Вместительный морозильный ларь. Обзор HYUNDAI CH45011

Сверху закрывает крышка. По центру ее лицевой стороны в углублении ручка, с обратной стороны петли.
Открывать можно одной рукой. Крышка хорошо удерживается в открытом положении. с внутренней стороны она утеплена.
На лицевой стороне в левом углу отверстие для слива конденсата, закрытое пластиковой заглушкой. И его же можно использовать для очистки рабочей камеры.
Справа блок управления с механическим регулятором для смены режимов работы и степени охлаждения. Два светодиодных индикатора, отображающих рабочий статус и активный процесс заморозки.
На обратной стороне HYUNDAI CH45011 в углу вентиляционная решетка и на ней же есть возможность свернуть питающий кабель. На металлический блок нанесена табличка с характеристиками.
Справа еще крышка, фиксируемая по периметру винтами. Ее можно будет снять чтобы получить доступ к отсеку с компрессором, а также есть возможность изменить место выхода питающего кабеля с задней стенки на правую.
В этом морозильном ларе используется компрессор Cubigel NBG45CA. Установлен он на четырех резиновых амортизаторах. Хладагент R290.
Объем рабочей камеры 418 литров. Внутреннее пространство отделано текстурированным алюминием. Полок внутри нет, только небольшой уступ в районе расположения морозильного агрегата.
В верхней части ставятся две металлические корзины, положение которых можно свободно менять или при необходимости убрать из камеры. Опирается она на боковые стенки корпуса.
На дне морозильной камеры пробка, используемая для удаления талой воды при размораживании или проведении чистки.
На основании пара ножек с возможностью регулировки под неровности пола. Нанесен утепляющий слой.
Перед началом эксплуатации тщательно помыли раствором соды и просушили мягкой тряпкой. Оставили с открытой крышкой на 6 часов и после этого подключили к розетке. Продукты поместили уже после 4-5 часов холосто работы. Если одновременно грузится большой объем или требуется ускоренная заморозка переводим регулятор в положение SUPER, а уже дальше можно вернуть в одну из позиций.
Максимальная температура охлаждения -32 градуса. Мы провели тестовые замеры. Для начала скорость достижения целевой температуры в 8 режиме. Внутрь морозильной камеры был помещен контейнер с датчиком умного дома. Спустя 29 часов температура с +24 градусов была охлаждена до -28 градусов. После этого отключили от розетки для проверки удержания холода, до температуры 0 градусов нагрелся спустя 18 часов.