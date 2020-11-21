Лучшие кофемашины для дома. De'Longhi Nespresso Gran Lattissima EN 650

Ценителям ароматного кофе, наверняка хотелось бы иметь возможность готовить любимый напиток дома, чтобы это занимало минимум времени и было максимально вкусно. Для этого создан широкий перечень кофемашин с разным уровнем автоматизации, дополнительными опциями и другими особенностями. Рассмотрим подробней, какие модели представлены на рынке и заслуживают внимания в первую очередь.

Кофеварка капсульная DeLonghi EN650

Капсульная кофемашина DeLonghi EN650 оптимально подходит для приготовления ароматного напитка дома или в офисе. Управление настройками осуществляется с помощью сенсорных кнопок, расположенных на передней панели.
Капсулы загружаются в специальное отверстие, после чего под воздействием давления 19 бар заваривается кофе. Устройство имеет несколько автоматических программ для приготовления лунго, капучино или латте. В качестве нагревательного элемента используется термоблок, который кипятит воду порциями.

Капсульная кофемашина DeLonghi EN650 оснащена встроенным капучинатором, который взбивает воздушную пену до однородной консистенции. Емкость резервуара для молока составляет 500 мл, для воды — 1 л, чего достаточно для приготовления порций для нескольких пользователей.

Противокапельная система и съемный поддон облегчают уход за моделью и позволяют сохранить рабочий стол в чистоте. Функция регулировки жесткости воды сориентирует, с какой частотой необходимо устранять накипь.

На дисплее отображается информация о выбранной программе и времени приготовления. Индикаторы готовности к работе, включения и отсутствия воды обеспечивают комфортные условия эксплуатации.

Кофемашина Krups Dolce Gusto Genio S KP240110

Капсульная кофемашина Krups Nescafe Dolce Gusto Genio S KP240110 — современный аппарат для быстрого и легкого приготовления бодрящего напитка.
Например, побаловать себя чашечкой любимого капучино или эспрессо можно просто включив кофемашину. После запуска устройства содержимое специальных капсул Dolce Gusto вымывается водой под высоким давлением (15 бар), и после фильтрации ваша чашечка наполняется изысканным напитком.

Все предельно просто, а главное — доступно каждому.

Компактность — одно из основных преимуществ устройства, ведь его можно разместить даже на малогабаритной кухне, а классический белый цвет удачно впишется в любой интерьер.

Демократичная цена на капсульную кофемашину станет хорошим вариантом для семьи со средними доходами и позволит сварить бодрящий утренний кофе вкусно и практически мгновенно.

Кофемашина Tchibo Cafissimo Pure

Капсульная кофемашина TCHIBO Cafissimo PURE позволит быстро и без хлопот приготовить любимый кофе одним нажатием кнопки. Разнообразные вкусы капсул никого не оставят равнодушным. Герметичная упаковка сохраняет вкус кофе.
Благодаря особым настройкам кофемашины, каждый вид кофе имеет превосходный вкус, поскольку приготовлен с учетом соответствующего давления.

При откидывании фиксатора вверх, после приготовления кофе, капсула автоматически попадает в резервуар для сбора. Крепость можно отрегулировать индивидуально. Экономия электроэнергии осуществляется благодаря функции автоматического отключения и напоминанию об удалении накипи.

Кофемашина Tchibo Cafissimo Pure невероятно проста в использовании. Никакой суеты, никакого беспорядка. С помощью программируемых кнопок вы легко приготовите простой или двойной эспрессо, обеспечивая идеальную дозу кофе. А с помощью функции приготовления чая и горячей воды вам больше не понадобится чайник. Обладая небольшими размерами кофемашина отлично впишется в интерьер вашей кухни. Отсек для вставки капсул в верхней части. Контейнер для сбора использованных капсул на 8 шт.

Кофемашина Bosch Tassimo My Way TAS 6002/6003/6004

Кофемашина Bosch Tassimo My Way TAS 6002/6003/6004 - это – компактная кофемашина из серии My Way. Она стильно выглядит, а хромированные детали подчёркивают элегантный внешний вид. Эта модель не занимает много места, её можно использовать как дома, так и в офисе, чтобы побаловать себя, родственников или коллег эспрессо, капучино, латте, горячим шоколадом и чёрным либо зелёным чаем.
Устройство в автоматическом режиме готовит напитки из специальных капсул (T-дисков). Вам достаточно лишь выбрать подходящий вариант и вставить его в приёмник, после чего прибор считает штрих-код и установит необходимые параметры: количество воды, время заваривания и температуру.

Установите крепость, которая вам понравится, задайте размер порции и определите, нужен ли вам кофе погорячее, а затем сохраните эту информацию в одном из четырёх индивидуальных профилей

Съёмная подставка с поддоном из нержавеющей стали регулируется по высоте или полностью убирается, поэтому вы можете использовать различные по размеру чашки и стаканы.

Благодаря проточному водонагревателю машина оперативно переходит в рабочее состояние, бережно расходуя при этом электроэнергию.

Кофемашина Xiaomi Scishare Smart Capsule Coffee Machine S1102

Специально для кофеманов Xiaomi разработала новую кофемашину XXiaomi Scishare Capsule Coffe Machine 2 S1102. Новинка способна приготовить два наиболее популярных типа кофе – эспрессо и американо.
Кофемашина выполнена в стильной черно-белой гамме, которая будет смотреться стильно в любом интерьере. Капсульная кофемашина Xiaomi изготовлена из безопасного ABS-пластика, а начинка - итальянского производства.

Как уже говорилось, машина для кофе получилась лаконичной: вместо уже привычного для такого рода приборов Xiaomi рычажка управления, появился более удобный круглый регулятор.

Для кружки предусмотрена подставка, с задней стороны устройства разместился бойлер на 580 мл воды. Такого объема достаточно для приготовления около 22 порций эспрессо или 6 порций американо.

Да, надо отметить, что эта модель подходит для приготовления только эспрессо и американо. Крепость кофе настраивается с помощью того же регулятора. Более того, в этой кофемашине предусмотрен просто подогрев воды, если нужен просто кипяток.

Xiaomi Scishare Capsule Coffe Machine 2 поддерживает работу с wi-fi, а следить за её работой можно через приложение от Xiaomi, установленное на смартфон.

Комментарии и отзывы De'Longhi Nespresso Gran Lattissima EN 650
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