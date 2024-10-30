Встраиваемая морозильная камера. Обзор Hyundai HBF 177S…

Поэтому стенки окрашены его белой эмалью. На дверце находятся монтажные отверстия и пластины, используемые для фиксации фасада.
В верхней части расположен ряд кнопок и светодиодных индикаторов активности, отображающих текущий режим работы и состояние. В этой же зоне сенсорные кнопки управления с помощью них идет смена режимов работы, переключение температуры.
Дверца цельная на габаритных петлях. Обеспечивающих открытие примерно 110 градусов. При необходимости дверцу можно будет перевесить направо.
Задняя сторона из неокрашенного металла с выштамповкой. Контур расположен на внешней стороне, упрощая дальнейшее возможное обслуживание.
Снизу в отсеке ниша холодильного агрегата. Используется надежный компрессор GMCC PZ65H1W. Можно обратить внимание что он зафиксирован на резиновых амортизаторах, снижающих вибрацию и шум во время работы.
На основании регулировочные ножки. И металлическое дно со штамповкой. Есть возможность регулировки положения. Общее качество сборки морозильной камеры высокое.
Внутренний отсек можно визуально разделить на две половины. Это три верхние полки с быстрым доступом к размещенным продуктам, а также небольшой контейнер под часто используемые или рассыпные ингредиенты. В этой части подсвечивается вся площадь камеры с помощью светодиодной люстры в верхней части.
Нижняя половина это четыре глубокие корзины с ручками для извлечения. Выдвигаются по пазам, без телескопических направляющих. Проблем в ходе эксплуатации при полной загрузке замечено не было.
Передняя стенка у корзин из стекла, прозрачная. Удобно контролировать и находить нужные продукты, а также за счет такого исполнения общий внешний вид воспринимается лучше и премиально.
Форма основных корзин удобна для размещения типовых пакетов с замороженными овощами или фруктами. В каждую помещается 20-22 таких пакета. Габариты позволяют размещать как стопками, так и вертикально. Помещаются габаритные куски мяса. Hyundai HBF 177S соответствует классу энергопотребления А+. В нем используется хладагент R600a. Общий полезный объем камеры 212 литров. Система No Frost.
Включение морозилки проходит длительным нажатием на сенсорную кнопку. После этого можно будет сменить режим работы с обычного на интенсивную заморозку. Подсветку верхних отсеков можно отключить.