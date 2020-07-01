Лучший эпилятор для тела. Philips BRE652 Satinelle Prestige

Выбор эпилятора – дело серьезное. Ведь эпиляция – это эффективный способ избавления от нежелательных волос на теле. Производители предлагают все больше приборов, благодаря которым процедура стала доступной в домашних условиях. С помощью нашего рейтинга вы подберете модель исключительного качества.

Эпилятор Philips BRE652 Satinelle Prestige

Philips BRE652/00 – эпилятор из серии Satinelle Prestige. Он оборудован системой, в состав которой входят керамические диски и пинцеты.
Она быстро и практически безболезненно захватывает и удаляет толстые и тонкие волоски длиной до 0,5 мм. Широкая поверхность сокращает время процедуры.

Эта модель предназначена для ухода за руками и ногами, лицом и зоной бикини. Она подходит для использования на сухой и влажной коже. В комплекте поставки – девять насадок, в том числе для пилинга и обработки стоп.

Источником питания для устройства служит встроенный аккумулятор. Благодаря этому вы не зависите от розетки и можете выполнять эпиляцию в удобном для вас месте.

Корпус эргономичной формы отлично лежит в ладони и не выскальзывает. Подсветка Opti-Light помогает проконтролировать качество обработки.

Захватывающая поверхность диска больше, чем у пинцета. Что обеспечивает максимальную эффективность эпиляции одним движением. Керамический материал нагревается меньше металла, что позволяет меньше травмировать кожу.

Эпилятор Braun 9-700 Silk-epil SensoSmart

Эпилятор Braun Silk-épil 9 SensoSmart™ 9/700 ™ - первый в мире умный эпилятор. Он оснащен инновационным сенсорным датчиком давления, чтобы удалять еще больше волос одним движением.
Эффект гладкой кожи сохранится на протяжении четырёх недель. 40 микропинцетов на плавающей головке захватывают даже самые тонкие и короткие волоски длиной от 0,5 мм.

Благодаря защищённому от влаги корпусу вы можете пользоваться устройством даже под душем, совмещая процесс с приятными расслабляющими процедурами. Тёплая вода смягчит кожу и позволит свести неприятные ощущения к минимуму.

Входящая в комплект кисточка легко очистит насадки и лезвия, которые легко промываются водой.

Braun SES9/700LegsB&F на одной зарядке проработает до 50 минут, при этом ему потребуется около полутора часов, чтобы полностью зарядится.

Эпилятор Panasonic ES-ED94

Эпилятор Panasonic ES-ED94 – одно из лучших предложений известной компании.
Эпилятор Panasonic ES-ED94 занимает особенное место среди конкурентов на рынке, несмотря на то, что находится далеко не в самой высокой ценовой категории.

Стандартные два скоростных режима дополняются семью разнообразными насадками, которые полностью меняют принципы работы устройства. Именно мультифункциональность делает Panasonic ES-ED94 неповторимым. Отдельно радует наличие специальной насадки для пилинга.

Стоит обратить внимание, что корпус оснащен особенной двойной головкой, которая позволяет удалять волосы даже в самых труднодоступных местах.

Эпилятор оснастили аккумулятором с большой емкостью, который позволяет устройству работать достаточно долго. При этом заряжается батарея в течение минимального времени.

Эпилятор Rowenta EP8020

Эпилятор Rowenta EP8020F0 снабжён головкой с большой площадью, укомплектованной множеством дисковых пинцетов. Благодаря этому он может эффективно удалять короткие волоски, не требуя больших затрат времени на обработку кожи.
Технология Skin Respect предотвращает возникновение раздражения или микротравм. Она предполагает использование мягкой направляющей поверхности, а также массажного ролика и небольших шариков, успокаивающих нервные окончания после процедуры эпиляции.

Встроенный датчик угла наклона помогает выбрать оптимальное положение головки при обработке изгибов тела. Он помогает сделать гигиеническую процедуру ещё более эффективной и комфортной. Качественное уплотнение корпуса позволяет использовать прибор в душе или ванной. Кроме того, в комплекте с ним поставляются специальные насадки для деликатного удаления волос подмышками или в зоне бикини.

Эпилятор Remington EP7700

Эпилятор Remington EP7700 предлагает вам максимальный уход за собой, сохраняя вашу кожу гладкой с головы до ног.
Этот стильный беспроводной эпилятор предназначен для сухого/влажного применения, что делает его идеальным для ванны или душа.

Аккумулятор с быстрой зарядкой готов к работе в кратчайшие сроки и обеспечивает до 40 минут беспроводного использования.

Чтобы помочь вам оставаться с шелковистой кожей, эпилятор Remington EP7700 поставляется в комплекте с семью насадками-колпачками. Выбирайте из нового эпиляционного колпачка, детального колпачка для небольших областей, бритвенной насадки с бикини-гребнем или массажного колпачка с алоэ вера для бережного и комфортного удаления волос.

Помогая вам наслаждаться свободой от нежелательных волос до четырех недель, он также обеспечивает более быструю работу благодаря 40 комфортным пинцетам, удаляя на 60% больше волосков из корня за один проход.

Прецизионная подсветка и поворотная головка гарантируют, что ни один волосок не будет пропущен, для непревзойденно гладкой эпиляции.
Комментарии и отзывы Philips BRE652 Satinelle Prestige
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