. Приставка поддерживает разрешение Ultra HD — насладитесь высоким качеством фото и видео.

Главной особенностью аппарата стало наличие чипсета amlogic s905x3, 4 ГБ ОЗУ, 32 ГБ памяти и 4K Ultra HD с поддержкой ультравысокого разрешения и поддержкой видео расширенного динамического диапазона HDR 10 bit.

Высокоскоростное интернет соединение: двухдиапазонный Wi-Fi 2.4 / 5 ГГц и поддержка проводного подключение 1 Г/Бит Ethernet. Возможность подключения акустики по Bluetooth.

ТВ-приставка Vontar X3 4/128 Gb

Vontar X3 – Android ТВ-приставка на процессоре Amlogic S905X3. Модель имеет все необходимое для комфортной работы с современными медиа, приложениями и играми. Мощности гаджета вполне хватает для работы с 4К-контентом и требовательных игр. ТВ бокс работает под управлением Android 9.0, имеет 4Гб оперативной и 32/64/128 встроенной памяти, двухдиапазонный WiFi, USB 3.0, root доступ, который дает широкие возможности для настройки приставки.
Vontar X3 поддерживает все популярные форматы мультимедиа и совместим со всеми популярными приложениями для просмотра фильмов, мультфильмов и сериалов. Помимо этого операционная система дает возможность пользоваться социальными сетями и интернет-браузером. Мощный процессор и графический сопроцессор также справятся с тяжелыми играми.

Гаджет транслирует информацию с мобильных устройств на большой экран благодаря поддержке технологии Miracast. Эта функция очень удобна для просмотра видео и фото из галереи телефона или планшета на телевизоре.

ТВ-приставка Vontar X3 с помощью штатных методов поддерживает трехмерное изображение. Имея телевизор и специальные очки можно наслаждаться 3D-контентом. Среди популярных роликов можно найти мультики, видео о природе и даже целые фильмы.

4 ГБ оперативной памяти достаточно для работы со всеми популярными играми и приложениями. Объем внутреннего накопителя - 32/64/128 Гб. На приставку можно загрузить фильмы, сериалы и игры, если вы планируете взять ее с собой в поездку.

Двухдиапазонный WiFi со скоростью передачи данных до 300Мбит/с отлично справится с просмотром видео в высоком разрешении на стриминговых сервисах, онлайн-играми и загрузкой больших файлов из сети.

Сзади приставки есть все необходимые порты для комфортной работы. К телевизору можно подключиться через современный разъем HDMI 2.1 с поддержкой передачи изображения в 4K. Для внешних накопителей предусмотрен USB 3.0, интернет со скоростью до 1000Мбит/сек. работает через RJ45.

Vontar X3 поддерживает работу с голосовыми ассистентами, но для этого необходим пульт с микрофоном (приобретается отдельно).

ТВ-приставка Beelink GT-King

Beelink GT-King – ТВ-приставка с необычным дизайном, которая отличается высокой скоростью работы благодаря процессору Amlogic S922X, 4Гб оперативной и 64Гб встроенной памяти.
С помощью гаджета можно просматривать мультимедийный контент в HDR-качестве, использовать приложения для Android, а также подключать периферийные устройства через 9 различных интерфейсов. В комплекте с ТВ приставкой идет беспроводной пульт с функциями голосового управления.

Для обеспечения высокого качества картинки используется графический процессор ARM Mali-G52 MP6. Невероятную скорость приставка получила за счет установленного процессора Amlogic S922X. Также для быстрой обработки данных здесь использовали 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти.

Шестиядерный графический процессор воспроизводит файлы в качестве HDR и 4K при 60 кадрах в секунду. Гаджет поддерживает технологию Wi-Fi 2.4/5.8G и позволяет без проблем подключаться к интернету, видеосервисам и стриминговым приложениям. Еще Beelink GT-King 4/64 поддерживает LAN-подключение на скорости до 1Гбит, фильмы в формате 3D и технологию Google TV Remote.

Гаджет работает на основе ОС Android 9.0, поэтому владельцам доступны все возможности Android 9 TV Box. Пользователи могут просматривать соцсети, искать информацию в интернете, общаться в мессенджерах и т.д.

ТВ-приставка Invin X4

Подключив Андроид-приставку Смарт ТВ -Invin X4 к своему телевизору, вы получите полноценный планшетный компьютер. С её помощью можно заходить в интернет, используя вместо монитора телевизор, работать с текстовыми и графическими документами, смотреть видео и играть игры онлайн, общаться в соцсетях, использовать абсолютно все приложения, разработанные для устройств с ОС Android 9.0 и т.д.
На приставке смарт ТВ Invin X4 заведомо установлены интернет-браузер и приложения, позволяющие вам активно проводить время в сети, просматривать видео и телеканалы онлайн.

В приставке андроид Смарт ТВ вполне достаточный объём системной памяти 4 Гб для работы и оперативного выполнения требуемых задач, а также выделено 32 Гб встроенной памяти для хранения файлов. При необходимости, имеются разъёмы для подключения дополнительно карт памяти SD/SDHC/MMC cards.

Для подсоединения к интернету в приставку строен Wi-Fi, или можете использовать проводное соединение с сетью. Установлены популярные программы Skype, Picasa, Youtube, Flicker, Facebook, онлайн видео и др. К вашим услугам Play market с более чем тысячью приложений для Андроид устройств.

Invin X4 изготавливается опытным производителем, прямым импортёром которого являемся наша компания. Специально для российского рынка андроид приставка прошита на русском языке. Для управления вы можете использовать дистанционный пульт, который входит в комплект, а также применить беспроводную или USB клавиатуру.

Комментарии и отзывы Xiaomi Mi Box S
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