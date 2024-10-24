Вертикальная шнековая соковыжималка. Обзор ATVEL PowerTwist J7

В центре внимания сегодня вертикальная шнековая соковыжималка, являющаяся универсальным инструментом для приготовления овощных, ягодных и фруктовых соков, концентрата из кореньев и орехового молока. ATVEL PowerTwist J7 использует особую конструкцию шнека, обеспечивающего 95% выход свежего сока, а также усовершенствованный фильтр очищающий сок от мякоти на 88%.

ATVEL PowerTwist J7

Комплектация

ATVEL PowerTwist J7

Поставляется в коробке из плотного картона с изображением соковыжималки в четыре вариантах цветового исполнения. Комплект включает моторный блок, резервуар со шнеком, загрузочный модуль, толкатель, два стакана, щетку для очистки, руководство пользователя и книгу с рецептами на русском языке.

ATVEL PowerTwist J7

Внешний вид

Преимуществом вертикальной соковыжималки являются компактные габариты. Для него всегда найдется место на кухне и ее же можно будет брать с собой из дома на дачу или даже в поездки, наслаждаясь вкусными соками из овощей, ягод и фруктов.

ATVEL PowerTwist J7

Доступна она в четырех версиях цветового исполнения: черном, красном, белом и сером. Поверхность корпуса матовая с мелкой блестящей крошкой, переливающейся при попадании лучей света.

ATVEL PowerTwist J7

Цилиндрическая форма с расширенным основанием. Размещается на ровной поверхности устойчиво. На его боковой стороне механическая форма с тремя положениями – включено, выключено и реверс.

ATVEL PowerTwist J7

Сверху на моторный блок ставится резервуар из прозрачного пластика. В его основании два носика, один для отвода жмыха, второй для сока. Внутри нее габаритный шнек.

ATVEL PowerTwist J7

На этот элемент устанавливается блок соковыжималки. Он частично входит в резервуар со шнеком. Собирается все плотно и монолитно, а разбор конструкции потребуется для проведения чистки и размещения на хранение.

ATVEL PowerTwist J7

Сверху загрузочное отверстие с крышкой. Горловина для загрузки диаметром 4.3 сантиметра. В комплекте с соковыжималкой идет пластиковой толкатель.

ATVEL PowerTwist J7

На основании у ATVEL PowerTwist J7 четыре ножки с прорезиненными накладками. Нанесена наклейка с техническими данными. Длина сетевого кабеля составляет 85 сантиметров.

ATVEL PowerTwist J7

При работе с двух сторон, соответственно расположению двух носиков ставятся комплектные стаканы. Один из них для сока его отличает наличие носика. Объем 700 мл.

ATVEL PowerTwist J7

Тесты

Оснащена соковыжималка двигателем с мощностью 180 Вт, обеспечивающем эффективный отжим ингредиентов разной плотности. Управление системой максимально простое, достаточно включить тумблер на боковой стороне корпуса в рабочее положение. Отжим идет на одной скорости и доступен реверсивный режим.

ATVEL PowerTwist J7

Перед первой эксплуатацией промыли шнек, резервуары, а также оба стаканы в воде. Собрали и бытовой прибор был готов к первому отжиму. За время тестирования мы выжимали овощи и фрукты с разной плотностью, и не зависимо от ингредиента она во время отжима не шумела.

Яблоки

ATVEL PowerTwist J7

Для начала нарезали яблоки на дольки, удалив зернышки. Перемалывались и отжимались они без усилий. Жмых сухой и плотный. Яблочный сок получился без мякоти с пенкой. Качеством отжима остались удовлетворены.

ATVEL PowerTwist J7

Овощи

ATVEL PowerTwist J7

И теперь набор ингредиентов сложнее. Взяли пекинскую капусту и огурцы. Для капусты использовали толкатель. Огурцы были нарезаны на дольки. Жмых почти сухой, сок получился без кусочков овощей. Небольшая пенка. Качество отжима высокое.

ATVEL PowerTwist J7

Апельсины и грейпфрут

ATVEL PowerTwist J7

Завершающим тестом станут апельсины и грейпфрут. Нарезали их на дольки, удалили кожуру. Жмых немного влажный, сок без мякоти.

ATVEL PowerTwist J7

Уход

После отжима сняли контейнеры, разобрали. Промываем тепловой водой без использования абразивных моющих средств. Остатки овощей и фруктов можно будет удалить с помощью комплектной щетки. Согласно инструкции все элементы за исключением моторного блока можно мыть в посудомойке.

ATVEL PowerTwist J7

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorATVEL PowerTwist J7 – вертикальная шнековая соковыжималка с высоким качеством отжима, надежным исполнением и доступным ценником. Низкий уровень шума во время работы, простота ухода, двойная загрузочная горловина, защита от брызг, книга с рецептами в комплекте.
ATVEL PowerTwist J7 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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