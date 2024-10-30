Встраиваемая морозильная камера. Обзор Hyundai HBF 177S…

Типовой холодильник в наших квартирах включает обычно два отделения, одно из которых морозильная камера. Такая схема подходит для маленьких семей, когда только морозилка используется только для хранения ограниченного количества запасов. В больших же семьях оптимально рассматривать Side-By-Side решения или отдельные морозильные камеры, как пример встраиваемая Hyundai HBF 177S дает общий полезный объем в 212 литров.

Комплектация

Поставляется в упаковке из неокрашенного картона, перетянутой стропами. Сама морозильная камера размещена на палете из пенопласта. Внутри отдельные элементы и корзины дополнительно зафиксированы при помощи вставок из пенопласта. Комплект включает комплект для монтажа фасадов, уплотнительную ленту, руководство пользователя и гарантийный талон международного образца.

Внешний вид и особенности

Морозильник оформлен без декоративных элементов, предполагается встраивание в кухонный гарнитур, в котором боковые стенки и фасад будут скрыты от глаз пользователя.

Поэтому стенки окрашены его белой эмалью. На дверце находятся монтажные отверстия и пластины, используемые для фиксации фасада.

В верхней части расположен ряд кнопок и светодиодных индикаторов активности, отображающих текущий режим работы и состояние. В этой же зоне сенсорные кнопки управления с помощью них идет смена режимов работы, переключение температуры.

Дверца цельная на габаритных петлях. Обеспечивающих открытие примерно 110 градусов. При необходимости дверцу можно будет перевесить направо.

Задняя сторона из неокрашенного металла с выштамповкой. Контур расположен на внешней стороне, упрощая дальнейшее возможное обслуживание.

Снизу в отсеке ниша холодильного агрегата. Используется надежный компрессор GMCC PZ65H1W. Можно обратить внимание что он зафиксирован на резиновых амортизаторах, снижающих вибрацию и шум во время работы.

На основании регулировочные ножки. И металлическое дно со штамповкой. Есть возможность регулировки положения. Общее качество сборки морозильной камеры высокое.

Внутренний отсек можно визуально разделить на две половины. Это три верхние полки с быстрым доступом к размещенным продуктам, а также небольшой контейнер под часто используемые или рассыпные ингредиенты. В этой части подсвечивается вся площадь камеры с помощью светодиодной люстры в верхней части.

Нижняя половина это четыре глубокие корзины с ручками для извлечения. Выдвигаются по пазам, без телескопических направляющих. Проблем в ходе эксплуатации при полной загрузке замечено не было.

Передняя стенка у корзин из стекла, прозрачная. Удобно контролировать и находить нужные продукты, а также за счет такого исполнения общий внешний вид воспринимается лучше и премиально.

Форма основных корзин удобна для размещения типовых пакетов с замороженными овощами или фруктами. В каждую помещается 20-22 таких пакета. Габариты позволяют размещать как стопками, так и вертикально. Помещаются габаритные куски мяса. Hyundai HBF 177S соответствует классу энергопотребления А+. В нем используется хладагент R600a. Общий полезный объем камеры 212 литров. Система No Frost.

Итоги

Включение морозилки проходит длительным нажатием на сенсорную кнопку. После этого можно будет сменить режим работы с обычного на интенсивную заморозку. Подсветку верхних отсеков можно отключить.Уровень шума при работающем компрессоре не превысил 36 дБА. В обычной эксплуатации работу этой морозильной камеры слышно не было. Точно выдерживает установленную температуру, высокое качество термоизоляции обеспечивает небольшую амплитуду ее изменения. В завершении тестирования мы провели тест с сохранением температуры, предварительно в каждом из отсеков были размещены контейнеры с водой, после замерзания морозильная камера была отключена от розетки. К одному из контейнеров подведен внешний температурный датчик от системы умного дома. После обесточивания через 12 часов температура составляла -15 градусов, отметка в 0 градусов была достигнута только после 21 часа с момента отключения.Hyundai HBF 177S – встраиваемая морозильная камера для больших кухонь или семей с несколькими детьми. Ее объем позволит делать заготовки и длительно хранить большое количество продуктов. Морозилка нам понравилась качеством исполнения, организацией внутреннего пространства и простым управлением. Хорошо будет сочетаться с отдельным встраиваемым холодильником. Проблем и сбоев в ходе длительной тестовой эксплуатации выявлено не было.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".