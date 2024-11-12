Электрический слайсер. Обзор ATVEL EasyCut SR1

Сегодня мы рассмотрим электрический слайсер ATVEL EasyCut SR1, используемый для точной и быстрой нарезки продуктов слайсами и ломтиками. Подходит под различные типы ингредиентов, включая хлебобулочные изделия, мясо, филе, фрукты, овощи и грибы. Толщина нарезки регулируется в диапазоне от 1 до 15 мм, диаметр лезвия из прочной нержавеющей стали 170 мм.

ATVEL EasyCut SR1

Комплектация

Упаковка из плотного картона с информацией по характеристикам. Комплект включает слайсер в разобранном виде и документацию.

ATVEL EasyCut SR1

Внешний вид

Доступен в черном и белом вариантах исполнения. Корпус разборный, состоит из четырех частей. Собирать и разбирать несложно и для этого не требуются инструменты.

ATVEL EasyCut SR1

Основание выполнено из пластика, конструкция складная. В собранном состоянии его удобно хранить даже на маленькой кухне. Продумали и наличие специального отсека для хранения кабеля питания.

ATVEL EasyCut SR1

Две прорезиненные ножки, предотвратят скольжение при размещении на ровной поверхности.

ATVEL EasyCut SR1

Рабочая зона с волнистая. На нее ставится платформа, двигающаяся по направляющей вправо и влево. А также два уголка (стенка и фиксатор) из прозрачного пластика для подачи и на вращающийся нож.

ATVEL EasyCut SR1

Механическая кнопка управления находится в безопасной зоне на верхней грани. Контакт с пальцами исключен.

ATVEL EasyCut SR1

Толщина нарезки регулируется с помощью механического фиксатора на внешней стороне. Диапазон регулировки от 1 до 15 мм.

Тесты

Мощность установленного двигателя 170 Вт. Для нарезки используется острый нож из нержавеющей стали. Диаметр 170 мм. Сборка ATVEL EasyCut SR1 проходит интуитивно, разбирать также несложно. Это упростит очистку после завершения эксплуатации.

ATVEL EasyCut SR1

Принцип нарезки очень прост, на нож подается продукт и он по мере поступления на вращающийся дисковый нож нарезается на слайсы или ломтики с выбранной толщиной. Нарезанные продукты поступают с внешней стороны на размещенную тарелку. Обрабатывать можно и сразу большие объемы, например при заготовках овощей или при подготовке для последующей сушки.

ATVEL EasyCut SR1

Для нарезки мы взяли капусту, помидоры и огурцы. Помидоры помыли, удалили плодоножку. Далее нарезали их с помощью слайсера. Ровные слайсы с выбранной толщиной.

ATVEL EasyCut SR1

Капусту предварительно нарезали на дольки. Нарезало ее быстро и без каких-либо затруднений. Можно переработать сразу большое количество кочанов капусты и моркови для заквашивания.

ATVEL EasyCut SR1

Помимо овощей. Можно нарезать фрукты, такая нарезка на слайсы удобна для размещения на противне и размещения в сушилке. Хорошо себя показала при нарезке сыра и колбас, ровно и красиво

ATVEL EasyCut SR1

Итоги

ATVEL EasyCut SR1 – недорогой электрический слайсер станет полезным приобретением для кухни, как для повседневной эксплуатации с нарезкой часто используемых продуктов, таких как колбасы, сыры и хлеб, а также как незаменимый помощник при заготовках овощей и сушке фруктов.
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