Лучшие вытяжки для кухни. LEX Simple 2M 600 White

Подвесная вытяжка LEX Simple 2M 600 White

Вытяжка в современных кухнях уже не роскошь, и комплекты часто предполагают либо ее наличие, либо возможность ее установки. Стремление к комфорту и чистоте воздуха – вот основной принцип, которым руководствуются хозяйки при выборе данного устройства. После оценки основных параметров и сравнения моделей разных видов будет проще сделать выбор.

Вытяжка подвесная LEX SIMPLE 2M 600 способна проявить свою эффективность даже в случае, если воздух в зоне приготовления пищи сильно загрязнен.Производительность модели очень высока: на максимальной скорости величина этого показателя составляет 800 м³/ч. Вытяжка оснащена двумя электродвигателями. Возможно использование режимов отвода и циркуляции. Несмотря на высокий уровень производительности, вытяжка не производит значительного шума. Максимальный уровень шума равен 52 дБ. Имеется антивозвратный клапан.

Вытяжка подвесная LEX SIMPLE 2M 600 имеет 3 скоростных режима. Выбор скорости работы производится с помощью кнопочной панели.

Имеется подсветка, которая реализована с помощью двух 40-ваттных ламп накаливания.

Вытяжка имеет подвесную конструкцию. Это значит, что монтаж устройства производится не к кухонной мебели, а к стене.

Габаритные размеры корпуса модели составляют 60x15x50 см. Масса вытяжки – 6500 г.

Подвесная вытяжка Hansa OSC 5211 IH

Вытяжка подвесная Hansa OSC5211IH с серо-серебристым корпусом отличается легкостью монтажа и высокой эффективностью при сравнительно компактных габаритах.Эта модель, предназначенная для встраивания, имеет ширину 50 см при высоте 8.5 см и выполняет задачу отвода и циркуляции воздуха на кухне. Она оборудована электродвигателем мощностью 85 Вт и эффективным вентилятором, который обеспечивает вытяжке производительность на уровне 170 кубических метров воздуха в течение часа.

Встраиваемая кухонная вытяжка Hansa OSC5211IH подвесного типа с диаметром воздуховода 12 см обеспечит чистоту воздуха на кухне и поможет избавиться от неприятного запаха гари, который может исходить от плиты или жарочного шкафа.

Она имеет три рабочих режима, выбрать среди которых наиболее оптимальный позволят переключатели-кнопки. В ней установлен жировой фильтр, улавливающий микроскопические частицы жира из воздуха. Эта модель комплектуется галогенной лампой мощностью 28 Вт.

Подвесная вытяжка Jetair Senti F (50) WH

Вытяжка подвесная Jetair Senti F (50) WH в белом корпусе способна экономить на кухне пространство ввиду компактности и удобного способа монтажа.Вытяжка обладает мощностью 120 Вт, что гарантирует эффективный воздухообмен, выводя неприятные запахи через воздухоотвод диаметром 12.5 см. Через него также поступает свежий воздух. В связи с этим, можно отметить работу модели в режимах циркуляции и отвода.

При подключении к вентиляционному каналу Jetair Senti F (50) WH обеспечивает производительность 350 м³/ч. Для встраивания вытяжка имеет ширину 50 см, она крепится под подвесной шкаф либо к стене, что способствует экономии места. В качестве системы управления используется ползунковый механизм.

Jetair Senti F (50) WH оснащена угольным фильтром, который при загрязнении легко вынимается для очистки. Три скоростных режима позволяют регулировать интенсивность воздушного потока.

При этом изменяется уровень шума, максимальный предел которого составляет 63 дБ. Две галогенные лампы по 40 Вт служат источниками освещения.

Подвесная вытяжка MAUNFELD MPA 50

Вытяжка Maunfeld MPA 50 White — модель блочного типа, которая фиксируется над электрической и газовой плитой на высоте 55 и 65 см соответственно. За счет широкой рабочей поверхности испарения, восходящие от варочной панели, эффективно улавливаются и пропускаются сквозь алюминиевый фильтр.Благодаря этому воздух очищается от различных загрязнений, а также исключается оседание жира и копоти на кухонной мебели, стенах и окнах. Максимальная производительность устройства, предназначенного для небольших помещений, составляет 320 м/ч.

Интуитивно понятная механическая система управления представлена переключателями, расположенными на фронтальной части. Пользователь без труда выбирает оптимальный режим работы вытяжки Maunfeld MPA 50 White, регулирует скорость и активирует подсветку.

В процессе функционирования модель производит шум на уровне 48 дБ, который не вызывает чувства дискомфорта у находящихся вблизи людей.

Подвесная вытяжка Shindo ITEA 60 SS

Корпус устройства изготовлен из высококачественного металла, устойчивого к коррозии и механическим повреждениям.

Вытяжка подвесная Shindo ITEA 60 S проста в монтаже. Вам нужно будет лишь подготовить настенный крепеж. 60-сантиметровое устройство рассчитано на совместную эксплуатацию с плитами и варочными поверхностями соответствующей ширины.Доступные режимы работы – отвод и циркуляция. Модель имеет интуитивно понятную кнопочную панель управления. Левая кнопка используется для включения вытяжки, правая – для включения подсветки, а три центральные – для выбора скоростных режимов.

На максимальной скорости модель обеспечивает производительность, составляющую 350 м³/ч. Уровень шума при этом не превышает 42 дБ. Вытяжка вряд ли доставит вам акустический дискомфорт.

Вытяжка подвесная Shindo ITEA 60 S собрана в металлическом корпусе серебристого цвета. Роль источника света исполняет лампа накаливания. Высота и глубина вытяжки равны 82 и 480 мм соответственно.

Конструкцией устройства предусмотрен антивозвратный клапан. Масса вытяжки – 5 кг. В комплектацию модели входит инструкция.