Лучшие фены для волос. BaByliss D570DE

Фен BaByliss D570DE

Выбор фена — серьезная задача для всех, кто хочет сохранить здоровье волос и каждый день радоваться красивой укладке. Мы составили рейтинг популярных фенов для волос, который базируется на оценках, сделанных пользователями Яндекс.Маркета.

Фен Babyliss D570DE – удобное современное устройство, которое за считаные минуты высушит даже длинные волосы и поможет сделать аккуратную укладку. Эффективность работы обеспечивают мощный DC-мотор (2200 Вт) и независимая система управления, позволяющая подобрать оптимальные настройки в зависимости от стоящей задачи.К вашим услугам три температурных режима и две скорости потока воздуха. Поддерживается и функция холодного обдува, который способствует закреплению причёски. Ионизация снимет статическое электричество, так что волоски не начнут «пушиться» и тянуться за расчёской, разгладить пряди будет проще.

В комплекте поставляется насадка-концентратор. Узкое тонкое сопло направит поток точно в нужное место, что даст возможность тщательно проработать отдельные пряди и детали причёски.

Длинный сетевой шнур обеспечит свободу движений. Задний фильтр устройства съёмный, поэтому вы легко очистите его от скопившейся пыли и волосков. Петелька позволит разместить фен в удобном месте, например, на крючке в ванной комнате.

Фен Philips HP8233 ThermoProtect Ionic

Встроенная функция защиты от перегрева предотвращает выход устройства из строя при длительной работе и обеспечивает безопасность его использования. Фен Babyliss D570DE весит всего 500 г, а шнур длиной 1,95 м компактно складывается, поэтому прибор удобно брать с собой в поездки.

Этот фен оснащен несколькими настройками скорости и температуры. Технология ThermoProtect позволит вам быстро высушить волосы при постоянной оптимальной температуре. Фен также оснащен системой ионизации и режимом TurboBoost.Этот фен отличается стильным усовершенствованным дизайном, мягкими плавными контурами и удлиненной формой, а точность укладки и высококачественные материалы и покрытие свидетельствуют о высочайшем качестве работы прибора. Технология ThermoProtect обеспечивает оптимальную температуру сушки волос и их дополнительную защиту от перегрева. Превосходные результаты достигаются при той же мощности воздушного потока, но более щадящим способом.

Этот профессиональный фен мощностью 2200 Вт создает мощный поток воздуха. Удачное сочетание мощности и скорости помогает сократить время сушки и облегчить создание укладки. Ионизация для бережной сушки: Придайте волосам блеск при помощи системы ионизации. Отрицательно заряженные ионы смягчают волосы и обеспечивают антистатический эффект, что способствует закрытию волосяных чешуек и придает дополнительный блеск. Волосы становятся гладкими, прямыми и шелковистыми.

Скорость и нагрев легко регулируются, что способствует созданию идеальной укладки. Шесть режимов обеспечивают полный контроль за процессом сушки волос, что очень удобно для создания аккуратной стильной укладки.

Ультраузкая насадка-концентратор 11 мм направляет воздушный поток для точной укладки на определенных участках. Подходит для придания необходимой формы и фиксации укладки при завершении образа.

Фен MOSER 4350-0050

Фен Moser Ventus 4350-0050 подходит как для домашнего, так и для профессионального применения. Он снабжён мощным мотором, а также позволяет независимо регулировать температуру и скорость воздушного потока.В комплекте с ним покупатель получает два узких концентратора, позволяющих выпрямлять густые непослушные пряди.

Турмалиновый нагревательный элемент насыщает волосы отрицательно заряженными частицами. Благодаря этому локоны сохраняют естественный блеск и прочность даже при частой укладке. Кроме того, он не допускает слипания отдельных прядей друг с другом.

Встроенный термостат автоматически отключает устройство при перегреве, продлевая срок его службы. Съёмный фильтр помогает быстро очищать фен от попавших внутрь волос.

Эргономичная ручка с нескользящим покрытием помогает надёжно удерживать фен при укладке. Специальная петелька позволяет хранить его на крючке рядом с зеркалом.

Фен Braun HD 585

Фен Braun HD 585 — идеальный помощник при сушке волос, а компактные размеры позволяют брать его с собой в любые поездки. Фен обеспечивает легкое использование благодаря максимальной мощности до 2500 Вт.Braun HD 585 оптимально распределяет тепло по волосам, приподнимает волосы у самых корней, добавляя объем, благодаря трем температурным режимам. Технология ионизации воздуха оказывает антистатическое действие на волосы и защищает их от преждевременного старения. В фене Braun HD 585 предусмотрена регулировка температуры воздуха, что позволяет найти наилучший режим для всех типов волос.

В комплект к фену входят две насадки.

Диффузор, главным преимуществом которого является быстрая сушка волос, рассеивает направленный поток воздуха.

Задачей концентратора является формирование плотного, точно направленного потока нагретого воздуха, но пользоваться им нужно аккуратно, чтобы не нанести вред волосам.

Фен Xiaomi Smate Hair Dryer

Длина сетевого шнура составляет 1,8 метра, что обеспечит доступ к любой розетке.

Фен Xiaomi Smate Hair Dryer разработан для правильного ухода за вашими волосами. Прибор задействует турмалиновую ионизацию, насыщающую волосы и придающую им блеск.После накопления в конденсаторе влага превращается в отрицательно заряженные частицы, чтобы с потоком воздуха поступать к волосам под воздействием давления, создаваемого генератором. Держать фен рекомендуется на расстоянии больше 10 см, минимизируя тем самым риск пересушивания волос и их попадания внутрь прибора.

Конструкция Xiaomi Mi Ionic Hair dryer способствует комфортному удержанию прибора в руке. Встроенный магнит на насадке-концентраторе способствует надежному и легкому креплению: насадка может вращаться свободно на 360°, что позволяет достичь комфортной сушки.

Использование мотора Japan Marlboro, обладающего мощностью 1800 Вт способствует более быстрой сушке волос. Конструкция вентилятора предусматривает наличие отлаженных и динамически уравновешенных лопастей вентилятора, что минимизирует шумы во время работы.