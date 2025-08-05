В России стали доступны модульные кухни Candy ModulE

Российским потребителям стала доступна модульная кухонная система Candy ModulE, отличающаяся простотой выбора, заказа и самостоятельной сборки. Клиентам предлагается широкий выбор как отдельных напольных и навесных шкафов, так и готовых кухонных гарнитуров, укомплектованных техникой или без нее. Весь ассортимент модулей имеется в наличии на складе, что значительно сокращает время доставки и установки. Candy ModulE - это стильные и практичные решения для современных кухонь. В основе серии – акцент на высокое качество материалов, продуманную эргономику и доступную стоимость.

Для максимального удобства покупателей предложен гибкий ассортимент: отдельные стандартные модули, из которых можно сконструировать кухню по индивидуальному проекту, сочетая шкафы различных размеров и типов. В ассортименте предусмотрены модули для встраивания духовых шкафов, варочных панелей и моек, что обеспечивает эстетичный и функциональный вид кухни. Готовые комплекты гарнитуров разработаны с учетом габаритов различных кухонных помещений, включая самые маленькие и типовые. Покупателям доступны десятки вариантов прямых и угловых конфигураций, в том числе гарнитуры с бытовой техникой. Конструкция каждого элемента гарнитура призвана обеспечить удобство использования: ящики и модули расположены оптимально. Глубина напольных шкафов модульных кухонь составляет 61 см, а высота – 91 см, что на 15-20% превышает стандартные размеры, предоставляя больше рабочей поверхности и места для хранения.

Модули производятся в России из качественных материалов, в том числе из древесно-стружечных плит класса Е1. Корпуса и фасады выполнены из матового ЛДСП толщиной 1,6 см, столешницы – из влагостойкой ЛДСП толщиной 2,9 см. Все производственные процессы соответствуют международным стандартам качества и безопасности. Candy ModulE комплектуются современной фурнитурой Hettich, отличающейся элегантным дизайном, долговечностью и надежностью в эксплуатации. Мебельные петли накладного типа легко монтируются и регулируются без специальных инструментов и оснащены встроенным бесшумным доводчиком Silent System для плавного закрывания дверей. Они сертифицированы на 80 000 циклов открывания/закрывания, что гарантирует их надежность и долговечность. Направляющие для выдвижных ящиков обеспечивают плавное и контролируемое движение ящика, экономят пространство и предотвращают выпадение или опрокидывание. Встроенный демпфер обеспечивает бесшумное и мягкое закрывание, сертифицирован на 60 000 циклов.