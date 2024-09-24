Умный холодильник с большим сенсорным экраном. Обзор Hisense RQ760N4IF1

Одним из самых распространённых типов бытовой техники в домах и квартирах является холодильник. Это центр любого жилья, место, которое объединяет всю семью и остается востребованным независимо от того, готовится ли еда домочадцами самостоятельно или они пользуются доставкой готовой. Изучаемая сегодня новинка Hisense RQ760N4IF1 – умный холодильник с богатыми функционалом, премиальным внешним видом и возможностями самодиагностики.

Относится модель к типу Side-by-Side с четырьмя распашными плоскими дверцами, обеспечивающими удобный доступ к продуктам. Внешние поверхности матовые, цвет – черный, и все это вместе с металлизированными утопленными ручками, не привлекающими лишнего внимания, смотрится солидно и статусно. Отлично впишется в интерьер современной кухни, выступая его монолитной частью. Общие габариты следующие: высота – 1785 мм, ширина – 914 мм, глубина – 725 мм.

Полезного объема в 544 литра будет достаточно для большой семьи с детьми. При этом владелец этого холодильника может перевести правое нижнее холодильное отделение в режим морозилки, используя функцию My Fresh Choice, а, когда необходимости в этом нет, вернуть в исходное состояние. Диапазон рабочих температур – от -18 до +5 градусов.

Основное морозильное отделение находится под холодильником, состоит из двух камер с независимым контуром и индивидуальными дверцами. Для каждого из них можно выставить температуру отдельно, обеспечив оптимальный режим хранения для разных типов продуктов. В каждом находится по два вместительных ящика и выдвижной лоток с легким выкатом на телескопических направляющих, а также практичные полки на дверцах. Благодаря функции Super Freeze продукты подвергаются быстрой заморозке, а, значит, лучше сохраняют вкус и полезные свойства. При ее активации температура резко понижается, что препятствует образованию льда, который нарушает структуру продуктов. Во всех отделениях присутствует светодиодная подсветка, мягко освещающая все пространство и при этом не слепящая в ночное время.

Важно отметить, что холодильное отделение имеет свой независимый контур, запахи из разных отделений не смешиваются. Система Multi Air Flow отвечает за равномерное распределение воздушного потока по всей площади холодильного отсека, снижая негативное воздействие внешнего тепла при открытии дверей. Антибактериальное уплотнение дверей предотвращает рост бактерий и грибков, формируя оптимальную среду хранения. Холодильник анализирует привычки владельцев, адаптируя свою работу под их индивидуальный режим. Устройство фиксирует, в какое время и с какой периодичностью открываются его дверцы. Основываясь на этой информации, холодильник немного снижает температуру перед ожидаемым открытием, компенсируя негативные последствия от поступления теплого воздуха.

Вверху на правой дверце у Hisense RQ760N4IF1 расположен большой 21-дюймовый сенсорный дисплей. Он позволяет транслировать видео и фото со смартфона, менять оформление, оставлять записки и заметки, рисовать, а также составлять план покупок. При этом важно отметить, что установив на смартфон приложение ConnectLife, исчерпывающие данные о работе холодильника будут доступны в любом месте и в любое время. Например, дома членами семьи составлен список необходимого с помощью Hisense RQ760N4IF1, а вечером, возвращаясь с работы, можно просмотреть его на смартфоне и заехать в супермаркет. Помимо самого списка, удобно вести контроль количества продуктов внутри с указанием срока годности. Если срок хранения подходит к концу, владелец получит соответствующее уведомление. Появилась необходимость выбрать блюдо на ужин? Холодильник предложит 151 вариант из встроенной кулинарной книги, а, если готовка уже началась, выставит таймер, чтобы не забыть снять кастрюлю или сковороду с плиты.

Вверху на левой, противоположной, дверце расположен дозатор воды и льда. За полдня он может производить до 2.2 килограммов льда. Стоит лишь выбрать на панели управления нужный вариант – охлажденная вода, колотый лед или кубики. Отпадает необходимость готовить их самостоятельно.

Доступна технология самодиагностики. При возникновении проблем владельцу приходит уведомление и предложение отправить сведения в службу поддержку, ускоряя поиск решения.