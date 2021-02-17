Лучшие электробритвы. Xiaomi Mi Electric Shaver S500

Электробритва Xiaomi Mijia Electric Shaver S500

Электробритва - мужской девайс для борьбы с щетиной. Современные аппараты работают от сети или аккумулятора, предназначены для сухого или влажного бритья, оснащены рядом дополнительных функций. Сегодня наш рейтинг будет посвящаться электробритвам работающие от аккумулятора.

Электробритва Xiaomi Mi Electric Shaver S500 разработана для влажного и сухого бритья, что обусловлено защищенной конструкцией корпуса в соответствии со стандартом IPX7.

Такая конструкция позволит наносить на бреющую головку пену для достижения максимально гладкого эффекта бритья. Прибор с роторной системой поддерживает работу от аккумулятора с возможностью зарядки от USB.

Xiaomi Mi Electric Shaver S500 использует 3 ножа, которые прилегают плотно к коже, справляясь со срезанием волосков, растущих на сложных рельефных участках лица и в разном направлении.

Особая система подвески, на которой установлены ножи, способствует их свободному движению без чрезмерного давления на лицо. Электробритва оснащена двойными бреющими сетками, обеспечивающими увеличение площади контакта с поверхностью кожи, что позволяет захватывать больше волос.

Чистого бритья позволяют достичь два слоя режущих пластин. Справиться с более плотной щетиной поможет режим ускорения, выдающий большой крутящий момент, а также более высокую скорость вращения.

Электробритва Philips S3333 Shaver 3300

Оцените гладкое бритье с поворотными гибкими головками, движущимися в 5 направлениях для точного повторения контуров вашего лица. Головка касается лица под идеальным углом и подстраивается под изгибы лица и шеи, обеспечивая тесный контакт бритвы с кожей.Наслаждайтесь стабильными результатами с самозатачивающимися лезвиями, использующими точную технологию для стабильно эффективного бритья.

Выполняйте сухое бритье или более освежающее влажное бритье с использованием геля или пены — вы можете использовать прибор даже в душе.

Брейтесь до 60 минут после зарядки прибора в течение 1 часа. Бритва работает только от аккумулятора.

Используйте интуитивно понятный 3-уровневый индикатор для просмотра оставшегося заряда. Кроме того, вы сможете легко увидеть, когда аккумулятор разряжен, заряжается или находится на быстрой зарядке.

Добавьте финальные штрихи к своему образу со съемным триммером. Он идеально подойдет для ухода за усами и подравнивания бакенбард. Благодаря удобному чехлу для путешествий бритву можно хранить дома или в дороге. Храните и заряжайте бритву с зарядным устройством из комплекта поставки для бритья в любое удобное вам время.

Электробритва Panasonic ES-RT37

Бритва Panasonic ES-RT33 - идеальный вариант для сухого и влажного бритья. Ёмкий литий-ионный аккумулятор долго держит заряд, а малый вес бритвы гарантирует максимальный комфорт при её использовании.С помощью системы удаления волос с тремя лезвиями можно обеспечить быстрое и гладкое бритье, так как лезвия срезают волоски у самых корней.

Острое внутреннее лезвие с оптимальным углом заточки, гарантирует, что после прохождения бритвы не остается ни одного волоска. При этом не возникает раздражения кожи - бритье бережное и щадящее.

Бритва оснащена выдвижным триммером, позволяющим ухаживать за усами и бакенбардами. Острые лезвия с удобным углом заточки дают владельцу возможность быстро и аккуратно подбривать растительность, создавая нужную линию.

Округлая форма внешних сеток обеспечивает плотное прилегание бритвы к коже даже в самом сложном с точки зрения аккуратного бритья месте - под подбородком, обеспечивая гладкое бритье на всех участках лица.

Электробритва Braun 3010BT Series 3 Shave&Style

Сеточная электробритва Braun 3010 BT обеспечивает гладкое бритьё, а также точную стрижку бороды и щетины. Простая конструкция позволяет легко устанавливать нужные насадки. Устройство подходит как для сухого, так и для влажного бритья, поэтому вы можете использовать его в душе с гелем или пеной.Эта модель оборудована плавающей системой тройного действия. Три режущих элемента движутся независимо друг от друга, точно повторяют контуры лица, делая бритьё максимально эффективным. Благодаря технологии MicroComb бритва захватывает больше волосков и направляет их к лезвиям, чтобы обеспечить превосходный результат.

Входящие в комплект насадки-гребни дают возможность подравнивать щетину так, как вы пожелаете. Это значит, что вы легко можете воплотить в реальность образ, который вам нравится. Дополнительную насадку-триммер можно использовать для ухода за усами и бакенбардами.

Бритва не просто не боится воды, ей не страшно погружение на глубину до 5 метров. Чтобы вам удобнее было бриться, разработчики предусмотрели прорезиненную ручку, которая не скользит в ладони. Питание прибору обеспечивает встроенный аккумулятор.

Электробритва Remington XF8505 Ultimate Series F7

Электробритва Remington XF8505 использует технологию Lift Logic Foil, которая помогает минимизировать раздражение кожи. Она поднимает длинные волоски, обеспечивая их эффективное срезание, и значительно уменьшая количество рывков.

Устройство снабжено литий-ионной батареей большой ёмкости – двух часов её подзарядки достаточно для 50 минут непрерывного использования прибора. И даже если пользователь забыл подключить прибор к сети, он сможет провести быструю коррекцию бороды и усов – для этого достаточно 5 минут зарядки батареи.

Эргономичный корпус с мягким пластиковым покрытием не допускает выскальзывания бритвы из рук человека. Благодаря полной водонепроницаемости устройство можно использовать в душе, а также очищать под струёй проточной воды.