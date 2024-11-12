Электрический слайсер. Обзор ATVEL EasyCut SR1…

Основание выполнено из пластика, конструкция складная. В собранном состоянии его удобно хранить даже на маленькой кухне. Продумали и наличие специального отсека для хранения кабеля питания.
Две прорезиненные ножки, предотвратят скольжение при размещении на ровной поверхности.
Рабочая зона с волнистая. На нее ставится платформа, двигающаяся по направляющей вправо и влево. А также два уголка (стенка и фиксатор) из прозрачного пластика для подачи и на вращающийся нож.
Механическая кнопка управления находится в безопасной зоне на верхней грани. Контакт с пальцами исключен.
Толщина нарезки регулируется с помощью механического фиксатора на внешней стороне. Диапазон регулировки от 1 до 15 мм.
Принцип нарезки очень прост, на нож подается продукт и он по мере поступления на вращающийся дисковый нож нарезается на слайсы или ломтики с выбранной толщиной. Нарезанные продукты поступают с внешней стороны на размещенную тарелку. Обрабатывать можно и сразу большие объемы, например при заготовках овощей или при подготовке для последующей сушки.
Для нарезки мы взяли капусту, помидоры и огурцы. Помидоры помыли, удалили плодоножку. Далее нарезали их с помощью слайсера. Ровные слайсы с выбранной толщиной.
Капусту предварительно нарезали на дольки. Нарезало ее быстро и без каких-либо затруднений. Можно переработать сразу большое количество кочанов капусты и моркови для заквашивания.
Помимо овощей. Можно нарезать фрукты, такая нарезка на слайсы удобна для размещения на противне и размещения в сушилке. Хорошо себя показала при нарезке сыра и колбас, ровно и красиво