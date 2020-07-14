Лучший домашний кинотеатр. Canton Movie 75

Во время карантина многие пользователи пришли к выводу, что стоит улучшать условия, в которых они живут. Многие пользователи стали больше денег тратить на телевизоры, подписки на различные сервисы, на покупку игровых приставок и так далее. Мы же решили рассказать пользователю о том, как можно вполне разумно потратить деньги и получить хорошую аудиосистему для дома, дабы смотреть фильмы или играть в игры с полным погружением в виртуальный мир. Итак, давайте посмотрим на те варианты, которые нам удалось найти, чтобы пользователь понимал, насколько доступными могут быть качественные домашние кинотеатры в 2020 году.

Canton Movie 75

Достаточно часто пользователи жалуются на то, что купить действительно мощную систему за разумные деньги у них не получается, так как такие модели стоят дорого и не предоставляют пользователю возможность найти что-то более-менее доступное. Модель Canton Movie 75 полностью развеивает данный миф, ведь система при мощности в 600 Вт обладает стоимостью вполне разумной, её можно порекомендовать даже тем пользователям, которые хотят приобрести бюджетную модель для просмотра фильмов или прослушивания музыки. Конечно, нужно понимать, что такая мощность нужна далеко не всем и не всегда вы будете ее использовать.
Дело в том, что если в небольшом помещении, например, в комнате, включить данную систему на полную мощность на максимальной громкости, то есть большой шанс, что треснут стекла или соседи вызовут полицию. Однако если использовать Canton Movie 75 на половине мощности или даже меньше, то будет вполне комфортно смотреть фильмы и сериалы, получать удовольствие от прослушивания музыки или запуска полноценных вечеринок в домашних условиях. В этом плане модель очень крутая и мы настоятельно советуем обратить на нее внимание в том случае, если вы очень хотите купить недорогой и качественный продукт. За эти деньги найти что-то круче будет проблематично.

BBK МА-880S

Многие пользователи не знают о компании BBK, но на самом деле это достаточно популярный производитель, который отлично справляется с выпуском абсолютно всей бытовой техники. И, конечно, с аудио-техникой тоже проблем никакой нет, ведь у этой компании такой большой опыт в производстве, что страшно даже представить. Нам же больше всего понравилось система BBK МА-880S, которая обладает всеми необходимыми для потенциального покупателя характеристиками, хотя в целом ничего удивительного у продукта нет. Но нужно понимать, что это не какая-то флагманская модель за сотни тысяч рублей, а вполне себе представитель среднего класса с приличными характеристиками. Что еще нужно для прослушивания музыки в домашних условиях?
Производитель решил сделать упор на многоканальность, так что у данной системы заявлен 5.1-канальный звук. Это значит, что если вы правильно расставите систему в комнате, то при прослушивании музыки или просмотре фильмов вся звуковая сцена будет обволакивать пользователя, как будто он сам находится внутри контента. Конечно, не все треки на это способны и фильмы нужно будет качать в очень высоком качестве, но конечный результат того точно стоит. Особенно понравилась реализация самых компактных колонок, которые можно разметить даже на шкафу или на стене при помощи специального крепления.

YAMAHA NS-P125

Конечно, когда речь заходит про качественную электронику, то сразу хочется рассказать о каком-либо продукте от компании YAMAHA. Это легендарный производитель, который уже очень много лет выпускает действительно качественные аудио-устройства, способные порадовать как преданного поклонника музыки, так и пользователя, который только открывает для себя мир качественных треков. Из более-менее доступных моделей нам больше всего понравился центр YAMAHA NS-P125, который отлично справляется с воспроизведением музыки, с просмотром фильмов в высоком качестве и прочими приятными мелочами.
Конечно, когда мы говорим про данную модель стоит уточнить, что это относительно доступный вариант. Вы, естественно, можете без труда купить модель за сотню тысяч рублей и она будет играть громче, четче и лучше, но если у пользователя нет таких денег или он просто не понимает, зачем столько платить, то стоит обратить внимание на эту систему. Это идеальный вариант для новичка, который решил попробовать нечто действительно новое. Да и выходная мощность здесь такая, что можно дома устраивать вечеринки и слушать музыку вместе со всеми своими соседями. Но включать громкость на максимум все же не советуем, так как барабанные перепонки могут не выдержать столь высокой мощности.

SVEN HT-202

Система SVEN HT-202 является достаточно интересным решением, так как это самая доступная модель из тех, что мы можем порекомендовать потенциальным покупателям к приобретению. Стоит понимать, что не все пользователи могут позволить себе слишком уж дорогие колонки, так как это дорого и не всегда целесообразно, так что многие потенциальные покупатели смотрят в сторону более доступных вариантов, способных удовлетворить их запросы. Вот для этих пользователей и была придумана система SVEN HT-202, которая стоит вполне разумных денег, но обладает всеми необходимыми для нас преимуществами и параметрами. Собственно, что еще может требовать пользователь от гаджета начального уровня?
Да, нужно понимать, что здесь максимальная выходная мощность всего 100 Вт, то есть данная система в шесть раз тише играет, чем колонки из первого пункта статьи. С другой стороны, если вы не планируете устраивать дискотеки, а покупаете продукт для прослушивания музыки или просмотра фильмов в стандартной комнате квартиры или дома, то этой мощности вам хватит за глаза. Более того, по собственному опыту можем сказать, что даже половины этой мощности будет предостаточно, чтобы пользователю при этом было комфортно смотреть фильм и не переживать о боли в голове из-за слишком высокой громкости звуковых эффектов.

JBL Bar 2.1 Deep Bass

Некоторые пользователи приобретают домашний кинотеатр для того, чтобы играть в игры, слушать музыку или, например, просматривать сериалы, но есть и те пользователи, которые хотят себе данное устройство исключительно для того, чтобы наслаждаться просмотром фильмов с ощущением присутствия в кинотеатре. В данной ситуации идеальным выбором будет система JBL Bar 2.1 Deep Bass, которая выглядит очень привлекательно, при этом может похвастаться выходной мощностью в 300 Вт, чего предостаточно, чтобы вы отлично слышали контент из телевизора или прочего источника звука. Хотя, конечно, оптимальным вариантом будет звук именно с телевизора.
Нужно предупредить, что это более дорогая система, которая почти втрое дороже некоторых устройств в этой статье. Стоит ли переплачивать в данном случае? Да, конечно, ведь пользователь получит более высокое качество звучания, более привлекательный дизайн и качественные материалы.
Комментарии и отзывы Canton Movie 75
Обзоры:
Desperados III - Долгожданный релиз игры о Диком ЗападеDesperados III - Долгожданный релиз игры о Диком Западе
Новости:
Epic Games Store раздает две бесплатные игры

В игровом магазине Epic Games Store стали доступны для бесплатного скачивания две игры: ARK: Survival Evo...
Объявлена дата выхода игры Hellpoint

Разработчиком игры Hellpoint является компания Cradle Games, а издателем tinyBuild. Hellpoint это action-...
Готический RPG-проект Othercide появится 28 июля

Othercide - игра в жанре RPG, в стиле готика. По своему цветовому решению (три цвета: черный, белый и кра...
Обзор Amazfit Bip. Умные часы с GPS и E-Ink экраномОбзор Amazfit Bip. Умные часы с GPS и E-Ink экраном
Обзор MSI MEG Z490 Unify. Материнская плата для уверенного разгона Intel 10-го поколенияОбзор MSI MEG Z490 Unify. Материнская плата для уверенного разгона Intel 10-го поколения
Лучшие часы для бега. Garmin Vivoactive 3Лучшие часы для бега. Garmin Vivoactive 3
Обзор Defender Mercury 60. Полочная 2.0 акустика с Bluetooth 5.0Обзор Defender Mercury 60. Полочная 2.0 акустика с Bluetooth 5.0
Обзор Sennheiser Momentum 3 Wireless. Аудиофильское звучание без проводовОбзор Sennheiser Momentum 3 Wireless. Аудиофильское звучание без проводов
Mi Note 10, Mi TV 65", Mi Band 4 с NFC и...
Mi Note 10, Mi TV 6528 мая прошла онлайн «X-конференция» компании Xiaomi, в рамках которой были представлены российская верси...
Представлен смартфон Umidigi S5 Pro с вы...
Представлен смартфон Umidigi S5 Pro с выКомпания Umidigi пополнила ассортимент мощных смартфонов моделью Umidigi S5 Pro, которая может похвастать...
Турнир по Dota 2 The ​​International 202...
Турнир по Dota 2 The ​​International 202Юбилейный десятый международный турнир по киберспортивной дисциплине Dota 2 перенесен на неопределенный с...
Защищаем Honor V30 Pro от царапин и скол...
Защищаем Honor V30 Pro от царапин и сколУ абсолютно всех современных смартфонов одна общая проблема — они очень хрупкие, что приводит постоянным ...
Смартфон Huawei P40 Lite 5G представлен ...
Смартфон Huawei P40 Lite 5G представлен Компания Huawei пополнила ассортимент смартфонов моделью P40 Lite 5G, которая оценена в 400 евро. На данн...
Блок питания ASUS Intros ROG STRIX 850W ...
Блок питания ASUS Intros ROG STRIX 850W Новый блок питания ASUS Intros ROG STRIX 850W теперь доступен в белом цвете. Такое решение идеально подой...
Fortnite добавляет новые скины персонаже...
Fortnite добавляет новые скины персонажеРазработчики Fortnite добавили три новых скина из комиксов X-Force. Это Домино, Кэйбл и Псайлок. Скины уж...
LG представила два беспроводных наушника...
LG представила два беспроводных наушникаLG объявила о выпуске двух беспроводных наушников серии TONE Free. Модели HBS-FN6 и HBS-FN4 получили встр...
Представлен смартфон Vivo V19 Neo ...
Представлен смартфон Vivo V19 Neo Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью V19 Neo, которая оценена в 360 долларов. Новинку о...
Смартфон Oppo Reno3 A получил защиту от ...
Смартфон Oppo Reno3 A получил защиту от Компания Oppo пополнила ассортимент смартфонов среднеуровневой моделью Oppo Reno3 A, которая оценена в 37...
ASUS представила маршрутизатор Wi-Fi Zen...
ASUS представила маршрутизатор Wi-Fi ZenASUS ZenWiFi AX Mini (XD4) состоит из одного роутера ASUS AX1800 WiFi 6 и двух узлов с сверхбыстрым, наде...
Смартфон Redmi Note 9 получит батарею на...
Смартфон Redmi Note 9 получит батарею наВ базе данных китайского регулятора TENAA обнаружился перечень характеристик, а также рендеры смартфона R...
Обзор Philips 241E1SCA. Лучший 24-дюймовый монитор до 10 000Обзор Philips 241E1SCA. Лучший 24-дюймовый монитор до 10 000
Обзор Transcend TS128GSDC500S. Карта памяти для камер с 40К 60FPSОбзор Transcend TS128GSDC500S. Карта памяти для камер с 40К 60FPS
Сравнительный обзор SHO-ME COMBO SMART SIGNATURE, Neoline X-COP 9000 и Mio MiVue i90. Лучший комбо видеорегистратор 2020Сравнительный обзор SHO-ME COMBO SMART SIGNATURE, Neoline X-COP 9000 и Mio MiVue i90. Лучший комбо видеорегистратор 2020
Обзор ASUS Radeon RX 5600 XT ROG Strix (ROG-STRIX-RX5600XT-O6G-GAMING). Тесты видеокартыОбзор ASUS Radeon RX 5600 XT ROG Strix (ROG-STRIX-RX5600XT-O6G-GAMING). Тесты видеокарты
Обзор видеокарты PowerColor Radeon RX 5600 XT Red Dragon 6GB (AXRX 5600XT 6GBD6-3DHR/OC)Обзор видеокарты PowerColor Radeon RX 5600 XT Red Dragon 6GB (AXRX 5600XT 6GBD6-3DHR/OC)
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor