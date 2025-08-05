В России стали доступны модульные кухни Candy ModulE

Российским потребителям стала доступна модульная кухонная система Candy ModulE, отличающаяся простотой выбора, заказа и самостоятельной сборки. Клиентам предлагается широкий выбор как отдельных напольных и навесных шкафов, так и готовых кухонных гарнитуров, укомплектованных техникой или без нее. Весь ассортимент модулей имеется в наличии на складе, что значительно сокращает время доставки и установки. Candy ModulE - это стильные и практичные решения для современных кухонь. В основе серии – акцент на высокое качество материалов, продуманную эргономику и доступную стоимость.

Для максимального удобства покупателей предложен гибкий ассортимент: отдельные стандартные модули, из которых можно сконструировать кухню по индивидуальному проекту, сочетая шкафы различных размеров и типов. В ассортименте предусмотрены модули для встраивания духовых шкафов, варочных панелей и моек, что обеспечивает эстетичный и функциональный вид кухни. Готовые комплекты гарнитуров разработаны с учетом габаритов различных кухонных помещений, включая самые маленькие и типовые. Покупателям доступны десятки вариантов прямых и угловых конфигураций, в том числе гарнитуры с бытовой техникой. Конструкция каждого элемента гарнитура призвана обеспечить удобство использования: ящики и модули расположены оптимально. Глубина напольных шкафов модульных кухонь составляет 61 см, а высота – 91 см, что на 15-20% превышает стандартные размеры, предоставляя больше рабочей поверхности и места для хранения.

Модули производятся в России из качественных материалов, в том числе из древесно-стружечных плит класса Е1. Корпуса и фасады выполнены из матового ЛДСП толщиной 1,6 см, столешницы – из влагостойкой ЛДСП толщиной 2,9 см. Все производственные процессы соответствуют международным стандартам качества и безопасности. Candy ModulE комплектуются современной фурнитурой Hettich, отличающейся элегантным дизайном, долговечностью и надежностью в эксплуатации. Мебельные петли накладного типа легко монтируются и регулируются без специальных инструментов и оснащены встроенным бесшумным доводчиком Silent System для плавного закрывания дверей. Они сертифицированы на 80 000 циклов открывания/закрывания, что гарантирует их надежность и долговечность. Направляющие для выдвижных ящиков обеспечивают плавное и контролируемое движение ящика, экономят пространство и предотвращают выпадение или опрокидывание. Встроенный демпфер обеспечивает бесшумное и мягкое закрывание, сертифицирован на 60 000 циклов.
Вертикальная шнековая соковыжималка. Обзор ATVEL PowerTwist J7Вертикальная шнековая соковыжималка. Обзор ATVEL PowerTwist J7
Вместительный морозильный ларь. Обзор HYUNDAI CH45011Вместительный морозильный ларь. Обзор HYUNDAI CH45011
Встраиваемая морозильная камера. Обзор Hyundai HBF 177SВстраиваемая морозильная камера. Обзор Hyundai HBF 177S
Электрический слайсер. Обзор ATVEL EasyCut SR1Электрический слайсер. Обзор ATVEL EasyCut SR1
Умный холодильник с большим сенсорным экраном. Обзор Hisense RQ760N4IF1Умный холодильник с большим сенсорным экраном. Обзор Hisense RQ760N4IF1
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor