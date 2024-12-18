Лучшие производители игровых ПК

В России много компаний, которые занимаются производством игровых компьютеров, однако лидерство на рынке занимают всего несколько брендов, таких как HYPERPC, DigitalRazor и Delta Game. Сегодня мы рассмотрим эту тройку и выясним, кто выпускает лучшие геймерские ПК в стране.

Как будем определять лучшего?

Мы возьмем по одному геймерскому компьютеру от каждого производителя в ценовой категории от 135 000 до 150 000 рублей и сравним их по следующим критериям:

  • производительность;
  • качество и долговечность комплектующих;
  • качество сервиса и дополнительные услуги.

Производительность

В этой ценовой категории все компьютеры имеют примерно одинаковую мощность, но сильнее всего выделяется компания Delta Game с моделью Orion Base. В их ПК используется видеокарта AMD Radeon RX 7700 XT, которая хоть и мощнее NVIDIA GeForce RTX 4060, но сильно уступает ей в обработке трассировки лучей. То есть в тех играх, где Ray Tracing используется по умолчанию (а таких видеоигр с каждым годом все больше), системный блок от Delta Game будет значительно уступать конкурентам.

Также видеокарты AMD очень плохо подходят для работы в профессиональных программах из-за отсутствия CUDA-ядер и специализированных драйверов. Если компьютер планируется использовать не только для игр, но и работы в тяжелых приложениях, то ПК от HYPERPC и DigitalRazor с ускорителями NVIDIA будут лучше.

Качество и надежность комплектующих

В этой категории однозначно побеждает компания HYPERPC. Их SSD накопители, башенные кулеры и материнские платы лучше, чем у конкурентов, что делает их компьютеры качественнее, надежнее и долговечнее. Вероятность поломок их ПК значительно ниже, чем у системных блоков от других брендов.

В этом вопросе хуже всего себя проявила компания DigitalRazor. В описании их компьютеров даже не указывается, какие именно используются SSD накопители, материнские платы, блоки питания и кулеры. Это очень важно, так как от них напрямую зависит потенциальная надежность ПК. Например, если производитель сэкономит на материнской плате и поставит модель со слабой зоной VRM, то избежать троттлинга, то есть снижения мощности из-за сильного перегрева, не получится. Также это сильно снизит долговечность самой платы, и она быстро выйдет из строя.

Если производитель не сообщает, какие именно компоненты установлены в его ПК, значит, он может сэкономить и поставить в системный блок очень дешевые и некачественные комплектующие, что, по нашему мнению, недопустимо.

Качество сервиса и дополнительные услуги

В этой категории также побеждает компания HYPERPC. В отличие от конкурентов, у них много авторизованных сервисных центров по всей стране. То есть вам не придется отправлять свой компьютер доставкой, если у ПК возникнут технические проблемы или вы захотите его проапгрейдить. Также при покупке дополнительных сервисных пакетов, HYPERPC предоставляет подменный компьютер. Если вы сдадите свой старый ПК, к примеру, на апгрейд, то компания выдаст другой. Вы сможете им пользоваться до тех пор, пока работы над старым компьютером не закончатся.

Лучшие производители игровых ПК: итоги

Все компании выпускают отличные компьютеры, но сильнее всего отличается HYPERPC.

  • Мощность всех компьютеров примерно одинаковая, но Delta Game использует в своих геймерских ПК видеокарты от AMD, которые уступают аналогам от NVIDIA в обработке трассировки лучей и производительности в рабочих программах.
  • Самые качественные комплектующие в своих ПК использует компания HYPERPC, а некоторые бренды могут и вовсе даже не указывать, какие именно компоненты используются в системных блоках, что совершенно недопустимо.
  • Также HYPERPC предоставляет лучший сервис и дополнительные услуги. У них много авторизованных сервисных центров и они выдают подменные ПК. Ни у одного из брендов ничего подобного нет.
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