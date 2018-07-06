Лучшие компактные холодильники для дачи или дома. Candy CCTOS 542 WH

2018-07-06, Автор - Нияз Дусталев; Продукт - Candy CCTOS 542 WH; [91]
Доброго времени суток уважаемые читатели, с началом дачного сезона многие люди начинают задумываться о покупке холодильников. Так как порой на даче не всегда бывает достаточно пространства необходимость в покупке крупно габаритного холодильника отпадает, поэтому приходится рассматривать однокамерные и небольшие версии. Ниже представлен список одних из лучших компактных холодильных аппаратов на рынке.

1. Candy CCTOS 542 WH

CANDY является одной из популярнейших фирм на рынке, они производят не только холодильники, но и другую бытовую технику. Они уже давно зарекомендовали себя, как одни из самых надежных и производительных продуктов для кухни. Размер холодильника составляет 55x58x85 см, а объем холодильной камеры 109 литров, и он имеет встроенную морозильную камеру, поэтому в ней можно хранить не только такие скоропортящиеся продукты как молоко, сыра или другие продукты, но еще и мясо или другую любую другую еду. Общее затрачиваемое электропотребление составляет 172кВтч/год.

2. Candy CCTOS 502 SH

Еще один представитель фирмы CANDY, однако эта модель уже имеет чуть меньший объем камеры, всего 97 литров, однако он имеет практический такой же размер занимаемой площади 50x56x84 см, как и Candy CCTOS 542 WH. Его общее электропотребление в год составляет 164 кВтч/год, что являет немногим меньше старшей модели, но уровень шума издаваемый двигателем достигает до 40 дБ.

3. Indesit TT 85

Компактный однокамерный холодильник Indesit TT 85 не займет много места и будет стабильно выполнять свои обязанности. Для долгосрочного хранения продуктов в нем предусмотрена морозильная камера, а для удобного размещения – две полки, ящик для овощей и фруктов и два отделения в двери для разногабаритных банок и бутылок. Возможность перенавешивания двери – дополнительное преимущество этой модели. Размер холодильника составляет 60x62x85 см, а общий полезный объем камеры 120 литров, а его энергопотребление в год составляет 223 кВтч/год.

4. Бирюса M108

Бирюса M108 является холодильником, который был произведен и спроектирован в России. Он имеет практически те же параметры что и импортные холодильники, но в тоже время более низкую стоимость. Он имеет габариты 48x60.5x86.5 см, а полезная емкость камеры составляет 115 литров, хотя при более большой высоте могло бы быть и больше. Он так же является продуктом класса А и имеет энергопотребление всего 161 кВтч/год.

5. Shivaki SDR-084S

Холодильник SHIVAKI SDR-084S предназначен для хранения продуктов и охлаждения напитков. В данном холодильнике можно сохранять небольшое количество продуктов, что идеально подходит и для дачи, и для маленькой семьи. Небольшой вес позволяет легко перемещать данную модель холодильника. Ручная разморозка, при подобных размерах, не займет слишком много времени. Удобная ручка для регулировки температуры. Он имеет размер 47.2x45x85 см, а объем камеры составляет 93 литра.

6. Bravo XR-50

Bravo XR-50 является самым компактным холодильником в данном списке, его размеры составляют всего 45x47x50 см, а объем камеры 47 литров. Такие размеры делают его максимально практичным и удобный, так как он может поместить даже в самые небольшие уголки вашего дома или квартиры. Конечно, из-за такого размера он не уместил в себе морозильную камеру, но если вы любите часто поездить на дачу и не нуждаетесь в заморозке продуктов, то данная модель будет лучшим выбором.


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