Лучший бюджетный процессор. Intel Core i3-10100F

Intel Core i3-10100F

На рынке процессоров моделей в избытке — есть несколько поколений Ryzen, есть приличные процессоры от Intel, но вопрос в том, какой процессор нужен конкретно отдельному пользователю, да еще и если бюджет ограничен. Мы решили в этом помочь, собрав лучшие модели начального уровня.

AMD Ryzen 3 3200G

На текущий момент можно смело заявить, что лучшим доступным процессором выступает модель Intel Core i3-10100F, которая может похвастаться приличными характеристиками при вполне разумной стоимости. Нужно отметить, что OEM-вариант, который без кулера в комплекте, стоит 6100 рублей — это очень дешево по современным меркам, при этом пользователь за эти деньги получает 4 вычислительных ядра при 8 потоках обработки информации. Этого предостаточно, чтобы с комфортом работать на компьютере, заниматься базовыми задачами, играть в игры или даже монтировать видео — с этим процессор тоже вполне справляется.При этом модель может похвастаться ещё и современным сокетом LGA 1200, который позволит использовать самые современные материнские платы, которых на текущий момент в избытке. Более того, что немаловажно, пользователь получает процессор с теплопакетом в 65 Вт — тратить много денег на приобретение дорогой системы охлаждения попросту нет смысла. Это дополнительная экономия при сборке компьютера, ведь к некоторым моделям процессоров нужно докупать системы по несколько тысяч рублей. Среди доступных процессоров эта модель безусловно является лучшей из лучших и своих денег стоит на триста процентов.

Intel Core i3-10100

Прямым конкурентом предыдущему процессору является модель AMD Ryzen 3 3200G, которая обладает практически тем же набором преимуществ и тоже стоит разумных денег. Стоит сказать, что данный процессор работает на четырех вычислительных ядрах при 4 потоках обработки информации — этого с головой хватает для работы за компьютером, для просмотра фильмов, работы с офисным пакетом, программирования и так далее. Более того, производитель реализовал достаточно высокую тактовую частоту процессора и интегрированную графику нового поколения, которая вполне справляется с любыми поставленными задачами. Для относительно доступного процессор этого предостаточно, чтобы быть фаворитом.Также стоит отметить, что производитель использует современный техпроцесс в 12 нанометров, благодаря чему процессор получился достаточно холодным — для его охлаждения хватит даже базовой модели бюджетного уровня. Кроме того, мы настоятельно рекомендуем покупать OEM-процессор, то есть, без кулера в комплекте, так как это более выгодное приобретение, а за сэкономленные деньги вы сможете купить недорогую модель башни. Для несложной работы этого предостаточно, плюс процессор точно понравится тем, кто не планирует приобретать дискретную видеокарту — здесь есть встроенное графическое ядро.

AMD Ryzen 5 2600

Самым доступным и качественным процессором мы считаем Intel Core i3-10100F, потому что это очень доступная модель, но у нее есть определенная особенность — у данного процессора нет графического ядра, так что пользователь просто обязан приобретать отдельно дискретную видеокарту. Если же такого желания нет или просто средства не позволяют покупать видеокарту, то можно присмотреться к Intel Core i3-10100 — этот процессор достаточно хорош собой, у него такой же набор преимуществ, но при этом есть интегрированная графика от компании Intel — UHD 630. Конечно, она достаточно простенькая и поиграть в игры на высоких настройках графики у вас точно не выйдет, но, с другой стороны, если в этом нет необходимости, то вы можете просто работать с комфортом.То есть, пользователь получает четыре вычислительных ядра при восьми потоках обработки информации, интегрированную графику, поддержку быстрой памяти и прочие приятные мелочи. Да, за встроенную графику придется немного доплатить, но стоимость процессора все равно остается достаточно низкой, что позволяет потенциальному покупателю недорого проапгрейдить свой компьютер или собрать более производительную систему с нуля за адекватные средства. особенно Intel Core i3-10100 понравится тем, кто сейчас при дефиците видеокарт не хочет переплачивать за дискретную графику.

Intel Core i5-10400F

Весьма популярным из-за своих характеристик и относительно низкой стоимости процессором является модель AMD Ryzen 5 2600, которую можно смело рекомендовать всем желающим. У данного процессора уже шесть вычислительных ядер, то есть больше, чем у предыдущих конкурентов, при этом потоков обработки информации двенадцать, а это уже совсем другой уровень производительности — можно с большим комфортом играть в игры, заниматься монтажом, работать параллельно с несколькими приложениями и всё в таком духе. При этом стоимость процессора без кулера в коробке составляет вполне разумные деньги — получить аналогичную мощность от какой-то другой модели крайне проблематично.Также нужно понимать, что хотя этот процессор и относиться ко второму поколению процессоров Ryzen, производитель делает достаточно качественный продукт на современном техпроцессе в 12 нанометров. Из-за этого процессор середины 2018 года все еще обладает низким потреблением энергии, предоставляя возможность работать с даже самой доступной системой охлаждения на рынке. Это важный момент, так как никто не захочет платить много личных средств за процессор, а потом еще и доплачивать львиную сумму за башню. И, конечно, найти недорогую материнскую плату под этот процессор тоже будет очень легко.

Завершать подборку доступных процессоров будет один из популярнейших на текущий момент процессоров — Intel Core i5-10400F. Стоит сказать, что, конечно, в бюджетный сегмент данный процессор попадает с большим трудом, так как его стоимость выше первой модели почти в два раза. С другой стороны, пользователь получает процессор среднего класса, фактически. при стоимости бюджетной модели. Здесь установлено шесть вычислительных ядер при двенадцати потоках обработки информации, есть поддержка быстрой памяти DDR4 и тактовая частота под нагрузкой может достигать отметки в 4.3 ГГц. Для работы, игр и прочих развлечений этого процессора хватит с головой.Да и это на текущий момент самое современное поколение процессоров компании Intel — пользователь получает современный сокет, низкое потребление энергии и, как следствие, низкий уровень тепловыделения. Кроме того, этот процессор, как вы уже догадались, поставляется без интегрированного графического ядра — для его использования необходима дискретная видеокарта. Впрочем, когда покупаешь такой производительный процессор, о работе на встроенной графике не может быть и речи, так что к недостаткам это относить не будем. При своей стоимости это идеальный процессор на много лет вперёд.