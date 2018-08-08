Лучшие объективы Nikon для новичков. Nikon 50mm f/1.8D AF Nikkor

Nikon 18-55mm f/3.5-5.6G AF-P DX

При покупке «тушки», то есть фотоаппарата без объектива, начинающие фотографы часто задумываются о выборе «стекла». Зачастую выбор происходит просто по стоимости — сколько в бюджете есть средств, столько на объектив и тратят, не обращая внимания на характеристики и предназначение. Мы не будем сегодня рассказывать вам о тонкостях групп и количества линз, не будем долго вещать про важность светосильного объектива. Нет, речь пойдет о продуктах начального уровня, которые идеально подходят для большинства пользователей. Особенно для тех, кто только взят в руки фотоаппарат и не знает как с ним обращаться.

Tamron AF 70-300mm f/4-5.6 Di LD MACRO 1:2 (A17) Nikon F

Самым доступным объективом из новых моделей является Nikon 18-55mm f/3.5-5.6G AF-P DX. Это стандартный зум-объектив, который подходит для большинства задач начинающего фотографа. Фокусное расстояние составляет 18-55 мм, то есть вы можете снимать панорамы природы благодаря довольно широкому углу обзора, но и снимать портреты или какие-то предметные композиции. Конечно, это переменное фокусное расстояние, так что резкость у него ниже, чем у фиксированных. Но, возможность менять угол обзора и расстояние до объекта съемки позволяет без труда стоить фотографию и не таскать с собой несколько объективов.Диафрагма для такого типа объективов вполне стандартная — максимальная 3.5 на 18 мм фокусного расстояния, 5.6 для 55 мм. На широком угле картинка получается очень яркой и светлой, так что можно фотографировать даже вечером или в помещении с плохим освещением. Для закрытой диафрагмы действуют совсем другие «законы», здесь вам нужно будет поднимать ISO или увеличивать выдержку. Но, в любом случае, это самый доступный годный вариант из всех, что есть на рынке. Для начинающего фотографа это лучшая модель объектива.

Nikon 50mm f/1.8D AF Nikkor

Это единственный объектив в нашей сегодняшней статье, который производится не Nikon. У Tamron довольно хорошее качество продукции и цены адекватные, хотя у многих почему-то сложилось впечатление, что это компания второй сорта. Данная модель объектива идеально подходит тем, кто хочет получить зум-объектив для съемки какие-то удаленных предметов или спортивных событий. Довольно часто хочется пофотографировать футбол или баскетбол, но для этого нужно иметь фокусное расстояние от 200 мм. Здесь нам предоставляют целых 300 мм, то есть вы можете с комфортом снимать спортсменов с дальних рядов.Минимальное фокусное расстояние в 70 мм позволяет снимать портреты. Да, многие фотографы считают, что лучше всего для этого подходит объектив на 50-85 мм, так что наш вариант вписывается в этот промежуток просто отлично. Не стоит обращать внимание на слово Макро в названии, на самом деле я не знаю даже как этот продукт можно использовать для макро-съемки. Это идеальный доступный вариант для того, кто только купил фотоаппарат и думает над тем, чтобы снимать удаленные объекты — дикую природу или спортивные состязания.

Nikon 35mm f/1.8G AF-S DX Nikkor

Большинство начинающих фотографов стремятся купить максимально здоровый объектив, чтобы казаться в глазах окружающих крутым профессионалом. На самом деле ничего разумного в этом нет, ведь большой объектив — не значит хороший. Данная модель является наиболее популярной среди начинающих фотографов и даже профессионалов. Дело в том, что 50 мм фокусного расстояния идеально подходят для съемки портретов и большинства других вариантов фотографии. Это универсальный вариант, так как угол обзора получается примерно как у человеческого глаза.Важно отметить, что максимальная диафрагма здесь достигает 1.8, то есть это светосильный объектив с бюджетной стоимостью. Вы можете снимать в условиях плохой освещенности, можете делать классное боке с приятным размытием заднего фона, можете спокойно открывать диафрагму и получать отличные панорамные снимки. Если вы только купили фотоаппарат и хотите взять недорогой объектив для проб и ошибок, то этот вариант вам подойдет максимально комфортно. За свои деньги самое вкусное решение на рынке, особенно если вы хотите снимать портреты и любите фиксированное фокусное расстояние.

Nikon 70-300mm f/4.5-6.3G ED AF-P DX

Если предыдущий вариант объектива можно рекомендовать всем и каждому, так как он универсален для начинающих, то Nikon 35mm f/1.8G AF-S DX Nikkor подходит лишь тем, кто понимает силу этого фокусного расстояния. Объектив входит в состав трёх лучших «фокусов» для съемки портретов — 35-50-85 мм. Однако, здесь более широкий угол и снимают на такой объектив обычно ростовые портреты или какие-то групповые фото, где несколько человек нужно уместить на одном кадре. То есть, это уже вариант для продвинутого новичка, который умеет работать с объектами в кадре.Большим преимуществом является светосильная оптика с диафрагмой f/1.8. Это позволяет вам снимать при плохом освещении, плюс есть несколько шагов по уменьшению диафрагмы, чтобы получить светлый, но резкий кадр без размытия. Модель весьма популярная — фотографы среднего уровня часто используют продукт для работы на открытой местности, где иногда вместе с человеком нужно захватить больше окружающей среды. За свои деньги — неплохой вариант для старта. Позволяет делать красивые снимки окружающего мира и получать от этого процесса массу удовольствия.

Итог

Достаточно часто пользователи покупают зум-объектив ради определенных задач. Мы уже говорили про спортивные состязания, но бывают и совершенно иные типы съемки — дикая природа, съемка в зоопарках или заповедниках, съемка объектов в воздухе (самолеты, вертолеты). Для этого вам нужен телеобъектив и хороший штатив. Про штатив мы говорить не будем, это отдельная тема для разговоров, но из доступных объективов с приличным фокусным расстоянием можно отметить Nikon 70-300mm f/4.5-6.3G ED AF-P DX. Это довольно доступный вариант, что очень важно именно в данном сегменте.Дело в том, что обычно телеобъективы стоят громадных денег. Это связано с большим набором линз внутри конструкции, которые и обеспечивают объективу возможность снимать на громадном расстоянии. Продукты флагманского уровня с 300 мм фокусного расстояния могут обойтись вам в пару тысяч долларов, а есть и за 12000 долларов вариант. Здесь же нам предоставляют возможность с неплохой диафрагмой снимать на большом расстоянии и получать качественные снимки. Правда, не забудьте про штатив, ведь снимать с руки удаленные объекты будет крайне трудно, да и выдержку придется уменьшать до минимума, а в этом случае теряется свет.Любому фотографу, даже начинающему, нужно для начала немного почитать про характеристики объективов, про возможности того или иного фокусного расстояния, а только потом выбирать себе подходящую модель. Если вы хотите снимать все подряд, то лучше берите вариант на 50 мм. Если же есть желание снимать спорт или дикую природу, то есть телеобъективы начального уровня с неплохим качеством изображения. Вариантов предостаточно для всех задач, так что советуем просмотреть и выбрать себе что-то достойное.