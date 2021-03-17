Лучшие фены для волос до 2000. BBK BHD3201i

Фен — прибор, без которого не может обойтись ни одна девушка. Однако далеко не каждая может самостоятельно выбрать подходящую модель. В этом поможет наш рейтинг лучших фенов для волос стоимостью до 2000 рублей.

Фен BBK BHD3201i

Стильная модель BHD3201i серии Comfort незаменимая вещь для тех, кто часто путешествует. Фен BBK BHD3201i также приятно удивит наличием генератора ионов, который препятствует электризации волос. Сетевой шнур длиной 1.8 м не будет спутываться во время укладки волос, тем самым сковывая и ограничивая ваши движения.

Функция автоматического отключения сработает при перегреве прибора, не позволив ему выйти из строя.
Модель BBK BHD3201i может похвастаться 3 температурными и 2 скоростными режимами, переключение которых осуществляется при помощи соответствующих элементов управления на корпусе.

На решетку фена нанесено турмалиновое покрытие, способствующее сохранению естественного блеска волос. Насадка-концентратор позволит вам придать желаемый прикорневой объем.

Благодаря складной ручке фен занимает минимум места, что делает его незаменимым помощником в любой поездке. А петля для подвешивания гарантирует компактное хранение в ванной комнате.

Фен harizma H10206 Classic

Фен Harizma Classic H10206 представляет собой полноразмрное устройство, которое предназначено для быстрой и бережной сушки волос. Этому способствует гибкая настройка прибора – три температурных режима и две скорости воздушного потока.
Мощность прибора достигает 2000 Вт, что позволяет очень быстро высушивать даже густые и длинные волосы. Изготовлен фен в прочном пластиковом корпусе, который даже при падении останется цел.

Harizma Classic H10206 предусматривает наличие шнура длиной 3 метра, благодаря чему пользователь может не ограничивать себя в подключении: даже если розетка расположена не очень близко от зеркала, вы сможете комфортно высушить волосы, стоя перед ним.

Устройство укомплектовано насадкой-концентратором с узким отверстием, что способствует легкому созданию причесок и укладок. Фен предусматривает поддержку функции "Моментальное охлаждение", которая осуществляет контроль над температурой. Преимущество прибора состоит в защите от перегрева: даже при длительной сушке фен будет защищен.

Фен REDMOND RF-528

Фен Redmond RF-528 характеризуется небольшим размером, за счет чего удобен при хранении, применении и транспортировке. Благодаря складной конструкции устройство занимает минимум места.

Производительный мотор и рукоятка эргономичной формы обеспечивают оптимальные условия для частого продолжительного использования. Корпус изготовлен из износоустойчивого пластика, поэтому не подвержен механическим повреждениям в результате воздействия внешних факторов.

За счет турборежима и мощности 1500 Вт сушка волос не занимает много времени. В случае перегрева мотора модель автоматически отключается и возобновляет работу только после остывания.

Вес 400 г и сетевой шнур длиной 1,6 м создают дополнительное удобство при эксплуатации. Фен характеризуется низким уровнем шума и продолжительным сроком применения. С помощью петли устройство Redmond RF-528 можно повесить на крючок.

В функционале есть два температурных и скоростных режима.

Фен Xiaomi Smate Hair Dryer

Xiaomi Mijia Smate Hair Dryer - высокая скорость сушки, бережное отношение к волосам, лаконичность, и простота. Данный фен не только поможет быстро посушить волосы или сделать укладку, но и сохранит здоровье волос благодаря ионизации.
В процессе сушки убирается статическое напряжение - волосы становятся послушными, блестящими и мягкими, уменьшается количество секущихся волосков.

Фен Xiaomi Smate обладает высокой мощностью 1600W, а поток воздуха достигает до 15м/c. Фен имеет несколько скоростных режимов. Стандартный режим подойдёт для фиксации пористых, сухих волос.

В данном режиме подаётся холодный воздух и волосы принимают эффект высыхания в естественной среде.

Второй режим - сушка на более высоких температурах. Он обеспечивает быструю и интенсивную сушку волос за короткое время и подойдёт тем, у кого волосы густые и плотные.

Так же фен обладает датчиком температуры, благодаря которому предотвращается повреждение волос от перегрева - если будет слишком высокая температура, то система сама отключит фен. Xiaomi Mijia Smate Hair Dryer - лёгкий, складной, компактный, сделан из износостойкого материала.

Такой фен будет незаменимым помощником для укладки волос, как дома, так и в путешествиях.

Фен Remington D2400

Компактный фен Remington D2400 станет незаменимым спутником в любом путешествии. Маленькие габариты и вес позволяют ему поместиться в любой, даже дамской сумочке, а для аккуратного хранения и перевозки предусмотрена складная ручка.
Мощности в 1400 Вт вполне хватает для просушки длинных волос. Для целенаправленного потока воздуха в комплекте к фену Remington D2400 идет насадка-концентратор, которая обеспечивает быструю сушку локонов.

В данной модели предусмотрены 2 комбинации режима работы: 2 режима нагрева в сочетании с 2 скоростями воздушного потока, это делает фен подходящим для всех типов волос.

Для удобства использования фен Remington D2400 имеет петлю для подвешивания, благодаря которой его можно хранить рядом с зеркалом.

Также прибор оснащен механизмом автоматического выбора напряжения в сети, что делает возможным использование фена даже в поезде. Длина сетевого шнура в 1.8 м позволяет спокойно отойти от розетки, и при этом шнур не будет путаться под ногами.
Комментарии и отзывы BBK BHD3201i
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