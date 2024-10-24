Вертикальная шнековая соковыжималка. Обзор ATVEL PowerTwist J7

В центре внимания сегодня вертикальная шнековая соковыжималка, являющаяся универсальным инструментом для приготовления овощных, ягодных и фруктовых соков, концентрата из кореньев и орехового молока. ATVEL PowerTwist J7 использует особую конструкцию шнека, обеспечивающего 95% выход свежего сока, а также усовершенствованный фильтр очищающий сок от мякоти на 88%.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с изображением соковыжималки в четыре вариантах цветового исполнения. Комплект включает моторный блок, резервуар со шнеком, загрузочный модуль, толкатель, два стакана, щетку для очистки, руководство пользователя и книгу с рецептами на русском языке.

Внешний вид

Преимуществом вертикальной соковыжималки являются компактные габариты. Для него всегда найдется место на кухне и ее же можно будет брать с собой из дома на дачу или даже в поездки, наслаждаясь вкусными соками из овощей, ягод и фруктов.

Доступна она в четырех версиях цветового исполнения: черном, красном, белом и сером. Поверхность корпуса матовая с мелкой блестящей крошкой, переливающейся при попадании лучей света.

Цилиндрическая форма с расширенным основанием. Размещается на ровной поверхности устойчиво. На его боковой стороне механическая форма с тремя положениями – включено, выключено и реверс.

Сверху на моторный блок ставится резервуар из прозрачного пластика. В его основании два носика, один для отвода жмыха, второй для сока. Внутри нее габаритный шнек.

На этот элемент устанавливается блок соковыжималки. Он частично входит в резервуар со шнеком. Собирается все плотно и монолитно, а разбор конструкции потребуется для проведения чистки и размещения на хранение.

Сверху загрузочное отверстие с крышкой. Горловина для загрузки диаметром 4.3 сантиметра. В комплекте с соковыжималкой идет пластиковой толкатель.

На основании у ATVEL PowerTwist J7 четыре ножки с прорезиненными накладками. Нанесена наклейка с техническими данными. Длина сетевого кабеля составляет 85 сантиметров.

При работе с двух сторон, соответственно расположению двух носиков ставятся комплектные стаканы. Один из них для сока его отличает наличие носика. Объем 700 мл.

Тесты

Оснащена соковыжималка двигателем с мощностью 180 Вт, обеспечивающем эффективный отжим ингредиентов разной плотности. Управление системой максимально простое, достаточно включить тумблер на боковой стороне корпуса в рабочее положение. Отжим идет на одной скорости и доступен реверсивный режим.

Яблоки

Перед первой эксплуатацией промыли шнек, резервуары, а также оба стаканы в воде. Собрали и бытовой прибор был готов к первому отжиму. За время тестирования мы выжимали овощи и фрукты с разной плотностью, и не зависимо от ингредиента она во время отжима не шумела.

Для начала нарезали яблоки на дольки, удалив зернышки. Перемалывались и отжимались они без усилий. Жмых сухой и плотный. Яблочный сок получился без мякоти с пенкой. Качеством отжима остались удовлетворены.

Овощи

И теперь набор ингредиентов сложнее. Взяли пекинскую капусту и огурцы. Для капусты использовали толкатель. Огурцы были нарезаны на дольки. Жмых почти сухой, сок получился без кусочков овощей. Небольшая пенка. Качество отжима высокое.

Апельсины и грейпфрут

Завершающим тестом станут апельсины и грейпфрут. Нарезали их на дольки, удалили кожуру. Жмых немного влажный, сок без мякоти.

Уход

После отжима сняли контейнеры, разобрали. Промываем тепловой водой без использования абразивных моющих средств. Остатки овощей и фруктов можно будет удалить с помощью комплектной щетки. Согласно инструкции все элементы за исключением моторного блока можно мыть в посудомойке.

Итоги

ATVEL PowerTwist J7 – вертикальная шнековая соковыжималка с высоким качеством отжима, надежным исполнением и доступным ценником. Низкий уровень шума во время работы, простота ухода, двойная загрузочная горловина, защита от брызг, книга с рецептами в комплекте.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".