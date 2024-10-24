Вертикальная шнековая соковыжималка. Обзор ATVEL PowerTwist J7

Поставляется в коробке из плотного картона с изображением соковыжималки в четыре вариантах цветового исполнения. Комплект включает моторный блок, резервуар со шнеком, загрузочный модуль, толкатель, два стакана, щетку для очистки, руководство пользователя и книгу с рецептами на русском языке.
Доступна она в четырех версиях цветового исполнения: черном, красном, белом и сером. Поверхность корпуса матовая с мелкой блестящей крошкой, переливающейся при попадании лучей света.
Цилиндрическая форма с расширенным основанием. Размещается на ровной поверхности устойчиво. На его боковой стороне механическая форма с тремя положениями – включено, выключено и реверс.
Сверху на моторный блок ставится резервуар из прозрачного пластика. В его основании два носика, один для отвода жмыха, второй для сока. Внутри нее габаритный шнек.
На этот элемент устанавливается блок соковыжималки. Он частично входит в резервуар со шнеком. Собирается все плотно и монолитно, а разбор конструкции потребуется для проведения чистки и размещения на хранение.
Сверху загрузочное отверстие с крышкой. Горловина для загрузки диаметром 4.3 сантиметра. В комплекте с соковыжималкой идет пластиковой толкатель.
На основании у ATVEL PowerTwist J7 четыре ножки с прорезиненными накладками. Нанесена наклейка с техническими данными. Длина сетевого кабеля составляет 85 сантиметров.
При работе с двух сторон, соответственно расположению двух носиков ставятся комплектные стаканы. Один из них для сока его отличает наличие носика. Объем 700 мл.
Перед первой эксплуатацией промыли шнек, резервуары, а также оба стаканы в воде. Собрали и бытовой прибор был готов к первому отжиму. За время тестирования мы выжимали овощи и фрукты с разной плотностью, и не зависимо от ингредиента она во время отжима не шумела.
Для начала нарезали яблоки на дольки, удалив зернышки. Перемалывались и отжимались они без усилий. Жмых сухой и плотный. Яблочный сок получился без мякоти с пенкой. Качеством отжима остались удовлетворены.
И теперь набор ингредиентов сложнее. Взяли пекинскую капусту и огурцы. Для капусты использовали толкатель. Огурцы были нарезаны на дольки. Жмых почти сухой, сок получился без кусочков овощей. Небольшая пенка. Качество отжима высокое.
Завершающим тестом станут апельсины и грейпфрут. Нарезали их на дольки, удалили кожуру. Жмых немного влажный, сок без мякоти.