Электрический слайсер. Обзор ATVEL EasyCut SR1…

Сегодня мы рассмотрим электрический слайсер ATVEL EasyCut SR1, используемый для точной и быстрой нарезки продуктов слайсами и ломтиками. Подходит под различные типы ингредиентов, включая хлебобулочные изделия, мясо, филе, фрукты, овощи и грибы. Толщина нарезки регулируется в диапазоне от 1 до 15 мм, диаметр лезвия из прочной нержавеющей стали 170 мм.

Комплектация

Упаковка из плотного картона с информацией по характеристикам. Комплект включает слайсер в разобранном виде и документацию.

Внешний вид

Доступен в черном и белом вариантах исполнения. Корпус разборный, состоит из четырех частей. Собирать и разбирать несложно и для этого не требуются инструменты.

Основание выполнено из пластика, конструкция складная. В собранном состоянии его удобно хранить даже на маленькой кухне. Продумали и наличие специального отсека для хранения кабеля питания.

Две прорезиненные ножки, предотвратят скольжение при размещении на ровной поверхности.

Рабочая зона с волнистая. На нее ставится платформа, двигающаяся по направляющей вправо и влево. А также два уголка (стенка и фиксатор) из прозрачного пластика для подачи и на вращающийся нож.

Механическая кнопка управления находится в безопасной зоне на верхней грани. Контакт с пальцами исключен.

Тесты

Толщина нарезки регулируется с помощью механического фиксатора на внешней стороне. Диапазон регулировки от 1 до 15 мм.Мощность установленного двигателя 170 Вт. Для нарезки используется острый нож из нержавеющей стали. Диаметр 170 мм. Сборка ATVEL EasyCut SR1 проходит интуитивно, разбирать также несложно. Это упростит очистку после завершения эксплуатации.

Принцип нарезки очень прост, на нож подается продукт и он по мере поступления на вращающийся дисковый нож нарезается на слайсы или ломтики с выбранной толщиной. Нарезанные продукты поступают с внешней стороны на размещенную тарелку. Обрабатывать можно и сразу большие объемы, например при заготовках овощей или при подготовке для последующей сушки.

Для нарезки мы взяли капусту, помидоры и огурцы. Помидоры помыли, удалили плодоножку. Далее нарезали их с помощью слайсера. Ровные слайсы с выбранной толщиной.

Капусту предварительно нарезали на дольки. Нарезало ее быстро и без каких-либо затруднений. Можно переработать сразу большое количество кочанов капусты и моркови для заквашивания.

Помимо овощей. Можно нарезать фрукты, такая нарезка на слайсы удобна для размещения на противне и размещения в сушилке. Хорошо себя показала при нарезке сыра и колбас, ровно и красиво

Итоги

ATVEL EasyCut SR1 – недорогой электрический слайсер станет полезным приобретением для кухни, как для повседневной эксплуатации с нарезкой часто используемых продуктов, таких как колбасы, сыры и хлеб, а также как незаменимый помощник при заготовках овощей и сушке фруктов.