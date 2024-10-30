Встраиваемая морозильная камера. Обзор Hyundai HBF 177S

Типовой холодильник в наших квартирах включает обычно два отделения, одно из которых морозильная камера. Такая схема подходит для маленьких семей, когда только морозилка используется только для хранения ограниченного количества запасов. В больших же семьях оптимально рассматривать Side-By-Side решения или отдельные морозильные камеры, как пример встраиваемая Hyundai HBF 177S дает общий полезный объем в 212 литров.

Hyundai HBF 177S

Комплектация

Поставляется в упаковке из неокрашенного картона, перетянутой стропами. Сама морозильная камера размещена на палете из пенопласта. Внутри отдельные элементы и корзины дополнительно зафиксированы при помощи вставок из пенопласта. Комплект включает комплект для монтажа фасадов, уплотнительную ленту, руководство пользователя и гарантийный талон международного образца.

Hyundai HBF 177S

Внешний вид и особенности

Морозильник оформлен без декоративных элементов, предполагается встраивание в кухонный гарнитур, в котором боковые стенки и фасад будут скрыты от глаз пользователя.

Hyundai HBF 177S

Поэтому стенки окрашены его белой эмалью. На дверце находятся монтажные отверстия и пластины, используемые для фиксации фасада.

Hyundai HBF 177S

В верхней части расположен ряд кнопок и светодиодных индикаторов активности, отображающих текущий режим работы и состояние. В этой же зоне сенсорные кнопки управления с помощью них идет смена режимов работы, переключение температуры.

Hyundai HBF 177S

Дверца цельная на габаритных петлях. Обеспечивающих открытие примерно 110 градусов. При необходимости дверцу можно будет перевесить направо.

Hyundai HBF 177S

Задняя сторона из неокрашенного металла с выштамповкой. Контур расположен на внешней стороне, упрощая дальнейшее возможное обслуживание.

Hyundai HBF 177S

Снизу в отсеке ниша холодильного агрегата. Используется надежный компрессор GMCC PZ65H1W. Можно обратить внимание что он зафиксирован на резиновых амортизаторах, снижающих вибрацию и шум во время работы.

Hyundai HBF 177S

На основании регулировочные ножки. И металлическое дно со штамповкой. Есть возможность регулировки положения. Общее качество сборки морозильной камеры высокое.

Hyundai HBF 177S

Внутренний отсек можно визуально разделить на две половины. Это три верхние полки с быстрым доступом к размещенным продуктам, а также небольшой контейнер под часто используемые или рассыпные ингредиенты. В этой части подсвечивается вся площадь камеры с помощью светодиодной люстры в верхней части.

Hyundai HBF 177S

Нижняя половина это четыре глубокие корзины с ручками для извлечения. Выдвигаются по пазам, без телескопических направляющих. Проблем в ходе эксплуатации при полной загрузке замечено не было.

Hyundai HBF 177S

Передняя стенка у корзин из стекла, прозрачная. Удобно контролировать и находить нужные продукты, а также за счет такого исполнения общий внешний вид воспринимается лучше и премиально.

Hyundai HBF 177S

Форма основных корзин удобна для размещения типовых пакетов с замороженными овощами или фруктами. В каждую помещается 20-22 таких пакета. Габариты позволяют размещать как стопками, так и вертикально. Помещаются габаритные куски мяса. Hyundai HBF 177S соответствует классу энергопотребления А+. В нем используется хладагент R600a. Общий полезный объем камеры 212 литров. Система No Frost.

Hyundai HBF 177S

Включение морозилки проходит длительным нажатием на сенсорную кнопку. После этого можно будет сменить режим работы с обычного на интенсивную заморозку. Подсветку верхних отсеков можно отключить.

Уровень шума при работающем компрессоре не превысил 36 дБА. В обычной эксплуатации работу этой морозильной камеры слышно не было. Точно выдерживает установленную температуру, высокое качество термоизоляции обеспечивает небольшую амплитуду ее изменения. В завершении тестирования мы провели тест с сохранением температуры, предварительно в каждом из отсеков были размещены контейнеры с водой, после замерзания морозильная камера была отключена от розетки. К одному из контейнеров подведен внешний температурный датчик от системы умного дома. После обесточивания через 12 часов температура составляла -15 градусов, отметка в 0 градусов была достигнута только после 21 часа с момента отключения.

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorHyundai HBF 177S – встраиваемая морозильная камера для больших кухонь или семей с несколькими детьми. Ее объем позволит делать заготовки и длительно хранить большое количество продуктов. Морозилка нам понравилась качеством исполнения, организацией внутреннего пространства и простым управлением. Хорошо будет сочетаться с отдельным встраиваемым холодильником. Проблем и сбоев в ходе длительной тестовой эксплуатации выявлено не было.
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