Лучшие VR-шлемы. HTC Vive

HTC Vive

Стоит понимать, что хотя VR-шлем уже не является такой уж невероятно дорого штукой, назвать устройство доступным язык не поворачивается. На текущий момент, если вы хотите купить действительно качественный продукт для комфортной игры, нужно отдать около тысячи долларов. Какие-то модели стоят немного дороже, какие-то — немного дешевле, но в целом стоит примерно ожидать таких вот расходов. Причина дороговизны в том, что это действительно сложный в техническом плане продукт — дисплеи с высокой плотностью пикселей и высокой частотой кадров в таком компактном исполнении стоят крайне больших денег.Также нужно держать в голове, что для всех этих шлемов нужен компьютер — именно он является источником изображения, тогда как шлем только передатчик, дисплей. Так что помимо шлема за тысячу долларов вам нужен еще компьютер минимум за ту же сумму, а лучше еще дороже, чтобы видеокарта позволяла рисовать картинку в нужной частоте кадров. Если вы готовы к таким затратам ради действительно крутой инновации и игр в новом формате, то давайте читать дальше — я расскажу вам о самых крутых VR-шлемах на рынке, которые действительно стоят своих денег. Особенно для тех, кто от «обычных» игр уже порядком устал.

DELL Visor

Самый популярный и самый доступный вариант качественного VR-шлема — HTC Vive. Это действительно крутой продукт, который многим будет интересен по целому ряду параметров. Начнем с того, что в комплекте сразу идет два датчика, которые контролируют поведение шлема и контроллеров в пространстве. Их довольно трудно правильно поставить, но если следовать инструкции и минут 30 повозиться, то будет работать как надо. Далее, в комплекте идет сам шлем и два контроллера, которыми мы и будем играть. Это очень удобная штука, о которой стоит поговорить отдельно.Сам шлем довольно легкий и удобный, его можно настроить под свои размеры головы. Далее, контроллеры, как по мне, самые удобные для «общения»с виртуальной реальностью — они не очень большие, но и не очень маленькие, чтобы вам было комфортно играть длительное время. Под этот шлем есть тонна контента в Steam, что позволяет весьма бюджетно (или вообще бесплатно) загрузить себе игр и потом наслаждаться их прохождением. Есть масса мультиплеерных проектов, постоянно что-то новое и интересное выходит. Из современных доступных моделей шлемов это лучшее решение, как мне кажется.

Lenovo Explorer

Компания Dell, которая пользуется невероятной популярностью на рынке компьютерной техники, решила тоже выпустить свой вариант шлема виртуальной реальности. Первое, что бросается в глаза в данной ситуации, это цвет корпуса — он полностью белый и тем самым мгновенно выделяется на фоне конкурентов. Конструкция самого шлема немного отличается от HTC Vive и больше похожа на шлем от PlayStation — обруч одевается на голову, а шлем упирается в переднюю часть лица. Многие считают, что это более комфортный вариант, но на самом деле нужно пробовать самостоятельно — это сугубо личная штука.Преимуществом продукта являются эталонные экраны — разрешение на каждый глаз составляет 1440 на 1440 точек. Исследования показали, что при таком разрешении на небольшом расстоянии ваши глаза не будут уставать и зрение не испортится. В комплекте идут контроллеры, которые имеют свою индивидуальную форму и смотрятся вполне себе прилично. Подключается эта вся красота к компьютеру посредством кабеля и вы получаете весьма стильное и удобное решение для того, чтобы играть в классные игры. Преимущество в том, что эта модель стоит заметно дешевле HTC Vive и позволяет за 500 долларов окунуться в мир высоких технологий.

Oculus Rift CV1

В компании Lenovo тоже решили велосипед не изобретать и предоставить пользователям возможность приобрести крутой шлем виртуальной реальности за адекватные деньги. На текущий момент за Lenovo Explorer просят всего 27500 рублей, это не так уж дорого, если учитывать, что потенциальные конкуренты стоят почти вдвое дороже. За эти деньги вы получаете продукт, который в дизайне и техническом плане очень похож на вариант от компании Dell — шлем напоминает модель от PlayStation и очень удобно сидит на вашей голове.К двум дисплеям идут кабели, которые цепляются за специальную петлю на дужке и позволяют не цепляться рукам за эти провода и кабели во время активной игры. Картинка в дисплеях тоже эталонная — 1440 на 1440 точек. Для активных игровых баталий этого предостаточно — можно получить массу положительных эмоций от происходящего и насладиться миром виртуальной реальности в полной мере. Стоит отметить, что все эти продукты поддерживаются играми в Steam, так что найти контент не составит труда. Если вы хотите качественный вариант, но не хотите платить за HTC Vive, то обязательно стоит обратить внимание на этот продукт.

Sony PlayStation VR

Изначально именно шлемы виртуальной реальности Oculus Rift были прародителями всего этого рынка. На текущий момент, правда, все решает контент под определенную платформу, а не сам шлем, так что продукты этого бренда немного сдали свои позиции. Разработчикам игровых проектов намного проще делать свои продукты под шлем от HTC и аналоги этого шлема. Тем не менее, почти все современные качественные игры в Steam для виртуальной реальности подходят и для Oculus Rift CV1. Этот шлем заполучил свою долю популярности благодаря известному имени бренда, который знает буквально любой, кто интересуется этой темой.Начнем с того, что у Oculus Rift CV1 есть дополнительный бонус — наушники, которые дают вам возможность получать звук из игры. Конечно, никто не мешает вам взять наушники отдельно к любому другому шлему, но это будет дополнительный провод, который сковывает ваши движения. Кроме того, Oculus Rift CV1 немного легче благодаря своей конструкции крепления на голову и играть в нем можно дольше. С другой стороны, уже после 30 минут в виртуальном мире вам захочется отдохнуть, так что данное преимущество весьма спорное. Отличный шлем на тот случай, если HTC Vive и его аналоги вам не подходят.

Стоит отметить, что не только на ПК можно играть в игры виртуальной реальности — на платформе PlayStation 4 тоже можно погрузиться в эту удивительную атмосферу. И, что самое интересное, это самый доступный шлем виртуальной реальности на рынке — его можно купить за 17 тысяч рублей, что примерно в четыре раза дешевле шлема от HTC. Что вы получаете взамен? Довольно приличный набор действительно качественных игр, так как на данную платформу выпускать плохие игры очень невыгодно — они просто не окупятся. Да и аудитория игровой приставки покупает игры намного чаще, что мотивирует разработчиков работать в этом направлении.Конечно, для погружения в виртуальный мир вам нужно иметь приставку от компании Sony, так как этот шлем работает только с ней. Что неудивительно. Большим плюсом является удобство этого шлема — он максимально легкий, не давит на голову и благодаря длинному кабелю в комплекте позволяет с большим удобством играть в паре метров от монитора и приставки. Отличный вариант на тот случай, если у вас уже есть приставка, но вы хотите попробовать что-то новое и необычное за вполне адекватные деньги.