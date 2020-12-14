Лучший фитнес-браслет. Xiaomi Mi Band 5

Xiaomi Mi Band 3

Во время карантина многие пользователи стали больше заботиться о собственном здоровье, так как ходить в тренажерные залы нельзя, а все общественные места вроде спортивных площадок уже не очень актуальны. Чтобы хоть как-то следить за своим здоровьем и заниматься спортом, многие стали покупать фитнес-браслеты, чтобы получать нужную информацию о калориях, шагах, сне и так далее. Мы решили выбрать из всего разнообразия рынка лучшие предложения.

HUAWEI Band 4

Пожалуй, лучшим решением на рынке умных браслетов для фитнеса и повседневной жизни выступает модель Xiaomi Mi Band 3, обладающая достаточно приличным набором функций за вполне низкую стоимость. Пользователю не нужно тратить много денег на покупку флагманского продукта, ведь он вполне может приобрести продукт двухлетней давности и получить абсолютно всё, что ему необходимо. Например, устройство оборудовано дисплеем с сенсорным управлением, имеются датчики для отслеживания вашей активности и фаз сна. То есть, устройство показывает время и уведомления о звонках или сообщениях, при этом может считать шаги, отслеживать ваш сон и калории.Отдельно стоит отметить, что производитель решил отказаться от цветного дисплея — экран здесь монохромный, так что пользователь получает более простой вариант получения информации, но при этом никаких проблем с автономностью нет. Ведь дисплей черно-белого формата почти не расходует энергию батареи, позволяя пользоваться гаджетом на одном заряде очень длительное время. Если вы никогда ранее ничем подобным не пользовались и хотите попробовать, что же из себя представляет умный фитнес-браслет, то стоит присмотреться к данной модели. Она стоит своих денег на триста процентов.

HONOR Band 5

Компания Huawei вышла на рынок умных браслетов для спорта сразу с достаточно мощным решением, которое позволяет не только уведомления со смартфона получать и время смотреть. Это достаточно важно, так как для некоторых пользователей подобные устройства — довольно важный элемент для занятий спортом или прогулок, так что функции должны быть самые разнообразные. И чтобы пользователь получал больше полезной информации, производитель решил порадовать потенциального покупателя цветным дисплеем с высоким разрешением и большой для рынка диагональю дисплея. Экран и правда достаточно привлекательный, особенно если учитывать, что у конкурентов по рынку такого экрана нет даже близко.Естественно, стандартные функции у браслета тоже имеются — вы можете без труда просматривать входящие звонки или сообщения на дисплее гаджета, можете смотреть время, менять стиль циферблата, настраивать различные параметры, использовать все необходимые умные функции, даже следить за оповещениями о полученных сообщениях на смартфоне. В этом плане продукт вполне интересен, так как дает чуть больше, чем просто возможности фитнес-трекера — это, скорее, промежуточный этап между браслетом и умными часами. Хотя цена более чем разумная и такой гаджет себе может позволить буквально каждый.

Xiaomi Mi Band 5

На текущий момент компания Huawei официально уже продала свой дочерний бренд Honor, так что это больше не одна и та же компания, а разные производители. Но на момент релиза HONOR Band 5 бренд всё ещё был частью Huawei, что довольно легко отслеживается в дизайне корпуса, интерфейса и общем наборе функций. Производитель явно решил, что пользователям нравится переходной вариант между умным браслетом и умными часами, так что представленное устройство именно эти возможности и предоставляет. То есть, с одной стороны, вы получаете отслеживание активности в течение дня, подсчет шагов, калорий и прочих параметров. Всё это позволяет более детально следить за своим здоровьем и физической активностью.С другой стороны, HONOR Band 5 — это почти умные часы, ведь устройство удобно демонстрирует уведомления, полученные со смартфона, может похвастаться качественным цветным дисплеем с приличной диагональю. Многие пользователи именно по этой причине и носят именно данное устройство, так как оно отлично подходит под любой дресс-код, при этом набор функций более чем достойный. Вы можете с комфортом заниматься спортом или просто ходить на работу, считая пройденное расстояние и сожженные калории. Шикарное устройство, которое ещё и выглядит привлекательно. Хотя, конечно, это уже больше дело вкуса — у всех он разный.

Samsung Galaxy Fit

Одним из наиболее популярных фитнес-браслетов выступает модель Xiaomi Mi Band 5, которая обладает абсолютно всеми возможностями и характеристиками, которые необходимы потенциальному покупателю. Устройство умеет считать не только пройденные шаги и потраченные вами калории, но и отслеживать пульс пользователя в режиме реального времени. Конечно, нужно понимать, что датчик внутри устройства не идеален, так что от реального пульса он будет немного отличаться. Но, к счастью, отличия на самом деле не очень заметные, всего в пару-тройку ударов. При этом остальные возможности у гаджета тоже имеются — производитель по сравнению с предыдущей моделью просто улучшил дисплей.Большой сенсорный дисплей, да еще и цветной, естественно, потребляет куда больше заряда батареи, так что такой безумной автономности, как в третьей версии гаджета, здесь уже нет. С другой стороны, датчик сердечного ритма, большой дисплей и постоянная связь со смартфоном дают другие преимущества — информации куда больше, сам гаджет смотрится более современно и дорого, плюс появилась возможность платить бесконтактными платежами, если у вас версия устройства с NFC. В этом случае пользователь получает достаточно приличный набор удобных функций, а стоит браслет при этом весьма разумных денег.

Заключительным устройством в данной статье выступит модель Samsung Galaxy Fit, которая обладает широким набором функций и является продуктом одного из самых узнаваемых брендов на рынке электроники. Для многих пользователей это достаточно важный момент, так как не каждый хочет использовать китайские устройства. Конечно, на самом деле китайские компании уже достаточно давно вышли на высокий уровень качества сборки, да и прошивки у них обновляются часто, но многие пользователи отдают предпочтение более знакомым логотипам. Именно по этой причине Samsung Galaxy Fit пользуется такой популярностью.Помимо очевидного высокого качества продукта, производитель предоставляет все те же возможности, что и конкуренты из списка выше. Устройство умеет считывать ваши шаги, умеет считать потраченные на разных тренировках калории, передавать уведомления со смартфона, демонстрировать различную полезную информацию об активности владельца и следить за сном. То есть, абсолютно все возможности здесь реализованы, но за счет популярного бренда и большей известности Samsung цена тоже выше. Стоит ли платить больше, если можно взять продукт от китайской компании — вопрос риторический, каждый ответ на него сам.