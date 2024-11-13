Вместительный морозильный ларь. Обзор HYUNDAI CH45011

В больших семьях в условиях города, а также особенно за пределами города традиционным холодильником с небольшим по площади морозильным отделением обойтись сложно. Мы уже рассматривали HYUNDAI HBF 177S , встраиваемую морозильную камеру, сегодня в центре внимания будет морозильный ларь HYUNDAI CH45011 с объемом 418 литров. Такой тип бытовой техники особо востребован в тех сценариях когда закупаются или заготавливаются большие объемы мяса или еды, например, охотниками, рыболовами, грибниками или дачниками.

Комплектация

Морозильник упакован в картонную коробку, на боковую сторону которой нанесена наклейка со сводной информацией по ключевым техническим характеристикам и данным изготовителя. В комплект входят две металлические корзины, пластиковый скребок для проведения чистки инея, руководство по эксплуатации.

Внешний вид

Морозильный ларь выполнен в корпусе из металла. Это традиционная форма в виде параллелепипеда окрашенного белой эмалью.

Сверху закрывает крышка. По центру ее лицевой стороны в углублении ручка, с обратной стороны петли.

Открывать можно одной рукой. Крышка хорошо удерживается в открытом положении. с внутренней стороны она утеплена.

На лицевой стороне в левом углу отверстие для слива конденсата, закрытое пластиковой заглушкой. И его же можно использовать для очистки рабочей камеры.

Справа блок управления с механическим регулятором для смены режимов работы и степени охлаждения. Два светодиодных индикатора, отображающих рабочий статус и активный процесс заморозки.

На обратной стороне HYUNDAI CH45011 в углу вентиляционная решетка и на ней же есть возможность свернуть питающий кабель. На металлический блок нанесена табличка с характеристиками.

Справа еще крышка, фиксируемая по периметру винтами. Ее можно будет снять чтобы получить доступ к отсеку с компрессором, а также есть возможность изменить место выхода питающего кабеля с задней стенки на правую.

В этом морозильном ларе используется компрессор Cubigel NBG45CA. Установлен он на четырех резиновых амортизаторах. Хладагент R290.

Объем рабочей камеры 418 литров. Внутреннее пространство отделано текстурированным алюминием. Полок внутри нет, только небольшой уступ в районе расположения морозильного агрегата.

В верхней части ставятся две металлические корзины, положение которых можно свободно менять или при необходимости убрать из камеры. Опирается она на боковые стенки корпуса.

На дне морозильной камеры пробка, используемая для удаления талой воды при размораживании или проведении чистки.

Тесты

На основании пара ножек с возможностью регулировки под неровности пола. Нанесен утепляющий слой.Управление HYUNDAI CH45011 реализовано интуитивно. Здесь поворотный механизм с 9 положениями. С 1 по 3 режимы охлаждения, с 4 по 8 режимы заморозки и отдельный режим с ускоренной заморозкой до минимальной температуры. В зависимости от выбранного меняется диапазон рабочей температуры, выбор широкий от возможности использовать в качестве холодильника, так и морозилки с длительным хранением продуктов.При выборе места установки морозильного ларя нужно учитывать расположение вентиляционного отверстия, его ничего не должно перекрывать. Рекомендуемое расстояние от стен не менее 20 сантиметров и на удалении от источников тепла, например радиатора отопления. Устанавливается на ровную твердую поверхность.

Перед началом эксплуатации тщательно помыли раствором соды и просушили мягкой тряпкой. Оставили с открытой крышкой на 6 часов и после этого подключили к розетке. Продукты поместили уже после 4-5 часов холосто работы. Если одновременно грузится большой объем или требуется ускоренная заморозка переводим регулятор в положение SUPER, а уже дальше можно вернуть в одну из позиций.Преимуществом в отличие от морозильных камер является большой объем отсека и свободная загрузка через верхнюю грань. Здесь можно поместить неразделанные части туши животного. Мелочи или часто необходимые продукты можно хранить в двух корзинах.

Итоги

Максимальная температура охлаждения -32 градуса. Мы провели тестовые замеры. Для начала скорость достижения целевой температуры в 8 режиме. Внутрь морозильной камеры был помещен контейнер с датчиком умного дома. Спустя 29 часов температура с +24 градусов была охлаждена до -28 градусов. После этого отключили от розетки для проверки удержания холода, до температуры 0 градусов нагрелся спустя 18 часов.HYUNDAI CH45011 – вместительный морозильный ларь, предназначенный для длительного и безопасного хранения большого объема продуктов. Высокая скорость заморозки, широкий выбор температурных режимов работы, большой объем, две съемные корзины, простота обслуживания.