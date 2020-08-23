Лучшие индукционные варочные панели. LEX EVI 430 BL

Индукционная варочная панель LEX EVI 430 BL

Варочная панель индукционного типа — современное устройство для стильного кухонного помещения. Можно забыть о таких проблемах, как продукты горения газа, полученные по неосторожности ожоги или некрасивые жирные потеки. Сегодня мы для вас составила рейтинг лучших индукционных варочных панелей основываясь на рейтинг и отзыв пользователей.

Индукционная варочная панель LEX EVI 430 BL черного цвета — это отличный вариант для малогабаритных кухонь. Прибор имеет 3 конфорки диаметром 150 и 185 мм, а также прочную стеклокерамическую поверхность. Мощность подключения плиты составляет 4,8 кВт.Сенсорное управление - достаточно всего лишь одного прикосновения пальца для того, чтобы включить зону нагрева или выбрать уровень мощности. Ошибка во время включения исключается, за счет световой индикации и удобному расположению кнопок.

Индикация остаточного тепла - это когда световой индикатор в варочных панелях горит до тех пор, пока температура определенного нагревательного поля не уменьшится до 60 градусов. Такую функцию можно также использовать для того, чтобы подогревать блюда при выключенном приборе, что позволит экономить электрическую энергию.

Варочная зона индукционной варочной панели LEX EVI 430 BL черного цвета нагревается за счет электромагнитного поля и воздействует на дно посуды. Таким образом, можно контролировать температуру приготовления, благодаря быстрому изменению мощности нагрева. Поверхность плиты нагревается не сильно и быстро остывает в выключенном состоянии, что способствует легкому уходу за панелью.

Индукционная варочная панель Bosch PUE651FB5E

Ошибка задания настроек исключена, поскольку техника самостоятельно определяет в какой зоне установлена посуда. При пролитии жидкости срабатывает защитное отключение.

Индукционная варочная панель Bosch Serie | 6 PUE651FB5E — это отличное решение для быстрого и удобного приготовления пищи. А так как энергопотребление равняется всего 4,6 кВт, то готовка становится еще и экономной. В отличие от электрической или газовой плиты, независимая варочная панель не греет воздух, а нагревает только дно кастрюли. Стильное изделие черного цвета имеет небольшие габариты, благодаря чему может с легкостью размещаться даже в малогабаритных кухнях.На рабочей поверхности Bosch Serie | 6 PUE651FB5E находится 4 индукционных конфорки диаметром от 14,5 до 21 см и мощностью от 1,4 до 2,2. Удобная сенсорная панель управления размещается впереди, где также расположены индикаторы включения, остаточного тепла, выбранной мощности и звукового сигнала. Панель оснащена 17-ступенчатой регулировкой мощности с частотой 50/60 Гц. Процесс приготовления пищи легко контролируется, мощность нагрева меняется мгновенно, а увеличенный КПД способствует уменьшению времени нагревания до кипения.

Индукционная варочная панель Bosch Serie | 6 PUE651FB5E со скошенными краями и прочной стеклокерамической поверхностью автоматически распознает наличие посуды и самостоятельно выключается. Имеется таймер и режим быстрого нагрева еды. Также в плите встроены полезные функции re-Start, quickStart и Power Move Plus.

Особенность функционала заключается и в наличии Cleaning-паузы, позволяющей приостановить процесс готовки на 10-30 секунд. Установлена защита от детей — важная функция, при которой включение прибора невозможно без длительного удержания определенной кнопки.

Индукционная варочная панель MAUNFELD EVI.453-BG

Индукционная варочная панель Maunfeld EVI.453-BG имеет три конфорки различной мощности. Устройство характеризуется компактным размером и не занимает много места на кухне.Рабочая поверхность изготовлена из стеклокерамики, поэтому проста в уходе. Очистить модель можно с помощью мягкой губки или ткани с использованием специального неабразивного моющего средства. В функционале панели есть девять степеней нагрева, которые переключаются с помощью сенсорных кнопок, расположенных на передней части корпуса.

В конструкции имеется индикация включения, выбранной мощности и остаточного тепла. Встроенный таймер позволяет контролировать время приготовления пищи. Устройство Maunfeld EVI.453-BG автоматически отключается при отсутствии на рабочей поверхности посуды.

Прочные, качественные материалы изготовления обеспечивают устойчивость к износу, появлению царапин, потертостей, трещин и других механических повреждений при воздействии внешних факторов. Варочная панель характеризуется низким потреблением электрической энергии.

Индукционная варочная панель GRAUDE IK 60.0

Индукционная варочная панель Graude IK 60.0 с четырьмя конфорками оснащена сенсорными кнопками для управления, при этом настройка мощности производится с помощью удобного слайдера. Гладкая поверхность из прочной стеклокерамики устойчива к царапинам и высоким температурам. Для очистки модели от пригоревших остатков пищи достаточно воспользоваться влажной салфеткой.Чтобы избежать случайной активации устройства или изменения выбранных параметров, предусмотрена опция «Защита от детей», блокирующая элементы управления. Безопасность использования варочной панели Graude IK 60.0 обеспечивается аварийным отключением при попадании жидкости на поверхность плиты.

Благодаря функции распознавания посуды нагрев происходит только при наличии кастрюли или сковороды на плите, что помогает экономить затраты электроэнергии. Индикация остаточного тепла в индукционной варочной панели Graude IK 60.0 позволяет снизить риск получения ожогов.

Индукционная варочная панель Gorenje IT 646 ORAB

Встроенный таймер отключит конфорку по завершении установленного периода, поэтому при приготовлении блюд не нужно постоянно находиться рядом.

Электрическая варочная панель Gorenje IT646ORAB обладает расширенным функционалом и удобным сенсорным управлением. На дисплее в виде ярких крупных символов отображаются выбранные настройки, которые легко изменить простым касанием.Преимуществом модели является опция объединения зон нагрева, а также автоматическое распознавание местоположения посуды и активация соответствующих конфорок. Это дает возможность использовать как обычные кастрюли и сковороды, так и нестандартные объемные или продолговатые емкости.

Электрическая варочная панель Gorenje IT646ORAB позволяет бережно разморозить продукты питания и ограничить время приготовления блюд с помощью встроенного таймера. При активации режима Stop&Go можно сделать паузу и отлучиться, при возобновлении работы устройства сохранятся прежние опции.

Чтобы моментально вскипятить большой объем жидкости, в модели предусмотрена функция PowerBoost. Наличие защитной блокировки оградит панель от вмешательства в настройки, например, маленьких детей, а при длительном воздействии на сенсорный дисплей какого-либо предмета сработает автоотключение.