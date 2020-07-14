Лучший домашний кинотеатр. Canton Movie 75

Canton Movie 75

Во время карантина многие пользователи пришли к выводу, что стоит улучшать условия, в которых они живут. Многие пользователи стали больше денег тратить на телевизоры, подписки на различные сервисы, на покупку игровых приставок и так далее. Мы же решили рассказать пользователю о том, как можно вполне разумно потратить деньги и получить хорошую аудиосистему для дома, дабы смотреть фильмы или играть в игры с полным погружением в виртуальный мир. Итак, давайте посмотрим на те варианты, которые нам удалось найти, чтобы пользователь понимал, насколько доступными могут быть качественные домашние кинотеатры в 2020 году.

BBK МА-880S

Достаточно часто пользователи жалуются на то, что купить действительно мощную систему за разумные деньги у них не получается, так как такие модели стоят дорого и не предоставляют пользователю возможность найти что-то более-менее доступное. Модель Canton Movie 75 полностью развеивает данный миф, ведь система при мощности в 600 Вт обладает стоимостью вполне разумной, её можно порекомендовать даже тем пользователям, которые хотят приобрести бюджетную модель для просмотра фильмов или прослушивания музыки. Конечно, нужно понимать, что такая мощность нужна далеко не всем и не всегда вы будете ее использовать.Дело в том, что если в небольшом помещении, например, в комнате, включить данную систему на полную мощность на максимальной громкости, то есть большой шанс, что треснут стекла или соседи вызовут полицию. Однако если использовать Canton Movie 75 на половине мощности или даже меньше, то будет вполне комфортно смотреть фильмы и сериалы, получать удовольствие от прослушивания музыки или запуска полноценных вечеринок в домашних условиях. В этом плане модель очень крутая и мы настоятельно советуем обратить на нее внимание в том случае, если вы очень хотите купить недорогой и качественный продукт. За эти деньги найти что-то круче будет проблематично.

YAMAHA NS-P125

Многие пользователи не знают о компании BBK, но на самом деле это достаточно популярный производитель, который отлично справляется с выпуском абсолютно всей бытовой техники. И, конечно, с аудио-техникой тоже проблем никакой нет, ведь у этой компании такой большой опыт в производстве, что страшно даже представить. Нам же больше всего понравилось система BBK МА-880S, которая обладает всеми необходимыми для потенциального покупателя характеристиками, хотя в целом ничего удивительного у продукта нет. Но нужно понимать, что это не какая-то флагманская модель за сотни тысяч рублей, а вполне себе представитель среднего класса с приличными характеристиками. Что еще нужно для прослушивания музыки в домашних условиях?Производитель решил сделать упор на многоканальность, так что у данной системы заявлен 5.1-канальный звук. Это значит, что если вы правильно расставите систему в комнате, то при прослушивании музыки или просмотре фильмов вся звуковая сцена будет обволакивать пользователя, как будто он сам находится внутри контента. Конечно, не все треки на это способны и фильмы нужно будет качать в очень высоком качестве, но конечный результат того точно стоит. Особенно понравилась реализация самых компактных колонок, которые можно разметить даже на шкафу или на стене при помощи специального крепления.

SVEN HT-202

Конечно, когда речь заходит про качественную электронику, то сразу хочется рассказать о каком-либо продукте от компании YAMAHA. Это легендарный производитель, который уже очень много лет выпускает действительно качественные аудио-устройства, способные порадовать как преданного поклонника музыки, так и пользователя, который только открывает для себя мир качественных треков. Из более-менее доступных моделей нам больше всего понравился центр YAMAHA NS-P125, который отлично справляется с воспроизведением музыки, с просмотром фильмов в высоком качестве и прочими приятными мелочами.Конечно, когда мы говорим про данную модель стоит уточнить, что это относительно доступный вариант. Вы, естественно, можете без труда купить модель за сотню тысяч рублей и она будет играть громче, четче и лучше, но если у пользователя нет таких денег или он просто не понимает, зачем столько платить, то стоит обратить внимание на эту систему. Это идеальный вариант для новичка, который решил попробовать нечто действительно новое. Да и выходная мощность здесь такая, что можно дома устраивать вечеринки и слушать музыку вместе со всеми своими соседями. Но включать громкость на максимум все же не советуем, так как барабанные перепонки могут не выдержать столь высокой мощности.

JBL Bar 2.1 Deep Bass

Система SVEN HT-202 является достаточно интересным решением, так как это самая доступная модель из тех, что мы можем порекомендовать потенциальным покупателям к приобретению. Стоит понимать, что не все пользователи могут позволить себе слишком уж дорогие колонки, так как это дорого и не всегда целесообразно, так что многие потенциальные покупатели смотрят в сторону более доступных вариантов, способных удовлетворить их запросы. Вот для этих пользователей и была придумана система SVEN HT-202, которая стоит вполне разумных денег, но обладает всеми необходимыми для нас преимуществами и параметрами. Собственно, что еще может требовать пользователь от гаджета начального уровня?Да, нужно понимать, что здесь максимальная выходная мощность всего 100 Вт, то есть данная система в шесть раз тише играет, чем колонки из первого пункта статьи. С другой стороны, если вы не планируете устраивать дискотеки, а покупаете продукт для прослушивания музыки или просмотра фильмов в стандартной комнате квартиры или дома, то этой мощности вам хватит за глаза. Более того, по собственному опыту можем сказать, что даже половины этой мощности будет предостаточно, чтобы пользователю при этом было комфортно смотреть фильм и не переживать о боли в голове из-за слишком высокой громкости звуковых эффектов.

Некоторые пользователи приобретают домашний кинотеатр для того, чтобы играть в игры, слушать музыку или, например, просматривать сериалы, но есть и те пользователи, которые хотят себе данное устройство исключительно для того, чтобы наслаждаться просмотром фильмов с ощущением присутствия в кинотеатре. В данной ситуации идеальным выбором будет система JBL Bar 2.1 Deep Bass, которая выглядит очень привлекательно, при этом может похвастаться выходной мощностью в 300 Вт, чего предостаточно, чтобы вы отлично слышали контент из телевизора или прочего источника звука. Хотя, конечно, оптимальным вариантом будет звук именно с телевизора.Нужно предупредить, что это более дорогая система, которая почти втрое дороже некоторых устройств в этой статье. Стоит ли переплачивать в данном случае? Да, конечно, ведь пользователь получит более высокое качество звучания, более привлекательный дизайн и качественные материалы.